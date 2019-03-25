В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расовое сознание и внутренний раб

Семейство Уилсонов приезжает в загородный дом на летний отдых. Внезапно у них появляются злобные двойники, пытающиеся их убить. Теперь героям надо собрать волю в кулак и выжить.

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Жанр: социальные ужасы, слэшер
Режиссёр: Джордан Пил
В ролях: Люпита Ньонго, Уинстон Дюк, Элизабет Мосс, Тим Хайдекер

 

Премьера в России: 28 марта 2019
Возрастной рейтинг: 18+
Похоже на: «Прочь» (2017), «Другие» (2001), «Армагеддец» (2013)

Джордан Пил прославился в позапрошлом году сатирическим ужастиком «Прочь», который даже получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. С тех пор чернокожий режиссёр и сценарист стал практически гласом народа и надеждой социально заряженного кино. Кредит доверия у Джордана большой. В сериале «Стрела» его уже записали в классики и шутят про его будущие ретроспективы.

Новая картина Пила «Мы» щеголяла атмосферными трейлерами, получив даже место для ролика на Суперкубке, куда попадают самые ожидаемые и перспективные фильмы. Оправдывает ли будущий классик всю ту шумиху, которую вокруг него создали? И да, и нет.

В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расизм и внутренний раб 5

«Мы» в первую очередь работает как крепкий слэшер. Ощущения от него — как от фильмов Эдгара Райта: вроде бы смотришь пародию на зомби-ужастик, а получаешь отличного представителя жанра. Тут тебе и атмосфера, и кровь, и операторские красоты, и динамичный экшен, и напряжение. И обязательный неожиданный сюжетный поворот в конце. Всё это — с нужным количеством юмора, который не переводит все происходящее в полную буффонаду, но разряжает обстановку и добавляет героям объёма.

Практически всем актёрам пришлось сыграть две роли, так что они отработали на 200 процентов. Ожидаемо лучшей оказалась Люпита Ньонго. Ее манипуляции с мимикой и голосом (да, мы смотрели фильм в оригинале) — отдельная фишка этого кино.

В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расизм и внутренний раб 2

В общем, будь картина просто фильмом ужасов — оценка была бы однозначно положительная. Однако все заранее понимали, что без социального и политического подтекста Пил кино не снимет. И вот к этой части есть вопросы. В «Мы» множество пластов, и не все они укладываются в единую стройную концепцию.

Понятно, что на первом плане — разговор о чернокожей семье. В интервью Пил рассказывал, что старался сделать фильм о травме поколения и о том, как она отражается на современном чёрном обществе. Даже шуточная линия про то, что чёрная семья купила себе лодку, оказывается, несла задачу репрезентации чёрных в массовой культуре, потому что раньше экранные чёрные семьи лодок себе не покупали. По меньшей мере в хоррорах, так как первый же негр с лодкой из массовой культуры, который приходит на ум, — Роджер Мёрто. При этом белая семья в фильме — богатая и беспомощная перед опасностью.

Но интереснее всего взглянуть на сочетание тем чернокожих и хоррора, то есть страха. Афроамериканцы жили в страхе, многие живут до сих пор. Поэтому страх персонажей за свою жизнь, благополучие близких, за само свое существование и самоидентификацию — это внутренний страх целой нации.

В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расизм и внутренний раб 6

Тема двойников и название «Мы» явно указывает на внутреннюю борьбу. Копии людей в фильме бессловесны, они лишены голоса насильно. Их красные одежды отсылают к форме заключённых или каторжников. По сути, на экране происходит борьба с внутренним рабом. При этом двойники едины, они действуют сообща, привлекают к себе внимание. Внутренний раб — он же и внутренний революционер. Кто кого освобождает и кто с кем борется? Кто кому враг? Может, это сами оригиналы находятся в рабстве у общества потребления? Во власти правительства, которое пытается придумать всё более изощрённые способы контролировать население?

Происхождение двойников объясняют ближе к концу — но, возможно, и зря. В фильмах с двойным дном конкретика убивает символизм. В данном случае объяснение фантастического допущения добавляет политическую подоплёку с неизбежными отсылками к рабству, митингам, погромам и «сделаем Америку снова великой».

Но при этом сразу возникает масса вопросов к внутренней логике фильма: а как? А почему? А о чём они вообще думали? Похожая ситуация была в недавнем сиквеле «Счастливого дня смерти», где временной петле из первого фильма дали псевдонаучное объяснение, чуть не испортив впечатление от обеих частей.

В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расизм и внутренний раб 3

Центром системы символических координат выступает героиня Ньонго, Аделаида (что, кстати, переводится как «благородная происхождением»). Она не только центральный персонаж и неформальный лидер своей семьи — с ней ещё и связан финальный сюжетный поворот в духе «Других». Именно он, как оказалось, привёл к восстанию двойников, и он же во многом помог семье Уилсонов.

В плане сюжетной логики он, опять же, вызывает много вопросов. А c точки зрения символизма это способ показать, где пересекаются два символических пласта. По сути, он говорит о необходимости объединиться со своим внутренним рабом, признать его в себе, наделить голосом и что-то сделать с этим миром.

Смущает ещё одна важная тема, которая затронута в фильме, но не вписывается в общую картину. Аделаида в детстве потерялась по вине отца, который упорно не признает свою вину. На этом фоне двойник мог бы означать детскую травму или, как выражается сам Пил, травму поколения. А одна сцена вообще снята так, что непонятно: нам показывают неумение отца любить дочку или намёк на то, что он любил её слишком буквально?

Какие фильмы посмотреть? Март 2019 3

Для полноты картины недостает кирпичиков. А сам Пил помогать аудитории не спешит. В интервью он отделывается общими фразами, признавая лишь наличие множества отсылок и образов и оставляя их дешифровку зрителю.

Хороший слэшер, который сломает вам мозг, если вы над ним как следует задумаетесь. Прелесть в том, что даже если не думать, то все равно получается отличный фильм.

В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расизм и внутренний раб
В чём смысл фильма «Мы»: двойники, расовое сознание и внутренний раб
УДАЧНО
  • актёрская игра
  • неожиданные повороты
  • чередование иронии и саспенса
НЕУДАЧНО
  • логические дыры в сюжете
  • не совсем понятная мораль
8ХОРОШО

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Юлий Ким младший
Юлий Ким младший
Гик, киноман, эскапист в хорошем смысле слова. Старается не делить кино на попсу и артхаус, а лишь на хорошее и не очень. Обожает то, чем занимается.

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