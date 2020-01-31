Что посмотреть в кино? Аниме, Лавкрафт и Соник в феврале 2020

Февраль — время «тихих» премьер, когда все новогодние релизы уже отгремели, а до сезона блокбастеров ещё далеко. Самое время расслабиться и посмотреть что-нибудь необычное: психологический хоррор по мотивам Лавкрафта, стильный и безумный комикс про Харли Квинн или аниме-путешествие в изменчивый мир фантазий. А для настоящих киноэкстремалов февраль припас усатого Джима Керри и Роберта Дауни-младшего, который общается с белочкой.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Когда? 6 февраля

Что? Супергеройский фильм по вселенной DC. Спин-офф «Отряда самоубийц»

О чём? Разругавшись с Джокером, его безумная спутница Харли Квинн отправляется в самостоятельное путешествие. А именно, плачет на диване, взрывает злодейское логово своего бывшего и переходит дорогу криминальному барону по кличке Черная Маска. В одиночку ей точно не выжить, так что Харли собирает собственную команду боевых девиц, от дочери влиятельного мафиози до детектива полиции Готэма. У каждой из них к Маске свои счёты — и месть их будет страшна и задорна!

Чего ждём? Удалой феминистский боевик, красочный, весёлый и жестокий — на волне успехов «Джокера» «Птицы» получили рейтинг «18+». При этом формально фильм остаётся частью всё той же киновселенной DC, к которой принадлежат «Аквамен» и «Лига справедливости». Но теперь студия забросила строительство взаимосвязанной франшизы а-ля Marvel и решила перейти к производству самостоятельных «авторских» фильмов.

Творческий костяк «Птиц» заслуживает доверия. Режиссёр Кэти Ян два года назад произвела фурор на фестивале «Санденс», где её дебютная драма «Мертвые свиньи» получила приз за слаженный актёрский ансамбль. Сценаристка Кристина Ходсон зарекомендовала себя сценарием «Бамблби». А главный двигатель проекта, конечно же, Марго Робби — теперь не только исполнительница главной роли, но и продюсер. Её трактовка образа Харли Квинн была одной из немногих безусловных удач «Отряда самоубийц», так что в своём сольном фильме Робби наверняка добьётся успеха.

Цвет из иных миров

Когда? 13 февраля

Что? Психологический хоррор по мотивам рассказа Говарда Лавкрафта

О чём? Чтобы справиться с недавней трагедией, семейство Гарднеров перебирается на уединенную ферму недалеко от городка Аркхэм. Но их покой нарушает загадочный метеорит, который приземляется прямо у Гарднеров во дворе и испускает сиреневое свечение. Под влиянием гостя из космоса начинает меняться природа и сами люди — как физически, так и психологически. Удастся ли семье побороть свою тёмную сторону и объединиться в схватке с незримым пришельцем?

Чего ждём? Стильного и жестокого фильма ужасов в лучших традициях конца 1980-х. Не случайно за проект взялся культовый режиссёр и клипмейкер Ричард Стэнли («Железо») и продюсеры психоделического хоррора «Мэнди». Оттуда же в «Цвет» пришёл Николас Кейдж, который, судя по первым отзывам, идеально вписался в роль отца семейства, постепенно проваливающегося в безумие.

Разумеется, в фильме по Лавкрафту не обошлось без жутких щупалец и чудовищных мутаций — несмотря на скромный бюджет и масштаб событий, «Цвет» полон устрашающих спецэффектов. Но ещё сильнее рецензенты хватят густую, неторопливую атмосферу экзистенциального ужаса, который переживают люди, столкнувшись с явлениями за гранью своего понимания.

Соник в кино

Когда? 20 февраля

Что? Приключенческая комедия по мотивам видеоигры

О чём? Сверхскоростной синий ёж Соник неожиданно для себя проваливается в чужое измерение — на нашу Землю. На пришельца тут же объявляют охоту военные и безумный доктор Роботник, который намерен использовать способности Соника, чтобы («конечно же!») поработить весь мир. Помочь синему беглецу вызывается непутёвый местный шериф, и вместе они отправляются на поиски могущественных золотых колец.

Чего ждём? Для начала — уже просто того, что фильм выйдет в прокат. Прошлой весной «Соника» отправили на доработку сразу после премьеры трейлера. В изначальном «реалистичном» дизайне персонаж получился жутким и совершенно не похожим на одного из самых популярных героев видеоигр. Студия цифровых эффектов MPC в Ванкувере в спешке переделала ежа… и тут же закрылась.

В худшем случае «Соник» пополнит длинный список провальных экранизаций игр. В лучшем — зрители получат забавную бадди-комедию в духе прошлогоднего «Детектива Пикачу», с отсылками к поп-культуре и зрелищным мультяшным экшеном. Судя по свежим трейлерам, создателей боевых сцен можно похвалить за изобретательность и чувство скорости, — и это неудивительно, ведь над фильмом работают авторы «Форсажа» и «Дэдпула». А те, кому и этого мало, наверняка не откажутся посмотреть на ужимки Джима Керри в роли главного злодея Роботника.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Когда? 20 февраля

Что? Приключенческая сказка с Робертом Дауни-младшим и говорящими животными

О чём? Середина XIX века, Британия. Чудо-ветеринар Джон Дулиттл после смерти жены стал затворником и общается только со своими животными. Но, чтобы излечить королеву Викторию, доктор прерывает своё изгнание и отплывает в опасное путешествие. На пути у него стоят морские разбойники, злодеи-заговорщики и экзотические звери, с которыми Дулиттлу придётся найти общий язык.

Чего ждём? Уже ничего. «Дулиттл» с самого начала вызывал вопросы: зачем автор суровых политических триллеров Стивен Гэган («Траффик», «Сириана») взялся за экранизацию красочной детской сказки из начала XX века? Несмотря на внушительный бюджет и участие целой россыпи звёзд под предводительством Роберта Дауни-младшего, вести со съёмочной площадки тоже не обнадёживали. После неудачных тестовых показов фильм почти на месяц отправили на пересъёмку.

Увы, напрасно. После премьеры в США «Дулиттл» фактически провалился в прокате и получил разгромные отзывы критиков. Фильму досталось и за перегруженный сценарий, и за хаотичный тон (общая серьёзность здесь соседствует с туалетным юмором), и за плохую синхронизацию между живыми актёрами и компьютерными животными. Даже Дауни при всём своём обаянии не предлагает зрителям ничего нового: образ романтичного гения-социопата он уже заиграл до дыр.

В стране чудес

Когда? 27 февраля

Что? Сказочное аниме, экранизация подростковой книги

О чём? Юная девушка Аканэ привыкла избегать проблем и опасностей. Тем сильнее её удивление, когда из подвала местного магазинчика вдруг выскакивает волшебник в цилиндре и сообщает Аканэ, что она — избранная спасительница Страны чудес. Прихватив за компанию жизнерадостную хозяйку магазина, Аканэ проходит сквозь портал в иной мир. Девушке предстоит бросить вызов жестокому тирану в маске и обрести мужество.

Чего ждём? Трогательной и зрелищной истории о взрослении от режиссёра Кэйити Хара («Многоцветье») и популярного российского художника Ильи Кувшинова. Придуманный ими мир действительно полон чудес: летающие пеликаны, гигантские рыбы, табуны овцесвиней и говорящие коты, песчаные бури и северное сияние, опасные горные перевалы и злодей на огромном стимпанковом танке.

«Страна чудес» сделана с такой энергией и воображением, что, судя по ранним отзывам, иногда это даже идёт во вред сюжету. Зрителям постоянно представляют новых персонажей и локации, не давая времени на передышку и погружение в историю. Впрочем, это едва ли отпугнёт аудиторию (особенно молодую), истосковавшуюся по волшебным приключениям в лучших традициях «Алисы в Стране чудес», «Волшебника страны Оз» и ранних фильмов Миядзаки.

Порко Россо

Когда? 6 февраля

Что? Повторный прокат романтической авиасказки Хаяо Миядзаки

О чём? Давным-давно, в славные времена расцвета авиации, над Средиземным морем бьются два лётчика-аса. Один — тщеславный американец, нанятый местной пиратской бандой. Второй — благородный, но нелюдимый итальянец, который так долго сражался, что потерял человеческий облик и стал свиньёй. Пилоты сошлись в бою за собственную честь и любовь прекрасной дамы, а на горизонте всё отчетливее багровеет тень новой мировой войны…

Чего ждём? Редкой возможности увидеть один из самых зрелищных фильмов студии Ghibli на большом экране — как он того заслуживает. И пускай «Порко Россо» скоро разменяет уже четвертый десяток, эта история не стареет. Она всегда жила в прошлом: не в реальном историческом сеттинге Италии 1920-х, а в какой-то особой сказочной Европе. Прекрасной заповедной земле вечного лета, уютных ресторанчиков, печальных красавиц и изящных самолетов, рассекающих облака в погоне друг за другом. Хаяо Миядзаки упивается ностальгией по эпохе благородных воздушных рыцарей и демонстрирует анимацию, созданную на пике мастерства.

А также — много европейских мультфильмов…

6 февраля по кинотеатрам ударит дуплет сразу из двух анимационных фильмов на «нордическую» тему. «Викинг Вик» (совместное производство Франции, Германии и Бельгии) — продолжение одноименного детского мультсериала, который, в свою очередь, был ремейком старого аниме из 1970-х. В новой версии истории неудачливый сын вождя викингов, не совладав с волшебным мечом Одина, нечаянно превращает свою мать в золотую статую. Чтобы снять проклятье, мальчишка отправляется в одиссею по живописным северным морям.

У героев норвежско-канадского мультфильма «Тролль: История с хвостом» похожая проблема. Какой-то злодей похитил хвост у короля тролличьего племени — и тот обратился в камень. Миссия по спасению правителя и всего королевства ложится на плечи его юного сына Трима. Из общего потока среднебюджетной анимации «История с хвостом» выделяется разве что участием именитого режиссёра Кевина Манро (автора 3D-версии «Черепашек-ниндзя») и неадекватно длинным списком сценаристов: историю писали и переписывали аж десять человек!

А ещё через неделю, 13 февраля, состоится релиз «Волшебного леса» по мотивам сказок классика норвежской детской литературы Турбьёрна Эгнера. И хотя эта история о борьбе весёлых зверей с пришлым хищным лисом явно рассчитана на самых маленьких зрителей, она всё же заслуживает внимания: кукольные мультфильмы сейчас выходят чрезвычайно редко.

…и бюджетных хорроров

В феврале на экраны выходят сразу два фильма ужасов из Италии — «Мама: гостья из тьмы» (6 февраля) и «Западня для дьявола» (20 февраля). Оба по-своему обыгрывают классические сюжеты жанра. В «Маме» семью героя-археолога терроризирует безжалостный дух мальчика, которого местные жители заживо похоронили сто лет назад. А герой «Западни», пережив в детстве страшную травму, уже во взрослом возрасте превращает свой дом в тюрьму, тщетно надеясь уберечься от зла. Фанатам четвертого Silent Hill может прийтись по вкусу!

Жилплощади с секретом посвящён и американский «Проклятый дом 2» (27 февраля). Правда, по «славной» российской традиции перевода, он вообще никак не связан с прошлогодним фильмом Энди Миттона. Сходство разве что в фабуле: мрачный мужчина средних лет затевает ремонт старого потрёпанного дома и пробуждает тёмные силы, живущие в его стенах. По хоррор-фестивалям «Проклятый дом 2» прошёл с неожиданным успехом — отчасти потому, что в главной роли здесь выступил Си Эм Панк, звезда рестлинга и ММА.

Завершает месяц «Яга. Кошмар тёмного леса» (27 февраля) — новая глава в летописи современных российских ужастиков от режиссёра Святослава Подгаевского. На этот раз автор «Невесты» и «Пиковой дамы» сталкивает обитателей современного элитного микрорайона с древним духом природы, Бабой Ягой, которая под видом няни втирается в доверие к молодой семье и похищает их новорождённую дочку. Чтобы спасти девочку, её старший брат с друзьями идут в глухую лесную чащобу. Как и предыдущим фильмам Подгаевского, «Яге» вряд ли удастся снискать любовь критиков, но в прокате её наверняка ожидает успех.