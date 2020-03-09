Макс фон Сюдов оставил этот мир вскоре после юбилея: в прошлом году ему исполнилось 90 лет, а его кинокарьере — 70. Среди его полутора сотен фильмов и телесериалов нашлось место и глубоким драмам Ингмара Бергмана, и бондиане, и комиксу про Флэша Гордона, и «Дюне», и «Индиане Джонсу» — даже «Звёздным войнам» и «Игре престолов»! И если спросить Макса фон Сюдова, как сочетать в работе серьёзное кино и развлекательные франшизы, при этом не похоронив свою карьеру, — он, скорее всего, только пожал бы плечами. У него всё это получалось с необыкновенной лёгкостью.

Юность крестоносца

Макса фон Сюдова трудно представить молодым — он словно бы уже материализовался в этом мире печальным мудрым стариком, знающим ответы на все вопросы жизни, Вселенной и всего остального. Этот худощавый блондин с острым взглядом прозрачных голубых глаз всегда выглядел старше своих лет. Его это вполне устраивало, потому что позволяло играть по-настоящему глубоких и сложных персонажей. В «Изгоняющем дьявола» (1973) — фильме, который стал голливудским прорывом фон Сюдова, — 44-летний Макс блестяще исполнил роль 70-летнего священника отца Меррина, причём в гриме выглядел моложе, чем в свои реальные 70 лет. Но после этой роли кинозрителям было уже сложно представить его молодым.

При рождении его нарекли Карл Адольф фон Сюдов — первое имя дали в честь отца, Карла Вильгельма фон Сюдова, университетского профессора в городе Лунд, что на юге Швеции, близ Мальмё. Приставка «фон» — маркер аристократического происхождения в немецком языке (предки фон Сюдова родом из Пруссии). Материнская линия тоже не подкачала: Мария Маргарета фон Сюдов носила титул баронессы Раппе. Так что будущий любимец публики — стопроцентный аристократ, голубая кровь.

Своё детство он описывает как очень одинокое: братьев и сестёр у маленького Карла Адольфа не было, и он был предоставлен самому себе вплоть до школы. Кафедральная школа Лунда, которую окончил фон Сюдов, — не только старейшая в Скандинавии (она была основана аж в 1095 году), но и одна из самых престижных и сложных для поступления: чтобы попасть туда, девятилетние дети должны сдавать настоящие экзамены. Выпускники школы часто идут в политику и большой спорт, но фон Сюдов выбрал иную стезю — в 15-летнем возрасте он настолько впечатлился увиденным в театре «Сном в летнюю ночь», что твёрдо решил стать актёром. Вместе с компанией друзей он организовал театральный кружок. Попутно он совершенствовался в языках — немецком и английском. Позже в Голливуде станет популярной шутка, что швед фон Сюдов говорит по-английски лучше, чем его ровесник Клинт Иствуд.

После школы и службы в армии будущий актёр поступил на театральные курсы при главном театре Швеции — Королевском драматическом театре в Стокгольме. К этому времени он уже называл себя армейским прозвищем Макс — так звали одну блоху из воображаемого блошиного цирка, представлениями которого фон Сюдов развлекал сослуживцев.

Педагоги время от времени давали студентам небольшие роли в спектаклях театра, чтобы они могли постигать ремесло актёра на практике. Тогда-то и стало очевидно, что этот долговязый блондин обладает редким талантом «похищать» любую сцену со своим участием, буквально гипнотизируя зрителей. Режиссёр Королевского театра Альф Шёберг, который по совместительству был и кинорежиссёром, снял молодого актёра в двух своих фильмах, один из которых — «Фрёкен Юлия» (1951) по пьесе Августа Стриндберга — получил Гран-при Каннского фестиваля.

Настоящее признание Макс фон Сюдов получил благодаря многолетнему сотрудничеству с Ингмаром Бергманом — самым знаменитым режиссёром Швеции. Макс и Ингмар познакомились 1955 году в Муниципальном театре Мальмё, куда фон Сюдов переехал работать после учёбы. Бергман был штатным режиссёром театра. Макс фон Сюдов стал главным актёром Бергмана, его «вторым я», персональным аватаром в глубоко личных картинах режиссёра (большинство сценариев к своим фильмам тот писал сам). Он снялся в 13 лентах Бергмана, две из которых получили «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» — «Девичий источник» (1960) и «Через тёмное стекло» (1961).

Однако самой известной стала, пожалуй, «Седьмая печать» (1957), неизменно входящая в списки «величайших фильмов всех времён и народов». Макс фон Сюдов играет рыцаря Антониуса Блока, вернувшегося из крестового похода и заставшего свою страну почти полностью опустошённой эпидемией чумы. Смерть приходит и за рыцарем — но тот вызывает её на шахматный поединок, который продолжается с небольшими перерывами практически весь фильм. Чёрно-белая картина Бергмана до сих пор производит сильнейшее впечатление — во многом благодаря пронзительной и хирургически точной игре фон Сюдова. Его рыцарь, потерявший смысл жизни на войне, вновь обретает его перед лицом небытия — и за метаморфозой персонажа наблюдать не менее захватывающе, чем за шахматной партией со Смертью.

Ингмар Бергман умер в 2007 году. При жизни он часто спорил с агностиком фон Сюдовым о религии и загробном мире — и в конце концов пообещал, что если умрёт первым, то непременно подаст актёру знак «с той стороны». В 2012 году у Макса фон Сюдова спросили в интервью, получил ли он весточку от Бергмана после смерти. Актёр сказал, что получил, — но в подробности не вдавался

Герой и злодей

В 1960-х Макс фон Сюдов уже был звездой, с именем и репутацией. Его чествовали в родной Швеции, его хорошо знали поклонники европейского интеллектуального кино, к тому же он уже снялся в своих первых голливудских картинах: в «Величайшей из когда-либо рассказанных историй» (1965) сыграл самого Иисуса Христа, а в «Гавайях» (1966) — молодого миссионера, проповедующего христианство на Гавайских островах. Кроме того, он был счастливо женат на актрисе Кристине Олин (они познакомились и поженились ещё в 1951 году) и растил двоих сыновей — Класа и Хенрика. Вместе с семьёй он переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в Голливуде. И ему продолжало везти — этот блондин определённо родился даже не в рубашке, а сразу в смокинге для красных дорожек.

На роль отца Меррита в «Изгоняющем дьявола» фон Сюдова пригласили благодаря «Гавайям». Он был выбором режиссёра Уильяма Фридкина, в то время как студия настаивала на кандидатуре Марлона Брандо. Работы предстояло немного: священник появляется ненадолго в начале фильма и в одной 15-минутной сцене в самом финале. Но эта сцена — изгнание дьявола из одержимой девушки — стала хрестоматийной. А сам отец Меррит, отважный и горячо верующий служитель Господа, заставляет зрителя задуматься: если этот человек не в состоянии остановить дьявола, то есть ли хоть кто-то, кому это под силу?

«Гавайи» и «Изгоняющий дьявола» принесли фон Сюдову по номинации на «Золотой глобус» и очень много новых предложений. Актёр от них не отказывался — порой он успевал сыграть в пяти фильмах за год. Это далеко не всегда были главные роли — но, как мы знаем, Макс фон Сюдов умеет украсть любую сцену. В один год он успевал сняться в «Степном волке» по мотивам романа Германа Гессе, в другой — в «Последнем воине», мрачном постапокалиптическом вестерне, в третий — в итальянской версии «Собачьего сердца». Там он сыграл профессора Преображенского — и ведь похож!

Голливуд с его патологическим «тайпкастингом», склонностью раскладывать актёров по полочкам типажей, видел в мрачном скандинаве прежде всего харизматичного антигероя, «белокурую бестию». Его хладнокровный киллер в шпионском боевике Сидни Поллака «Три дня кондора» (1975) принёс ему ещё множество премий и номинаций. А в 1980 году вклад фон Сюдова в кинофантастику впервые отметили номинацией на премию «Сатурн» — за роль суперзлодея, разумеется.

В космической опере «Флэш Гордон» (1980) Макс фон Сюдов совершенно неузнаваем. Для роли могущественного инопланетного императора Минга Безжалостного, который хочет уничтожить Землю просто со скуки, его обрили налысо, приклеили остроконечные брови и китайскую бородку, ну а произносить высокопарные речи своим глубоким сильным голосом он и раньше превосходно умел.

«Флэш Гордон» получился вполне в духе кинофантастики тех лет: чудовищно наивный, со странными сюрреалистическими спецэффектами и картонными декорациями, в общем, «так плохо, что даже хорошо», — и, несмотря на полный провал в прокате и смешанные отзывы критиков, впоследствии обрёл культовый статус. А визуальный облик Минга Безжалостного — однозначно главный успех фильма: как выглядел супергерой Флэш Гордон, уже никто не помнит, а костюм Минга до сих пор популярен на конвентах и Хэллоуинах.

За Мингом последовала роль ещё одного монарха в другом культовом фильме: короля Озрика в «Конане-варваре» (1982). Роль эта сугубо инструментальная — Озрик просто «выдаёт квест» Конану и его спутнице Валерии. Однако фон Сюдов наделил персонажа шекспировской мощью: он и могущественный правитель, и безутешный отец, потерявший любимую дочь. По признанию режиссёра Джона Майлиуса, фон Сюдов, как и главный антагонист Джеймс Эрл Джонс, был нанят исключительно для того, чтобы вдохновить Арнольда Шварценеггера и других молодых актёров. Но вышло так, что эти зубры киноэкрана просто растоптали молодёжь: когда Озрик появляется на экране, юный застенчивый Арни явно очень хочет провалиться сквозь декорации.

В 1983 году фон Сюдов исполнил ещё одну мечту многих актёров, сыграв злодея в бондиане — и не кого-нибудь, а главу могущественной тайной организации СПЕКТР Эрнста Блофельда, он же «злодей с белым котиком». «Никогда не говори “никогда”» стал последней лентой, в которой Бонда сыграл Шон Коннери, и одним из самых любимых фанатами фильмов бондианы.

Увы, за успехом последовал провал: «Дюна» Дэвида Линча, в которой фон Сюдов сыграл планетолога доктора Кайнса. Позднее в интервью актёр говорил, что главная проблема «Дюны» — в том, что её слишком сильно сократили, убрав все сложные подтексты и детали:

«Это должен был быть длинный фильм или даже мини-сериал для ТВ. Это было нечестно по отношению к Дэвиду Линчу, режиссёру с таким воображением».

От книги Макс фон Сюдов, большой любитель фантастики и фэнтези, остался в полном восторге.

Неудачу «Дюны» немного скрасил умеренный успех другого, ныне незаслуженно забытого фантастического фильма, в котором актёр появился в том же 1984 году: «Побег из сна», снятый по мотивам романа Роджера Желязны «Мастер сновидений», стал своего рода предтечей «Начала» Кристофера Нолана. Это история о докторе, который лечит психически больных, управляя их снами, — и один из его подопечных оказывается настолько силён в воображаемом мире, что привлекает внимание спецслужб. Доктора Новотны сыграл Макс фон Сюдов, а его злополучного пациента — Деннис Куэйд.

Вселенные без Макса фон Сюдова Если просмотреть фильмографию фон Сюдова, отмечая не только те миры, к созданию которых он приложил руку, но и те, где его нет, то можно заметить, что двум популярным вселенным явно недостаёт его присутствия: «Гарри Поттеру» и «Властелину колец». Актёр как-то признался, что пытался попасть и в одну, и в другую франшизу через своего агента, но оба раза получил отказ, потому что директора по кастингу искали только британских актёров. С учётом идеального английского языка фон Сюдова это более чем несправедливо. К «Властелину колец» он особенно нежно относится: «Я всегда любил легенды, особенно британские. Я люблю Толкина. Мой отец был профессором, изучавшим английские легенды в университете. Он обожал ирландские сказки и даже выучил гэльский, чтобы самостоятельно перевести некоторые из них и читать мне на ночь».

Живая легенда

После провала «Дюны» Макс фон Сюдов на несколько лет перестал сниматься в фантастике, предпочитая европейское фестивальное кино, — он даже на время переехал в Рим и в совершенстве выучил итальянский. В 1990-х он вернулся в фантастический жанр — правда, поначалу не слишком удачно.

В экранизации Стивена Кинга «Нужные вещи» (1993) Макс сыграл главную роль — таинственного манипулятора по имени Лиланд Гонт, который превращает жизнь обывателей из городка Касл-Рок в сущий ад, причём их же собственными руками. Разумеется, Гонт оказывается самим дьяволом. Недурной пункт в резюме актёра, некогда игравшего священников и даже Христа! Увы, несмотря на прекрасную игру фон Сюдова и Эда Харриса (шериф Пэнгборн — главный противник Гонта), фильм получил чрезвычайно низкие оценки критиков и зрителей, которым не понравился его тягучий размеренный ритм. При этом «Нужные вещи» заработали три номинации на премию «Сатурн», одна из которых досталась фон Сюдову.

Вскоре актёр приобщился ещё к двум знаменитым фантастическим вселенным. В сериале «Хроники молодого Индианы Джонса» он сыграл небольшую роль Зигмунда Фрейда образца 1908 года, а в фильме «Судья Дредд» (1995) — безжалостного Главного Судью Фарго, отца-основателя института Судей, которые в антиутопическом будущем воплощают собой Закон, служа и полицейскими, и судьями, и палачами.

Как это ни удивительно, с конца 1990-х карьера Макса фон Сюдова снова начала набирать обороты — несмотря на возраст и статус живой легенды, а может, и благодаря им. Также он обрёл своё постоянное место в титрах — после всех исполнителей главных ролей, в формулировке «…and Max von Sydow» («…а также Макс фон Сюдов»). Это место было и остаётся неизменным вне зависимости от его экранного времени и количества реплик. Кроме того, у актёра сменилось голливудское амплуа: сейчас его чаще хотят видеть на экране не злодеем, а мудрым наставником.

Думаете, что в 68 лет уже поздно что-то менять, особенно в личной жизни? Скажите это Максу фон Сюдову. В 1997 году он женился второй раз (с первой женой Кристиной Олин они разошлись ещё в 1979-м и развелись официально в 1996-м) — на кинематографистке Катрин Бреле, ради которой переехал в Париж и сменил гражданство со шведского на французское. И стал отцом ещё дважды: Катрин родила ему сыновей Седрика и Ивана. По сей день супруга работает его персональным ассистентом, и, судя по интервью актёра, это очень счастливый брак: «Катрин приносит мне удачу».

В 1998 году фон Сюдов сыграл ещё одно сверхъестественное существо: Перевозчика в Аду, где оказывается персонаж Робина Уильямса в фильме по роману Ричарда Матесона «Куда приводят мечты». У Перевозчика есть своя история, и на самом деле он не тот, кем кажется, — но это протагонисту и зрителям ещё предстоит выяснить. Увы, коммерческого успеха фильм не имел — при великолепных визуальных эффектах в нём слишком много мелодрамы и откровенной «слезодавильни».

К счастью, этого нельзя сказать про следующий громкий фантастический фильм с участием Макса фон Сюдова. «Особое мнение» (2002) Стивена Спилберга, снятое по рассказу Филипа К. Дика, стало самой коммерчески успешной работой актёра за всю его бесконечно долгую карьеру. Фон Сюдов снова сыграл зловещего антагониста — Ламара Бёрджесса, руководителя проекта Precrime, помогающего осуждать людей за их будущие преступления. Бёрджесс успешно противостоит главному герою, которого играет Том Круз, всякий раз опережая его на один шаг, — поэтому развязка оказывается более чем неожиданной для зрителя… Макс фон Сюдов получил за эту роль ещё одну номинацию на премию «Сатурн».

В 2015 году наконец сбылась давняя мечта фанатов: фон Сюдов отметился во вселенной «Звёздных войн». Ему прочили роль какого-нибудь злодея — скажем, очередного лорда ситхов. Однако это оказался всего лишь отставной приключенец Лор Сан Текка, который в начале фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы» передаёт пилоту По Дэмерону карту планеты, где находится пропавший Люк Скайуокер. Сан Текка погибает от руки Кайло Рена, так что о возвращении фон Сюдова в эту франшизу мечтать уже не приходится. А жаль — у него талант делать лучше всё что угодно.

Именно с целью оживить одну провисшую сюжетную линию Макса фон Сюдова в 2016 году пригласили в шестой сезон «Игры престолов». Ему досталась роль таинственного Трёхглазого Ворона — наставника Брана Старка. Именно к Ворону, уже много десятилетий не покидающему корней священного дерева, лежал долгий и уже откровенно скучный путь Брана. Ворон научил мальчика не только видеть прошлое и будущее, но и влиять на события, изменяя настоящее. Фон Сюдов появился всего в трёх эпизодах, но создал настолько сильный образ могущественного существа «по ту сторону Добра и Зла», что получил номинацию на премию «Эмми».

Голос без тела В качестве актёра озвучания Макс фон Сюдов тоже весьма востребован. Например, в «Охотниках за привидениями 2» (1989) он озвучил, как нетрудно догадаться, главного злодея — призрака восточноевропейского тирана по имени Виго. Актёр Вильгельм фон Хомбург, сыгравший Виго, был не предупреждён о том, что его переозвучат, и на первом закрытом просмотре фильма, услышав «свой» голос, в истерике вылетел из помещения. На YouTube можно найти ролик со съёмочной площадки с реальным голосом фон Хомбурга и лично убедиться, что сравнения с мощным театральным баритоном фон Сюдова он не выдерживает. В легендарной игре The Elder Scrolls V: Skyrim Макс фон Сюдов озвучил старого рыцаря Эсберна, наставника Довакина. А в «Симпсонах» — художника, подделывающего картины на продажу (эпизод «Война искусства»).

* * *

Несмотря на возраст, Макс фон Сюдов до последнего продолжал сниматься и ездить по кинофестивалям — он обожал путешествовать. До самого конца не утратил ни лёгкости движений, ни силы своего знаменитого голоса, ни ясности ума и титанической мощи таланта. Он лучше многих умел разделять работу и частную жизнь: «Когда я снимаю костюм и смываю грим — я становлюсь собой». И больше всего на свете мечтал сыграть персонажа, которого он ещё ни разу не играл, — что с каждым годом было всё сложнее, потому что Макс фон Сюдов, кажется, сыграл уже всех, кого только можно представить.