Долгожданный трейлер «Последних джедаев» полон откровений, которые можно было бы назвать спойлерами, — вот только трактовать их можно по-разному… Уж не водят ли нас за нос создатели, намекая с помощью монтажа и закадрового голоса на сюжетные повороты, которых мы не увидим в фильме? Тем не менее давайте попробуем разобраться, что говорят нам эти две минуты о «Последних джедаях».

Трейлер открывается речью Верховного лидера Сноука: «Когда я нашёл тебя, я увидел дикую необузданную мощь, но помимо неё нечто поистине бесценное». К кому обращается глава Первого ордена, неизвестно. Наиболее очевидный вариант — Кайло Рен: он ученик Сноука, и именно блудному сыну Хана и Леи посвящены первые сцены ролика.

Мы видим, как он наблюдает за созданием новых боевых машин Первого ордена, возглавляет отряд штурмовиков, проникающих в какую-то пещеру, и подбирает с пола свой меч. В эпизоде с мечом Кайло явно находится в покоях учителя — на заднем плане видны охранники Сноука. Но с чего бы оружию Рена валяться на полу? Очень похоже, что Кайло после череды неудач пришел к наставнику с повинной и, преклонив колени, положил перед ним свой меч.

Если это предположение верно, кажется вполне логичным, что Сноук приободряет именно Кайло. Впрочем, не исключено, что Верховный лидер говорит о… Рей, на которую кадр переходит сразу после окончания его монолога. Насколько можно судить по имеющейся на сегодняшний день информации, Сноук не искал Бена, а следил за ним с самого рождения, да и тайны в нём не ощущается. А вот Рей Верховному лидеру явно придётся поискать. И её происхождение пока остаётся загадкой — как, возможно, и великое предназначение.

Что-то особенное в себе чувствует и сама Рей — по ее собственным словам. В начале фильма ей явно предстоит пройти ускоренный курс джедайского мастерства под началом изрядно изменившегося Люка. Как отмечает сам Марк Хэмилл, это уже не тот полный энтузиазма и надежды джедай, которого мы знали. До сих пор мы могли только гадать, как именно он изменился. Трейлер даёт все основания полагать, что теперь им правит страх — который, кстати, ведёт на Тёмную сторону.

Когда Люк видит способности Рей, на его лица отражается смесь удивления и ужаса. И он прямо говорит, что его пугает мощь ученицы, подобную которой он видел лишь раз. Судя по всему, речь о его племяннике Бене. В глазах самой Рей тоже проглядывает удивление, но смешанное с разочарованием: Люк явно совсем не такой, как она ожидала.

В сценах обучения Рей привлекают внимание ещё два момента. Она приближается к старому мёртвому дереву — судя по всему, именно в нём скрыта маленькая библиотека, которую мы видели. Не исключено, что там её ждёт испытание, подобное тому, которое Люк прошёл — вернее, провалил — в пещере на Дагобе. И вполне вероятно, что это дерево поклонники саги уже видели. В серии комиксов Shattered Empire, действие которой разворачивается вскоре после «Возвращения джедая», Люк вместе с матерью По Дэмерона похищал из имперской лаборатории ростки чувствительного к Силе дерева, которое некогда росло в Храме джедаев на Корусканте. Время, чтобы вырастить его, у Люка определённо было.

Помимо того, нам, по всей видимости, показывают флэшбек о гибели нового Ордена джедаев. Кроме уже знакомой сцены с Люком, который наблюдает за горящим храмом, мы видим, как он пробирается сквозь завал. Судя по всему, во время нападения на Орден порядочно досталось и самому Скайуокеру. И, быть может, мы даже увидим, как он скрещивал клинки со своим племянником.

После этого фокус вновь смещается на Кайло Рена. Мы видим его в шлеме, но вскоре он срывает его с себя и разбивает о стену. Возможно, столь бурное смятение в нем вызвала та самая аудиенция со Сноуком. Как бы то ни было, Кайло явно испытывает душевные терзания, что проявляется и в следующей сцене. За штурвалом невиданного нами прежде истребителя он идёт в атаку на крейсер Сопротивления, но постепенно решимость на его лице сменяется сомнениями. Очевидно, он чувствует присутствие матери на борту и колеблется, открывать ли огонь. Едва ли мы ошибёмся, предположив, что выстрела не будет и крови второго родителя на руках Бена не окажется.

Ещё один важный момент связан с лицом Бена в сценах со шлемом и истребителем. В обеих на его щеке, где ловко расписалась световым мечом Рей, красуется что-то вроде лечебного пластыря. Это позволяет предположить, что действие обоих эпизодов происходит в начале картины, когда рана ещё свежа.

Всё указывает на то, что уже в первой части фильма нас ждёт масштабная космическая битва. Судя по всему, Первый орден нанесёт ответный удар по базе Сопротивления на Ди’Куар. В одном из кадров мы видим, как крестокрыл уходит в гиперпространство рядом с астероидным полем, очень похожим на то, что находится близ Ди’Куара. Вероятно, именно замешательство Кайло помогает Лее сбежать: в другой сцене мы видим её на песчаной планете Крейт, где расположена заброшенная база из эпохи Восстания.

Очень похоже, что в нарезках космических баталий смешаны эпизоды сразу из нескольких сражений. Во втором, которое, вероятно, произойдёт ближе к концу фильма, расклад сил другой: пара крестокрылов Сопротивления против громадного «Звёздного разрушителя». Это новая модель называется дредноутом четвертого класса — впрочем, тронный зал Сноука располагается на флагмане более классического дизайна.

На считаные секунды в ролике появляются ещё два центральных персонажа новой трилогии — По и Финн. Дэмерон обещает задать Первому ордену жару, а бывшего штурмовка мы видим в форме Ордена: по всей видимости, он проникает туда с тайной миссией, которая обернётся столкновением с капитаном Фазмой. Недавно об этом, пожалуй, самом несуразном персонаже «Пробуждения Силы» вышел именной роман, и в нём Фазма предстаёт не некомпетентной размазнёй, как в фильме, а хитроумным и опасным воином. И, кажется, в «Последних джедаях» она наконец докажет, что своё звание получила не только за блестящий доспех.

В конце ролика в центре внимания вновь оказывается Рей. Мы видим, как она ныряет в водоём в тёмной пещере, а когда выныривает, её встречает на берегу мрачный Люк. Сам Скайуокер, лежащий на земле, сулит собеседнику — предположительно всё той же Рей — что всё пойдет не так, как тот ожидает. Дело происходит явно в том же эпизоде. Очень вероятно, что между наставником и ученицей вспыхнет конфликт. Например, если Рей, подобно самому Люку в молодости, решит ринуться на выручку друзьям, попавшим в беду.

Пойдет ли Райан Джонсон на такое явное цитирование V эпизода, пока можно только гадать. Но визуальные образы он оттуда заимствует весьма активно. Шагоходы идут в атаку по пустынной, пусть и не ледяной местности. Рей, подобно Люку, отправляется в тёмную пещёру. Истребители преследуют «Тысячелетний сокол» в узком горном тоннеле. Кайло Рен протягивает кому-то руку, словно Вейдер Люку на Беспине…. И всё это — в коротком трейлере. То ли ещё будет в самом фильме.

В конце ролика мы впервые видим Сноука вживую. Он демонстрирует способности к Силе, пытая Рей. Попутно его закадровый голос призывает кого-то — вероятно, ту же Рей — исполнить своё предназначение.

Сама Рей просит, чтобы ей помогли разобраться, какая роль отведена ей во всём происходящем. И что-то подсказывает, что обращается она вовсе не к Люку. Именно после этой фразы Рей мы видим Кайло Рена, который протягивает кому-то руку. И тут у него во взгляде нет ни ярости, ни сомнений — скорее робкая надежда. Это заставляет заподозрить, что он всё-таки пойдёт по пути искупления.

Цветовая гамма намекает, что оба фрагмента относятся к одному эпизоду. Впрочем, не исключено, что это хитрая уловка, чтобы ввести зрителей в заблуждение. Но, скорее всего, кадры с Кайло относятся к финальной части фильма. На его лице уже нет «пластыря», и рана практически зажила — остался лишь небольшой шрам.

Даже если кадр с протянутой рукой — монтажный трюк, сам сюжетный ход с объединением Рей и Кайло выглядит очень интересным. Не об этом ли говорили авторы, обещая раздвинуть рамки привычного восприятия Силы? Если молодое поколение решит, что наставникам веры нет, и откажется играть в очередном повторении многовековой пьесы «джедаи против ситхов» — это будет как раз та струя свежего воздуха, которой хотелось бы ждать от обновлённой трилогии.

Если, конечно, всё это не манипуляция нашими ожиданиями при помощи ловкого монтажа — что, увы, вполне возможно.