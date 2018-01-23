Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

22

24

36

39

40

42

Видеодром

44

46

48

55

58

Игровой клуб

62

64

66

74

Врата миров

78

80

84

88

92

Машина времени

96

98

Зона развлечений

104

112

«На твоём месте…»Выбираем и награждаем лучшие книги, фильмы, игры и сериалы года. Олди против Камши, «Логан» против «Бегущего», «Рик и Морти» против «Американских богов» — кто кого?Рассказываем о новинках «Астрели» и «Азбуки» в 2018 году.«Космоолухи: рядом» •«Среди других» •«Мир, который сгинул» •«Спящие гиганты» •«Тени истины» • «» и другие книги.Энди Вейер прославился дебютным романом «Марсианин» — достоверной научно-фантастической робинзонадой о незадачливом астронавте, который в одиночку пытается выжить на Красной планете. В конце 2017 года на книжных прилавках всего мира (в том числе и в России)появился новый роман Вейера «Артемида». Выход книги стал поводом поговорить с писателем.Эпическое или детективное фэнтези? А может быть, магический реализм? Советуем книги на любой вкус.Императрица. Книга 1 • Уильям Гибсон «Архангел»Близится День всех влюблённых. Пока бездушная коммерческая машина не раздавила ваш позитивный настрой, можно подготовиться к праздникам, полистав нашу подборку романтических веб-комиксов.Кино- и телепремьеры месяца, а также два недооценённых фильма по мнению нашего киноредактора.Звёздные войны. Последние джедаи • Джуманджи: Зов джунглей • ЯркостьКомпания Disney купила студию Fox. Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Что будет с марвеловскими сериалами на Netflix? И увидим ли мы снова брутальное кино про Людей Икс с рейтингом «18+»?Чёрное зеркало (4 сезон) • Детективное агентство Дирка Джентли (2 сезон)Игры по фильмам у всех на слуху. Но встречаются и такие, что основаны исключительно на литературе. Порой они идеально дополняют книжные вселенные, а в отдельных случаях даже становятся популярнее первоисточника.Обзор каноничной японской ролевой игры, словно пришедшей из золотой эпохи второй PlayStation.Стремясь привлечь внимание к своему продукту, издатели придумывают к играм промо-дополнения. Толку от них чуть, влияния на игру они практически не оказывают, но почему-то вокруг них всегда возникает ажиотаж. Что отличает хорошую промку от плохой? Давайте разберёмся.: «Легенды Сигнума. Битва за Валлор», «Барбария», «Игра престолов: Десница короля», Magic: The Gathering. UnstableWarhammer Fantasy Battles закрыли в 2015 году, а мир, где происходило действие игры, погиб. На место Fantasy Battles пришла линейка Age of Sigmar. Но как изменился мир, переживший катастрофу? Рассказываем о восьми Смертных мирах и Шейдспайре — городе, который привлекает отчаянных бойцов.Новые интересные факты о вселенной «Звёздных войн» и персонажах «Последних джедаев».А вы знали, что Т’Чалла охотился на Фантастическую четвёрку, был женат на Шторм и убил принца Атлантиды? Рассказываем всё самое интересное о главном африканском герое MARVEL.На карте вселенной MARVEL есть немало мест, о которых в нашем мире никто и не слыхивал. Приглашаем вас в путешествие по Латверии, Заковии, Ваканде, Дженоше и, конечно, Атлантиде.Что случается, когда супергерой приходит к власти? Что он выберет для своей страны: путь суперпроцветания или мощь супертирании? Разбираемся, как связаны между собой власть и сверхспособности, а также вспоминаем, как правили знаменитые супергерои.«Эпидемия» — ветераны отечественной металсцены. В 2004 году концептуальный альбом «Эльфийская рукопись» стал настоящим откровением. В начале 2018-го «Эпидемия» выпустит новую метал-оперу под названием «Легенда Ксентарона». По такому поводу мы решили взять интервью у основателя группы Юрия Мелисова.Минувший год ознаменовался столетием революции и шестидесятилетием космической эры. И хотя революционным для науки он не стал, многие открытия, сделанные в 2017-м, имеют поистине космическое значение и наверняка войдут в историю.В массовом сознании понятие «луддит» обычно ассоциируется с дремучим консерватором, который под воздействием собственных страхов встаёт на пути у прогресса. Но кто такие луддиты на самом деле? И как отношение к технике может измениться в будущем, когда машины станут брать на себя всё больше работы?Победитель конкурса «14-я фантЛабораторная работа» — рассказ не совсем фантастический. Скорее гиперболизирующий то, что, если приглядеться, можно найти и в нашем мире.«Всего лишь бизнес»