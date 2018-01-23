1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«На твоём месте…»
6
Итоги 2017
Выбираем и награждаем лучшие книги, фильмы, игры и сериалы года. Олди против Камши, «Логан» против «Бегущего», «Рик и Морти» против «Американских богов» — кто кого?
22
Книжный ряд
Рассказываем о новинках «Астрели» и «Азбуки» в 2018 году.
24
Книжный ряд
Ольга Громыко
«Космоолухи: рядом» • Джо Уолтон
«Среди других» • Ник Харкуэй
«Мир, который сгинул» • Сильвен Нёвель
«Спящие гиганты» • Брендон Сандерсон
«Тени истины» • «Искусство Гвинт. Ведьмак. Карточная игра
» и другие книги.
36
Контакт
Энди Вейер
Энди Вейер прославился дебютным романом «Марсианин» — достоверной научно-фантастической робинзонадой о незадачливом астронавте, который в одиночку пытается выжить на Красной планете. В конце 2017 года на книжных прилавках всего мира (в том числе и в России)
появился новый роман Вейера «Артемида». Выход книги стал поводом поговорить с писателем.
39
Что почитать?
Эпическое или детективное фэнтези? А может быть, магический реализм? Советуем книги на любой вкус.
40
Комиксы
Императрица. Книга 1 • Уильям Гибсон «Архангел»
42
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Близится День всех влюблённых. Пока бездушная коммерческая машина не раздавила ваш позитивный настрой, можно подготовиться к праздникам, полистав нашу подборку романтических веб-комиксов.
44
Видеодром
Кино- и телепремьеры месяца, а также два недооценённых фильма по мнению нашего киноредактора.
46
Премьера месяца
Чёрная Пантера
48
После финальных титров
Звёздные войны. Последние джедаи • Джуманджи: Зов джунглей • Яркость
55
Магия кино
Disney купили Fox: как изменится киноиндустрия?
Компания Disney купила студию Fox. Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Что будет с марвеловскими сериалами на Netflix? И увидим ли мы снова брутальное кино про Людей Икс с рейтингом «18+»?
58
Финал сезона
Чёрное зеркало (4 сезон) • Детективное агентство Дирка Джентли (2 сезон)
62
Игровой клуб
Игры по фильмам у всех на слуху. Но встречаются и такие, что основаны исключительно на литературе. Порой они идеально дополняют книжные вселенные, а в отдельных случаях даже становятся популярнее первоисточника.
64
Лучшие видеоигры
Xenoblade Chronicles 2
Обзор каноничной японской ролевой игры, словно пришедшей из золотой эпохи второй PlayStation.
66
Настольные игры
Стремясь привлечь внимание к своему продукту, издатели придумывают к играм промо-дополнения. Толку от них чуть, влияния на игру они практически не оказывают, но почему-то вокруг них всегда возникает ажиотаж. Что отличает хорошую промку от плохой? Давайте разберёмся.
Рецензии
: «Легенды Сигнума. Битва за Валлор», «Барбария», «Игра престолов: Десница короля», Magic: The Gathering. Unstable
74
Миры
Warhammer в эру Сигмара
Warhammer Fantasy Battles закрыли в 2015 году, а мир, где происходило действие игры, погиб. На место Fantasy Battles пришла линейка Age of Sigmar. Но как изменился мир, переживший катастрофу? Рассказываем о восьми Смертных мирах и Шейдспайре — городе, который привлекает отчаянных бойцов.
78
Врата миров
Новые интересные факты о вселенной «Звёздных войн» и персонажах «Последних джедаев».
80
Портрет героя
Чёрная Пантера
А вы знали, что Т’Чалла охотился на Фантастическую четвёрку, был женат на Шторм и убил принца Атлантиды? Рассказываем всё самое интересное о главном африканском герое MARVEL.
84
Далёкие берега
Вымышленные страны вселенной MARVEL
На карте вселенной MARVEL есть немало мест, о которых в нашем мире никто и не слыхивал. Приглашаем вас в путешествие по Латверии, Заковии, Ваканде, Дженоше и, конечно, Атлантиде.
88
Фантастические профессии
Супергерои-правители
Что случается, когда супергерой приходит к власти? Что он выберет для своей страны: путь суперпроцветания или мощь супертирании? Разбираемся, как связаны между собой власть и сверхспособности, а также вспоминаем, как правили знаменитые супергерои.
92
Контакт
Юрий Мелисов («Эпидемия»)
«Эпидемия» — ветераны отечественной металсцены. В 2004 году концептуальный альбом «Эльфийская рукопись» стал настоящим откровением. В начале 2018-го «Эпидемия» выпустит новую метал-оперу под названием «Легенда Ксентарона». По такому поводу мы решили взять интервью у основателя группы Юрия Мелисова.
96
Машина времени
Минувший год ознаменовался столетием революции и шестидесятилетием космической эры. И хотя революционным для науки он не стал, многие открытия, сделанные в 2017-м, имеют поистине космическое значение и наверняка войдут в историю.
98
Теории
Прошлое и будущее луддизма
В массовом сознании понятие «луддит» обычно ассоциируется с дремучим консерватором, который под воздействием собственных страхов встаёт на пути у прогресса. Но кто такие луддиты на самом деле? И как отношение к технике может измениться в будущем, когда машины станут брать на себя всё больше работы?
104
Рассказ
Андрей Кокоулин «Раб»
Победитель конкурса «14-я фантЛабораторная работа» — рассказ не совсем фантастический. Скорее гиперболизирующий то, что, если приглядеться, можно найти и в нашем мире.
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Всего лишь бизнес»
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