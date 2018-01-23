Февральский номер «Мира фантастики» за 2018 год посвящён малоизвестным уголкам популярных вселенных. А также, конечно, итогам года.

В номере

  • Чёрная пантера: всё о самом экзотическом герое Marvel и его будущем фильме.
  • Warhammer: Age of Sigmar: объясняем новый канон вселенной. Куда делись Fantasy Battles, кто такой Зигмар и чем заняться в Шейдспайре ?
  • Разговор с автором «Марсианина» о достоверности в фантастике и будущем Луны.
  • Луддизм и борьба с прогрессом: как машины отнимали работу у людей и что будет дальше.
  • Лидер группы «Эпидемия» — о новой фэнтези-опере и о том, куда катится русская музыка.
  • Супермены на престоле: а вы бы доверили власть герою в маске?
  • Вымышленные страны Marvel: тур по Латверии, Заковии и другим местам, которых нет на карте.
  • И, конечно, итоги 2017 года: лучшие фильмы, книги, игры и сериалы, главные события и потери.

А также:

• фильмы «Звёздные войны. Последние джедаи», «Джуманджи: Зов джунглей» и «Яркость» • новые сезоны сериалов «Чёрное зеркало» и «Детективное агентство Дирка Джентли» • новые книги Сандерсона, Приста, Громыко и других • комиксы «Императрица» и «Архангел» • настолки «Игра престолов: Десница короля», Magic: The Gathering. Unstable и другие • рассказ-победитель «фантЛабораторной работы» • эпиграф Элеоноры Раткевич • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: © 2017 MARVEL

Где купить?

Печатный журнал с доставкой
Журнал в Google Play Пресса

Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

Часто задаваемые вопросы

Куда делась почтовая подписка? Подписка через почтовые каталоги недоступна. Но есть альтернатива в виде редакционной подписки.
Куда делся постер? К сожалению, журнал больше не комплектуется постером.

В продаже с 30 января.
Следующий номер выйдет 27 февраля.

Полное содержание номера

Предыдущий номер
№ 173 (Январь 2018)

Мир фантастики №173 (Январь 2018)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments


Показать комментарии