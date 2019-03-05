Мартовский номер «Мира фантастики» посвящён женщинам. Рассказываем об эволюции женских образов в кинофантастике, о главных фантастических книгах с феминистскими идеями и о серии комиксов «Y: Последний мужчина», где все мужчины, кроме одного, внезапно умерли. А ещё у нас красивая двусторонняя обложка от художницы uildrim.
В номере
- 30 лет сериалу «Квантовый скачок»: чем нам полюбились Сэм Беккет и Эл Калавичи?
- «Gloomhaven. Мрачная Гавань»: история главной настолки последних лет с комментариями её автора и наша рецензия.
- Образование будущего: неужели наши внуки обречены зубрить нудятину?
- Нолан не гений! По крайней мере, так считает один из наших авторов.
- Военное дело в Вестеросе: как эволюционировала стратегическая и тактическая мысль в «Игре престолов». Особенно после появления драконов.
- Галерея: uildrim. Знакомимся с очаровательной художницей, нарисовавшей обложку этого номера. Спойлер: наш журнал когда-то помог ей найти работу мечты!
А также:
Перспективы освоения астероидов • рецензии на новые книги Джорджа Мартина, Алексея Иванова, Чака Паланика, Брендона Сандерсона и других • обзоры настольных игр «Звёздные войны: Восстание» и «Сумерки Империи» • рассказ Ханны Блюм • комикс Александра Ремизова • и многое другое!
Иллюстрация на обложке: uildrim
Где купить?
Напоминаем, что журнал продаётся только через интернет-магазины Hobby Games, Journalshop и «Единорог». Электронные версии, подписка через агентства и каталоги и розничные точки вернутся позже. Следите за обновлениями!
Журнал продаётся в розницу лишь в отдельных магазинах Hobby Games, но его можно бесплатно заказать для самовывоза из любого магазина сети после его поступления в продажу. Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
В продаже с 15 марта. Следующий номер в продаже с 12 апреля.
Рассылка для подписчиков CrowdRepublic начинается 6 марта.
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