Мартовский номер «Мира фантастики» посвящён женщинам. Рассказываем об эволюции женских образов в кинофантастике, о главных фантастических книгах с феминистскими идеями и о серии комиксов «Y: Последний мужчина», где все мужчины, кроме одного, внезапно умерли. А ещё у нас красивая двусторонняя обложка от художницы uildrim.

В номере

30 лет сериалу «Квантовый скачок» : чем нам полюбились Сэм Беккет и Эл Калавичи?

: чем нам полюбились Сэм Беккет и Эл Калавичи? «Gloomhaven. Мрачная Гавань» : история главной настолки последних лет с комментариями её автора и наша рецензия.

: история главной настолки последних лет с комментариями её автора и наша рецензия. Образование будущего : неужели наши внуки обречены зубрить нудятину?

: неужели наши внуки обречены зубрить нудятину? Нолан не гений! По крайней мере, так считает один из наших авторов.

По крайней мере, так считает один из наших авторов. Военное дело в Вестеросе : как эволюционировала стратегическая и тактическая мысль в «Игре престолов». Особенно после появления драконов.

: как эволюционировала стратегическая и тактическая мысль в «Игре престолов». Особенно после появления драконов. Галерея: uildrim. Знакомимся с очаровательной художницей, нарисовавшей обложку этого номера. Спойлер: наш журнал когда-то помог ей найти работу мечты!

А также:

Перспективы освоения астероидов • рецензии на новые книги Джорджа Мартина, Алексея Иванова, Чака Паланика, Брендона Сандерсона и других • обзоры настольных игр «Звёздные войны: Восстание» и «Сумерки Империи» • рассказ Ханны Блюм • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: uildrim

Где купить?

Напоминаем, что журнал продаётся только через интернет-магазины Hobby Games, Journalshop и «Единорог». Электронные версии, подписка через агентства и каталоги и розничные точки вернутся позже. Следите за обновлениями!

Журнал продаётся в розницу лишь в отдельных магазинах Hobby Games, но его можно бесплатно заказать для самовывоза из любого магазина сети после его поступления в продажу. Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

В продаже с 15 марта. Следующий номер в продаже с 12 апреля.

Рассылка для подписчиков CrowdRepublic начинается 6 марта.