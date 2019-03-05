Мартовский номер «Мира фантастики» посвящён женщинам. Рассказываем об эволюции женских образов в кинофантастике, о главных фантастических книгах с феминистскими идеями и о серии комиксов «Y: Последний мужчина», где все мужчины, кроме одного, внезапно умерли. А ещё у нас красивая двусторонняя обложка от художницы uildrim.

В номере

  • 30 лет сериалу «Квантовый скачок»: чем нам полюбились Сэм Беккет и Эл Калавичи?
  • «Gloomhaven. Мрачная Гавань»: история главной настолки последних лет с комментариями её автора и наша рецензия.
  • Образование будущего: неужели наши внуки обречены зубрить нудятину?
  • Нолан не гений! По крайней мере, так считает один из наших авторов.
  • Военное дело в Вестеросе: как эволюционировала стратегическая и тактическая мысль в «Игре престолов». Особенно после появления драконов.
  • Галерея: uildrim. Знакомимся с очаровательной художницей, нарисовавшей обложку этого номера. Спойлер: наш журнал когда-то помог ей найти работу мечты!

А также:

Перспективы освоения астероидов • рецензии на новые книги Джорджа Мартина, Алексея Иванова, Чака Паланика, Брендона Сандерсона и других • обзоры настольных игр «Звёздные войны: Восстание» и «Сумерки Империи» • рассказ Ханны Блюм • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: uildrim

Где купить?

Напоминаем, что журнал продаётся только через интернет-магазины Hobby Games, Journalshop и «Единорог». Электронные версии, подписка через агентства и каталоги и розничные точки вернутся позже. Следите за обновлениями!

Журнал продаётся в розницу лишь в отдельных магазинах Hobby Games, но его можно бесплатно заказать для самовывоза из любого магазина сети после его поступления в продажу. Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

В продаже с 15 марта. Следующий номер в продаже с 12 апреля.

Рассылка для подписчиков CrowdRepublic начинается 6 марта.

Полное содержание номера
4

Слово главного редактора

Мир фантастики №186 (март 2019) 1 5

Эпиграф
Андрей Буров «Королева правит вечно»

Спецматериал
6

Женские образы в кинофантастике
Как менялись героини фильмов и сериалов.

Мир фантастики №186 (март 2019) 2
Врата миров
16

Военное дело в Вестеросе
Как, чем и с кем воевали в мире Джорджа Мартина

«Игра престолов»: величайшие битвы Вестероса 15
Книжный ряд
22

Рецензии на книги
Алексей Иванов «Пищеблок» • Джордж Р. Р. Мартин «Пламя и кровь. Том 2. Пляска смерти» • Виктория Шваб «Город призраков» • Наоми Новик «Зимнее серебро» • Дэвид Вонг «В этой книге полно пауков. Серьёзно, чувак, не трогай её» и другие книги

38

10 книг феминистской фантастики
Не все из них написаны женщинами!

Комиксы
44

10 причин прочитать «Y: Последний мужчина»
Рассказываем о великолепной серии Брайана Вона.

Y: последний мужчина
Видеодром
50

30 лет сериалу «Квантовый скачок»
Рассказываем об истории сериала и о том, почему даже спустя три десятилетия «Квантовый скачок» вспоминают с теплотой

56

Почему Кристофер Нолан не гений
Непопулярное, но обоснованное мнение (может не совпадать с мнением редакции!)

«Интерстеллар» с точки зрения науки 4 64

Разговор с создателями мультсериала «Звёздные Войны: Сопротивление»
Джастин Ридж и Афина Портилло рассказывают, для кого предназначен их сериал и что они думают о людях, которые ставили дизлайки трейлеру

Игровой клуб
68

«Gloomhaven. Мрачная Гавань». Обзор
Почему это главная настольная игра последних лет

72

Gloomhaven. История шедевра
Как создавалась «Мрачная Гавань» — с комментариями ее автора Айзека Чилдреса

Gloomhaven. Мрачная гавань 80

«Звёздные войны: Восстание». Обзор
Настолка, где Империя может победить

82

«Сумерки империи. Четвёртое издание». Обзор
Лучшая настольная космическая стратегия современности — и наша игра года

Машина времени
84

Перспективы освоения астероидов
Запасы полезных ископаемых там огромны!

88

Образование будущего
Каким оно будет и каким не будет?

Фан
96

Художник: uildrim
Она нарисовала героев ККИ «Берсерк», драконов и обложку этого номера

Мир фантастики №186 (март 2019) 3 106

Рассказ
Ханна Блюм «Реалфик»
История о том, как непросто издаться, если ты пишешь вне трендов

110

Рассказы: Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от Сергея Битюцкого из КЛФ «Притяжение»

112

Зона комикса
Александр Ремизов «Ночь полной луны»
Вы наконец узнаете, чем занимаются ведьмы!

Предыдущий номер
№ 185 (Февраль 2019)

Мир фантастики №185 (январь-февраль 2019) 2

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