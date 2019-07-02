Мир фантастики №189 (июль 2019)

В честь выхода официальной локализации Dungeons & Dragons мы решили сделать июльский «Мир фантастики» тематическим. Самой знаменитой ролевой системе мы посвятили целую серию материалов. Во-первых, рассказали историю D&D — от модификации варгейма до пятой редакции. Во-вторых, узнали, как развивалось настольное ролевое движение в России. В-третьих, вспомнили, какие компьютерные ролевые игры выходили на базе D&D и как они меняли жанр. В-четвёртых, взяли интервью у художника Тодда Локвуда, который оформлял Dungeons & Dragons. А в-пятых — напечатали небольшую настольную ролёвку! Но и помимо НРИ, в этом номере есть о чём почитать.

В номере

Дракон, покоривший мир: история Dungeons & Dragons.

история Dungeons & Dragons. Супергеройское чудо: рождение киновселенной Marvel.

рождение киновселенной Marvel. Маньяк, который стал героем : эволюция «Маски» в комиксах и на экране.

: эволюция «Маски» в комиксах и на экране. У нас был особый путь: история настольных ролевых игр в России.

история настольных ролевых игр в России. Он тоже железный человек: нелёгкий путь «Стального гиганта» к зрителю.

нелёгкий путь «Стального гиганта» к зрителю. Руководство к бездействию: как уничтожить целый мир.

А также:

Политическая фантастика от истоков и до наших дней • рецензии на новые книги Сергея Лукьяненко, Веры Камши, Лю Цысиня, Виктории Шваб, Патрика Несса и других • замкнутые биосферные комплексы для инопланетных баз • интервью с художником Тоддом Локвудом • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: © 2019 Wizards of the Coast LLC

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Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.

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В продаже с 8 июля.

Следующий номер выйдет 29 июля.