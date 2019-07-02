Мир фантастики №189 (июль 2019)

Журнал
Мир фантастики №189 (июль 2019)

В честь выхода официальной локализации Dungeons & Dragons мы решили сделать июльский «Мир фантастики» тематическим. Самой знаменитой ролевой системе мы посвятили целую серию материалов. Во-первых, рассказали историю D&D — от модификации варгейма до пятой редакции. Во-вторых, узнали, как развивалось настольное ролевое движение в России. В-третьих, вспомнили, какие компьютерные ролевые игры выходили на базе D&D и как они меняли жанр. В-четвёртых, взяли интервью у художника Тодда Локвуда, который оформлял Dungeons & Dragons. А в-пятых — напечатали небольшую настольную ролёвку! Но и помимо НРИ, в этом номере есть о чём почитать.

В номере

  • Дракон, покоривший мир: история Dungeons & Dragons.
  • Супергеройское чудо: рождение киновселенной Marvel.
  • Маньяк, который стал героем: эволюция «Маски» в комиксах и на экране.
  • У нас был особый путь: история настольных ролевых игр в России.
  • Он тоже железный человек: нелёгкий путь «Стального гиганта» к зрителю.
  • Руководство к бездействию: как уничтожить целый мир.

А также:

Политическая фантастика от истоков и до наших дней • рецензии на новые книги Сергея Лукьяненко, Веры Камши, Лю Цысиня, Виктории Шваб, Патрика Несса и других • замкнутые биосферные комплексы для инопланетных баз • интервью с художником Тоддом Локвудом • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

Иллюстрация на обложке: © 2019 Wizards of the Coast LLC

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 490 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
  • Мы планируем вернуться в каталоги почтовой подписки в 2020 году. Пока доступна подписка через Journalshop. Скоро мы вернём подписку через некоторые подписные агентства, а также добавим возможность подписаться через сайт Hobby Games.
  • Цифровые версии в данный момент недоступны и не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Полный список

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

В продаже с 8 июля.
Следующий номер выйдет 29 июля.

Полное содержание номера
1 Слово главного редактора

Спецматериалы
4 История Dungeons & Dragons
Как модификация правил для варгейма стала мировым феноменом

Мир фантастики №189 (июль 2019) 2
Врата миров
14 Тотальное уничтожение
Кто и зачем разрушал для основания целые миры

Книжный ряд
20 Рецензии на книги
Патрик Несс «И небом нам был океан» • Виктория Шваб «Месть» • Лю Цысинь «Шаровая молния» • Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Части 4 и 5» • Сергей Лукьяненко «Порог» и другие книги

36 Обзор иностранной литературы
Фантастика, которую мы будет читать завтра

38 Политическая сатира в фантастике
Опасно ли писать о власти?

Видеодром
46 История шедевра
Как рождалась киновселенная Marvel

56 Классика: «Стальной гигант»
История одного провала

62 Классика: «Маска»
Как кровавый комикс стал семейной комедией

Мир фантастики №189 (июль 2019) 4
Игровой клуб
66 Ретроспектива
Что подарила D&D компьютерным RPG

72 История настольных ролевых игр в России
От «Заколдованной страны» до локализаций мировых хитов

84 «Особняки безумия. Вторая редакция»
Обзор лучшей нарративной настолки с лучшим приложением

Мир фантастики №189 (июль 2019) 5
Машина времени
88 Космос: внеземелье на Земле
Как мы готовимся к колонизации Марса

Фан
92 Художник: Тодд Локвуд
Человек, рисовавший драконов для «Подземелий» и тёмного эльфа

Мир фантастики №189 (июль 2019) 6 102 Ролевая игра: «Как воскресить лича?»
Готовы стать миньоном и помочь своему господину?

106 Рассказы
Яна Летт «Дилемма Кру»
Динамика отношений в парах у бессмертных
Миниатюры
Очередная порция «Вареников» от членов КЛФ «Притяжение»

112 Зона комикса
Александр Ремизов «Правила и исключения»
Не все готовы сражаться по правилам…

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