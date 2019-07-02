Мир фантастики №189 (июль 2019)

В честь выхода официальной локализации Dungeons & Dragons мы решили сделать июльский «Мир фантастики» тематическим. Самой знаменитой ролевой системе мы посвятили целую серию материалов. Во-первых, рассказали историю D&D — от модификации варгейма до пятой редакции. Во-вторых, узнали, как развивалось настольное ролевое движение в России. В-третьих, вспомнили, какие компьютерные ролевые игры выходили на базе D&D и как они меняли жанр. В-четвёртых, взяли интервью у художника Тодда Локвуда, который оформлял Dungeons & Dragons. А в-пятых — напечатали небольшую настольную ролёвку! Но и помимо НРИ, в этом номере есть о чём почитать.
В номере
- Дракон, покоривший мир: история Dungeons & Dragons.
- Супергеройское чудо: рождение киновселенной Marvel.
- Маньяк, который стал героем: эволюция «Маски» в комиксах и на экране.
- У нас был особый путь: история настольных ролевых игр в России.
- Он тоже железный человек: нелёгкий путь «Стального гиганта» к зрителю.
- Руководство к бездействию: как уничтожить целый мир.
А также:
Политическая фантастика от истоков и до наших дней • рецензии на новые книги Сергея Лукьяненко, Веры Камши, Лю Цысиня, Виктории Шваб, Патрика Несса и других • замкнутые биосферные комплексы для инопланетных баз • интервью с художником Тоддом Локвудом • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: © 2019 Wizards of the Coast LLC
Где купить?
В продаже с 8 июля.
Следующий номер выйдет 29 июля.
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