Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 100 главных фантастических книг

Журнал, Избранное
Журнал «Мир фантастики»: все номера 1

Первый спецвыпуск «Мира фантастики», в котором редакция выбрала сто самых значимых для фантастического жанра книг. Вас ждёт подробный рассказ о лучших образцах научной фантастики и фэнтези, мистики и хоррора, юмористической, исторической, подростковой фантастики и многих других направлений. Сборник будет интересен и тем, кто хорошо разбирается в фантастике, и тем, кто только готовится нырнуть в её бескрайний океан. Читайте больше — оно того стоит!

  • Сотня книг в десяти направлениях: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.
  • Книги для всех и каждого: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.
  • Предтечи фантастики: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.
  • Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.

Майский спецвыпуск «Мира фантастики» — наша очередная попытка отобрать сотню самых значимых для фантастического жанра произведений (как отдельных книг, так и целых циклов). И в этот раз дело не ограничивается лишь перечислением и коротеньким абзацем. Вы узнаете подробности о создании этих книг, об их сюжете, мире, героях, а главное — прочитаете об их роли в развитии жанра. При составлении сборника мы использовали тексты, опубликованные в «Мире фантастики» в разные годы, — но все они прошли новую редактуру.

Где купить?

Список магазинов

С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 490 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.

  • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
    Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
  • Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.
    Важно! Подписка делится теперь на 4, 8 и 12 месяцев. Каждый блок в 4 месяца включает в себя 3 обычных журнала (112 страниц) и 1 спецвыпуск в твёрдой обложке (176 страниц). В месяц, когда выходит спецвыпуск, обычного журнала нет.
  • Интернет-магазин «1С-Интерес».
  • Интернет-магазин настольных игр «Единорог».
  • Интернет-магазин настольных игр «Igrotime».
  • Интернет-магазин настольных игр «House Game».
  • Список (включая розничные точки) будет пополняться.
  • Мы планируем вернуться в каталоги почтовой подписки в 2020 году. Пока доступна подписка через Journalshop. Скоро мы вернём подписку через некоторые подписные агентства, а также добавим возможность подписаться через сайт Hobby Games.
  • Цифровые версии в данный момент недоступны и не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.

Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.
Если вы хотите продавать журнал, пишите на sales@mirf.ru.

Содержание

3 
Предтечи фантастики
13 
Научная фантастика
Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 100 главных фантастических книг 1
49 
Космическая опера
63 
Советская фантастика
73 
Юмористическая фантастика
89 
Фэнтези
121 
Детско-юношеская фантастика
129 
Историческая фантастика
Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 100 главных фантастических книг
137 
Хоррор и мистика
143 
Внежанровая фантастика
156 
Приложения

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Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 100 главных фантастических книг 3

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