Мир фантастики. Спецвыпуск №1. 100 главных фантастических книг

Первый спецвыпуск «Мира фантастики», в котором редакция выбрала сто самых значимых для фантастического жанра книг. Вас ждёт подробный рассказ о лучших образцах научной фантастики и фэнтези, мистики и хоррора, юмористической, исторической, подростковой фантастики и многих других направлений. Сборник будет интересен и тем, кто хорошо разбирается в фантастике, и тем, кто только готовится нырнуть в её бескрайний океан. Читайте больше — оно того стоит!

Сотня книг в десяти направлениях : от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса.

: от Джона Толкина и Терри Пратчетта до Айзека Азимова и Дэна Симмонса. Книги для всех и каждого : мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки.

: мистика и юношеская фантастика, отечественные и зарубежные авторы, золотая классика и поражающие воображение новинки. Предтечи фантастики : как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения.

: как на жанр повлияли «Алиса в Стране чудес», «Дракула», «Путешествие Гулливера» и другие классические произведения. Форма не важна: от длинных фэнтезийных эпопей Мартина и Джордана до коротких пронзительных рассказов Шекли и Брэдбери.

Майский спецвыпуск «Мира фантастики» — наша очередная попытка отобрать сотню самых значимых для фантастического жанра произведений (как отдельных книг, так и целых циклов). И в этот раз дело не ограничивается лишь перечислением и коротеньким абзацем. Вы узнаете подробности о создании этих книг, об их сюжете, мире, героях, а главное — прочитаете об их роли в развитии жанра. При составлении сборника мы использовали тексты, опубликованные в «Мире фантастики» в разные годы, — но все они прошли новую редактуру.

Где купить?

Список магазинов С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World и распространяется через партнёров издательства. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 490 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки). Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop. Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.

Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».

Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.

Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Все деньги пойдут на поддержку проекта. Всего в России более 80 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети. Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину». Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен. Старый-добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка.

Важно! Подписка делится теперь на 4, 8 и 12 месяцев. Каждый блок в 4 месяца включает в себя 3 обычных журнала (112 страниц) и 1 спецвыпуск в твёрдой обложке (176 страниц). В месяц, когда выходит спецвыпуск, обычного журнала нет.

Если вы покупали журнал в нём раньше, вы его помните — в нём есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки. Кроме того, в нём доступна подписка. Подписка делится теперь на 4, 8 и 12 месяцев. Каждый блок в 4 месяца включает в себя 3 обычных журнала (112 страниц) и 1 спецвыпуск в твёрдой обложке (176 страниц). В месяц, когда выходит спецвыпуск, обычного журнала нет. Интернет-магазин « 1С-Интерес ».

». Интернет-магазин настольных игр «Единорог» .

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Цифровые версии в данный момент недоступны и не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств. Продаёте «Мир фантастики» и хотите попасть на эту страницу? Напишите нам или вашему менеджеру по продажам.

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Содержание

3 Предтечи фантастики

13 Научная фантастика

49 Космическая опера

63 Советская фантастика

73 Юмористическая фантастика

89 Фэнтези

121 Детско-юношеская фантастика

129 Историческая фантастика

137 Хоррор и мистика

143 Внежанровая фантастика

156 Приложения

Полный список книг

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