Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких

В рубрике «фантастическая короткометражка» — работа новосибирского творческого объединения MaxProduction. Режиссёром выступил Максим Карпылёв.
Свою короткометражку команда называет «детским фильмом про веру в чудо и любовь к науке». «Гигантская Флуктация» победила на международном кинофестивале Short To The Point в номинации лучший дебют.
В фантастической повести А. и Б. Стругацких «Стажёры» флуктуация определяется как отклонение от наиболее вероятного состояния. Персонаж повести Жилин описывает свою встречу с человеком, называющим себя «Гигантской флуктуацией». Этот человек так себя называл, потому что на события, происходящие с ним, не распространялась теория вероятностей. С ним происходили невероятные события столь часто, что это ломало всю теорию.
Главные роли исполнили Владислав Шевчук, Павел Поляков, Лев Молчанов, Вячеслав Севостьянов.
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Когда выйдет экранизация, неизвестно.
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