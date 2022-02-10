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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких

    10 февраля 2022
    10.02.2022
    19815
    0 минут на чтение
    Короткометражка: «Гигантская Флуктуация» по рассказу Стругацких 1

    В рубрике «фантастическая короткометражка» — работа новосибирского творческого объединения MaxProduction. Режиссёром выступил Максим Карпылёв.

    Свою короткометражку команда называет «детским фильмом про веру в чудо и любовь к науке». «Гигантская Флуктация» победила на международном кинофестивале Short To The Point в номинации лучший дебют.

    В фантастической повести А. и Б. Стругацких «Стажёры» флуктуация определяется как отклонение от наиболее вероятного состояния. Персонаж повести Жилин описывает свою встречу с человеком, называющим себя «Гигантской флуктуацией». Этот человек так себя называл, потому что на события, происходящие с ним, не распространялась теория вероятностей. С ним происходили невероятные события столь часто, что это ломало всю теорию.

    Главные роли исполнили Владислав Шевчук, Павел Поляков, Лев Молчанов, Вячеслав Севостьянов.

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    Когда выйдет экранизация, неизвестно.

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