Видео: интервью с писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом

На днях главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский, редактор Светлана Евсюкова и писательница Наталия Осояну побеседовали с автором космооперы «Пространство Откровения» Аластером Рейнольдсом.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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