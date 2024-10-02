«Это все Агата» стал самым дешевым сериалом в киновселенной Marvel

Глава ТВ-проектов Marvel Studios Брэд Виндербаум рассказал , что недавно вышедшая «Это все Агата» стала самым дешевым сериалом в киновселенной Marvel.

И хотя он не назвал точных цифр, предыдущим шоу с самым низким бюджетом во франшизе было «Эхо», производство которого оценивается в 40 миллионов долларов. Напомним, раньше на ТВ-проекты студия тратила около 150 миллионов.

По слова Виндербаума, Marvel теперь старается снимать сериалы за более «разумные» суммы, отдавая предпочтение практическим эффектам вместо компьютерной графики.

Честно говоря, это даем нам немного больше творческой свободы. В «Это все Агата» минимум компьютерной графики, гораздо меньше, чем мы когда-либо делали. В основном это практические эффекты. И я думаю, вы почувствуете это в шоу.

Кроме того, спин-офф «ВандыВижна» хорошо стартовал в Disney+. Так, первый эпизод собрал 9,3 миллиона просмотров. Для сравнения, у «Аколита» всего на два миллиона больше, только вот шоу стоило 180 миллионов.

А еще Брэд отметил, что у «Это все Агата» лучший результат среди других шоу Marvel по возвращению зрителей после первого эпизода.

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