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«Гадкий я 4» заработал почти миллиард долларов
Дмитрий Кинский
30 сентября 17:50
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Мировые сборы «Гадкий я 4» превысили 950 миллионов долларов. Мультфильм находится в прокате около трех месяцев.
Рекордсменами во франшизе остаются третья часть с миллиардом долларов и спин-офф «Миньоны» с 1,15 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что общие сборы франшизы перевалили за 5 миллиардов долларов — с учетом «Миньонов».
Критики встретили мультфильм прохладно, зато обычные зрители оценили его повыше. У четвертой части 52 и 6,4 балла на Metacritic соответственно.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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