«Головоломка 2» стала лучшей премьерой в Disney+ с выхода «Энканто»

Сиквел «Головоломки» набрал свыше 30 миллионов просмотров на Disney+ за первые пять дней после выхода в онлайн-кинотеатре.

Мало того, что теперь это лучшая премьера в стриминговом сервисе в 2024 году, так это еще и лучший релиз со времен выхода «Энканто» в 2021 году.

Напомним, ранее «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом, заработав в мировом прокате монструозные 1,69 миллиарда долларов.

Картину тепло встретили как критики, так и обычные зрители: на сайте Rotten Tomatoes у нее 90% и 95% свежести соответственно. Нам, кстати, лента тоже очень понравилась!

Читайте также «Головоломка 2»: наш обзор. Пусть все тревоги унесут единороги! Дарья Беленкова 15.06.2024 40195 Такой Pixar мы и любим.

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