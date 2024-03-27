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«Головоломка 2» стала лучшей премьерой в Disney+ с выхода «Энканто»
Дмитрий Кинский
1 октября 17:20
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Сиквел «Головоломки» набрал свыше 30 миллионов просмотров на Disney+ за первые пять дней после выхода в онлайн-кинотеатре.
Мало того, что теперь это лучшая премьера в стриминговом сервисе в 2024 году, так это еще и лучший релиз со времен выхода «Энканто» в 2021 году.
Напомним, ранее «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом, заработав в мировом прокате монструозные 1,69 миллиарда долларов.
Картину тепло встретили как критики, так и обычные зрители: на сайте Rotten Tomatoes у нее 90% и 95% свежести соответственно. Нам, кстати, лента тоже очень понравилась!

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Такой Pixar мы и любим. 

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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