«Ждун» получит сиквел! Хотя первый фильм еще не вышел

По данным Telegram-канала «Новости кинопроизводства», фантастическая семейная комедия «Ждун» получит сиквел.

Основной творческий состав останется прежним. Дмитрий Суворов возьмет на себя постановку, а Наталья Милявская вновь напишет сценарий.

При этом первый фильм во франшизе еще не вышел, его премьера намечена на 1 январе 2025 года.

Напомним, по сюжету корабль инопланетянина терпит крушение в лесу из-за метеоритного дождя, где его в итоге находит мальчик Никита и пытается спрятать от местного бизнесмена.

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