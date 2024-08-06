«Литнет» запустил литературный конкурс на лучшее фэнтези и фантастику

Платформа «Литнет» запустила новый конкурс на лучшее фэнтези и фантастику — «Автостопом по мирам».

Тема для произведений — путешествие по различным мирам через магические порталы, заклинания, мистические транспортные средств и так далее.

Общий призов фонд составляет более 180 тысяч рублей. Кроме того, все призеры получат информационную и рекламную поддержку для продвижения написанной книги, а также шанс на публикацию в издательстве «АСТ».

В жюри входят писательница и неоднократный призер литературных конкурсов Елена Александрова, Галина Родионова из «Лаборатории Фантастики», Александр Клемешов из «АСТ» и редактор «Литнет» Анастасия Тугова.

Работы будут принимать до 24 декабря. Победителей объявят 24 января 2025 года.

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