2 мая в России выйдет документалка «Супергерои. Как всё начиналось»

Компания «Кинологистика» покажет в России британскую документалку Rise of the Superheroes про создание комиксовых супергероев и их путь на большом экране в Голливуде. В России фильм прокатывается под названием «Супергерои. Как всё начиналось». Рассказывать о супергероях будут не только продюсеры и режиссёры, но и авторы комиксов — в том числе и Стэн Ли.

Фильм написал и поставил Том О’Делл, ранее работавший над рядом документальных проектов — например, над картиной про группу Beatles. Вот как звучит официальный синопсис:

Фильм для тех, кто любит Марвел. Фильм для тех, кто любит DC. Фильм для тех, кто просто любит комиксы, не деля их на вселенные и бренды. Для тех, кто любит фильмы по комиксам. Это история о том, как супергерои такие как Бэтмен, Блейд, Люди Икс, Человек-паук, Железный человек и Черная пантера сошли со страниц комиксов в кинотеатры и сначала захватили Голливуд, а затем и весь мир.

Постер «Супергероев» (мало чем отличается от оригинального):

И несколько кадров из фильма:

В российский прокат «Супергерои» выйдут 2 мая.