20 тысяч человек подписали петицию с требованием взять на роль Росомахи Дэнни ДеВито Кот-редактор 23.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Несколько дней назад в сети набрала популярность ещё одна петиция — поклонники Росомахи требуют, чтобы роль известного мутанта исполнил Дэнни ДеВито! Поклонник Ring Arius предложил руководству Marvel Studios именно кандидатуру ДеВито на случай, если Росомаха всё же появится в Киновселенной. С автором петиции согласились уже двадцать тысяч человек! Я вижу, что петиция снова имеет успех! Это здорово, что мы преодолели множество трудностей на пути к величию! Все продолжают делиться петицией, и скоро мы можем получить то, что хотим. Ring Arius А вот почему поклонники соглашаются оставить подпись: Это хренов Дэнни ДеВито, сказано достаточно Джеймс Фроггатт Это самая важная петиция, которую я когда-либо поддерживал. Райан Фостер А вот фан-постер, который пародирует образ Росомахи Хью Джекмана: Читайте также «Логан» шикарен, и вот почему 03.03.2017 История Росомахи обрела драматичное и очень взрослое завершение. В сети запустили петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» 16.05.2019 За несколько дней её подписали свыше 260 тысяч — особенно большую популярность она набрала после выхода пятого эпизода «Колокола». Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: