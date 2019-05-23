Несколько дней назад в сети набрала популярность ещё одна петиция — поклонники Росомахи требуют, чтобы роль известного мутанта исполнил Дэнни ДеВито! Поклонник Ring Arius предложил руководству Marvel Studios именно кандидатуру ДеВито на случай, если Росомаха всё же появится в Киновселенной.

С автором петиции согласились уже двадцать тысяч человек!

Я вижу, что петиция снова имеет успех! Это здорово, что мы преодолели множество трудностей на пути к величию! Все продолжают делиться петицией, и скоро мы можем получить то, что хотим. Ring Arius

А вот почему поклонники соглашаются оставить подпись:

Это хренов Дэнни ДеВито, сказано достаточно Джеймс Фроггатт Это самая важная петиция, которую я когда-либо поддерживал. Райан Фостер

А вот фан-постер, который пародирует образ Росомахи Хью Джекмана: