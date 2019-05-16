В социальных сетях большую популярность набирает петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» — «с компетентными сценаристами». Автор петиции — Dylan D. — создал её ещё шесть дней назад, однако больше внимания она приковала после выхода пятого эпизода финального сезона. Вот текст петиции:

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс доказали, что они — удручающе некомпетентные писатели без первоисточника (то есть книг). Сериал заслуживает заключительного сезона, в котором будет больше смысла.

На момент публикации заметки петицию подписали свыше 260 тысяч человек, о ней успели уже рассказать в некоторых западных СМИ. Некоторые пользователи оставили свои комментарии к тексту петиции, вот как звучат три самых «залайканных» записи:

Я не хочу, чтобы эти двое оказались хоть где-то рядом со «Звёздными войнами», это будет ужасно. Dugan Corsolini К сожалению, мне пришлось посмотреть это дерьмо, чтобы понять — сериалу нужна перезагрузка. Georgi Coggins Я понимаю, что это «Игра престолов», но не отправляйте в мусорку развитие персонажей в течение восьми лет только ради того, чтобы шокировать нас и заставить нас волноваться. Это отстой. Shakyra Young

«Колокола» — пятый и последний на данный момент из вышедших эпизодов финального сезона «Игры престолов». Серия стала одной самой просматриваемой за всю историю канала HBO — и, заодно, одной из самых низкооценнёных.