Warner Bros. Home Entertainment совместно с Intel провели в Лос-Анджелесе необычную пиар-кампанию. По случаю выхода «Чудо-женщины» на Blu-Ray в воздух поднялись 300 дронов, которые сложились в эмблему принцессы амазонок. «Электронное световое арт-шоу» сопровождалось выступлением известной виолончелистки Тины Го. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В своём твиттере исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот поделилась видео с этого события.

300 дронов осветили небо ЛА сегодня вечером, чтобы восславить Силу, Грацию, Мудрость и Чудо. Выход «Чудо-женщины» дома на Blu-Ray — 19 сентября. 

Компания Intel на своём YouTube-канале выложила ролик, в котором режиссёр картины Пэтти Дженкинс делится впечатлениями от шоу.

Прошлой ночью в небе над ЛА было Чудо. Сотни дронов зажглись в честь выхода «Чудо-женщины»!

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Кот-редактор
Кот-редактор
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