Warner Bros. Home Entertainment совместно с Intel провели в Лос-Анджелесе необычную пиар-кампанию. По случаю выхода «Чудо-женщины» на Blu-Ray в воздух поднялись 300 дронов, которые сложились в эмблему принцессы амазонок. «Электронное световое арт-шоу» сопровождалось выступлением известной виолончелистки Тины Го. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В своём твиттере исполнительница роли Чудо-женщины Галь Гадот поделилась видео с этого события.

300 drones lit up the LA sky tonight to celebrate Power, Grace, Wisdom, and Wonder. Bring home #WonderWoman on Digital Now and Blu-ray™ 9/19 pic.twitter.com/DZLFTyw5vc — Gal Gadot (@GalGadot) September 15, 2017

300 дронов осветили небо ЛА сегодня вечером, чтобы восславить Силу, Грацию, Мудрость и Чудо. Выход «Чудо-женщины» дома на Blu-Ray — 19 сентября.

Компания Intel на своём YouTube-канале выложила ролик, в котором режиссёр картины Пэтти Дженкинс делится впечатлениями от шоу.

Last night, there was Wonder in the LA sky! Hundreds of drones lit up in honor of the #WonderWoman Home Entertainment release! A post shared by Wonder Woman (@wonderwomanfilm) on Sep 15, 2017 at 12:35pm PDT

Прошлой ночью в небе над ЛА было Чудо. Сотни дронов зажглись в честь выхода «Чудо-женщины»!