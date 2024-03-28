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    50 худших фильмов от лучших режиссеров — по версии Rolling Stone

    28 марта 2024
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    28.03.2024
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    50 худших фильмов от лучших режиссеров — по версии Rolling Stone

    Издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов от блестящих режиссеров.

    По мнению редакции, плохие фильмы могут получиться даже у талантливых постановщиков по многим причинам — начиная с проблемного производства и заканчивая тем, что режиссер не смог сказать «нет» проекту. И в этом нет ничего страшного.

    Также журналисты сразу отметили, что некоторые позиции в списке могут показаться читателям спорными.

    Из фантастики в список попали первый эпизод «Звездных войн», третьи «Чужие», «Двухсотлетний человек», «Гемини» и другие фильмы.

    Вот как выглядит топ-10 худших фильмов:

    1. «Джек» (Фрэнсис Форд Коппола);
    2. «Норт» (Роб Райнер);
    3. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Стивен Спилберг);
    4. «Психо» (Гас Ван Сент);
    5. «Планета обезьян» (Тим Бёртон);
    6. «Пираньи 2: Нерест» (Джеймс Кэмерон);
    7. «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (Джордж Лукас);
    8. «Амстердам» (Дэвид О. Расселл);
    9. «У нее будет ребенок» (Джон Хьюз);
    10. «Гринч — похититель Рождества» (Рон Ховард).
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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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