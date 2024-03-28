50 худших фильмов от лучших режиссеров — по версии Rolling Stone

Издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов от блестящих режиссеров.
По мнению редакции, плохие фильмы могут получиться даже у талантливых постановщиков по многим причинам — начиная с проблемного производства и заканчивая тем, что режиссер не смог сказать «нет» проекту. И в этом нет ничего страшного.
Также журналисты сразу отметили, что некоторые позиции в списке могут показаться читателям спорными.
Из фантастики в список попали первый эпизод «Звездных войн», третьи «Чужие», «Двухсотлетний человек», «Гемини» и другие фильмы.
Вот как выглядит топ-10 худших фильмов:
- «Джек» (Фрэнсис Форд Коппола);
- «Норт» (Роб Райнер);
- «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Стивен Спилберг);
- «Психо» (Гас Ван Сент);
- «Планета обезьян» (Тим Бёртон);
- «Пираньи 2: Нерест» (Джеймс Кэмерон);
- «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» (Джордж Лукас);
- «Амстердам» (Дэвид О. Расселл);
- «У нее будет ребенок» (Джон Хьюз);
- «Гринч — похититель Рождества» (Рон Ховард).
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