50 худших фильмов от лучших режиссеров — по версии Rolling Stone

Издание Rolling Stone опубликовало список из 50 ужасных фильмов от блестящих режиссеров.

По мнению редакции, плохие фильмы могут получиться даже у талантливых постановщиков по многим причинам — начиная с проблемного производства и заканчивая тем, что режиссер не смог сказать «нет» проекту. И в этом нет ничего страшного.

Также журналисты сразу отметили, что некоторые позиции в списке могут показаться читателям спорными.

Из фантастики в список попали первый эпизод «Звездных войн», третьи «Чужие», «Двухсотлетний человек», «Гемини» и другие фильмы.

Вот как выглядит топ-10 худших фильмов: