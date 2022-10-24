«А прикинь завтра реально конец света будет?» — вышел трейлер российского фильма «Мира»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала трейлер семейного фантастического фильма под названием «Мира».

По сюжету на Владивосток обрушивается метеоритный дождь. И теперь Лера вместе со своим отцом, который уже много лет работает на орбитальной станции, должны найти близких и спасти город от новой катастрофы.

Режиссером выступает Дмитрий Киселев, наиболее известный по «Черной молнии» и первым двум частям «Елок».

Премьера состоится 22 декабря.