ABC нашла исполнительниц главных ролей для пилота «Невест» — сериала про женщин Дракулы

Канал ABC продолжает собирать актёрский состав для своего нового сериала «Невесты», который расскажет о жизни трёх вампирш в современности. Пока что речь идёт только о пилотном эпизоде.

Главные роли исполнят Джина Торрес («Светлячок», «Мир Дикого Запада»), Кэтерин Реис («Когти») и Эрин Ричардс («Готэм»). Над шоу работают Роберто Агуирре-Сакас и студии Berlanti Productions и Warner Bros Television. Режиссёром пилота назначена Мэгги Кили («Королевы крика», «Леденящие душу приключения Сабрины»).

Шоу описывается «сексуальное переосмысление мифа о Дракуле, семейная драма про трёх могущественных женщин: Клео, Рене и Лили». Авторы обещают «заметные хоррор-элементы» и историю, в которой героини «будут готовы на всё, чтобы поддерживать свой статус, престиж, наследие и семью».

Рене (Эрин Ричардс) — глава модельного агентства в Нью-Йорке, известная бурными отношениями с моделями-женщинами. В своей прошлой жизни она была женой Маркиза де Сада, и тогда-то она и познакомилась с Дракулой, которого пригласила в свой «дом боли». Роль легендарного вампира отошла Горану Вишничу («Скорая помощь», «Диета из Санта-Клариты», второй сезон «Пацанов»).