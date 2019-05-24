Экранизация аниме «Акира», режиссёром которой выступает Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри»), получила дату релиза в мировом прокате, сообщает THR. На большом экране фильм можно будет посмотреть с 21 мая 2021 года.

«Акира» — это манга и аниме Кацухиро Отомо, ядрёная смесь киберпанка, постапокалипсиса, сюрреализма и историй о гигантских монстрах. Голливудскую версию планировали снимать в начале 2010-х.

В 2012 году главную роль прочили Гаррету Хедлунду («Трон: Наследие»), но в 2015 году стало ясно, что фильм застрял в производственном аду и вряд ли когда-нибудь будет выпущен. Ожидается, что Вайтити выберет более аутентичный путь. Ещё в 2017 год он говорил, что хочет взять на роли азиатских актёров.

Действие сюжета разворачивается после Третьей мировой войны. Главный герой — байкер по имени Тэцуо, который после столкновения с мутантом становится обладателем сверхъестественных способностей. Вскоре по его следу начинают идти военные.