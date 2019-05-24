«Акира» Тайки Вайтити выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года Евгения Блинова 24.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Экранизация аниме «Акира», режиссёром которой выступает Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри»), получила дату релиза в мировом прокате, сообщает THR. На большом экране фильм можно будет посмотреть с 21 мая 2021 года. «Акира» — это манга и аниме Кацухиро Отомо, ядрёная смесь киберпанка, постапокалипсиса, сюрреализма и историй о гигантских монстрах. Голливудскую версию планировали снимать в начале 2010-х. В 2012 году главную роль прочили Гаррету Хедлунду («Трон: Наследие»), но в 2015 году стало ясно, что фильм застрял в производственном аду и вряд ли когда-нибудь будет выпущен. Ожидается, что Вайтити выберет более аутентичный путь. Ещё в 2017 год он говорил, что хочет взять на роли азиатских актёров. Действие сюжета разворачивается после Третьей мировой войны. Главный герой — байкер по имени Тэцуо, который после столкновения с мутантом становится обладателем сверхъестественных способностей. Вскоре по его следу начинают идти военные. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: