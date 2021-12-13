Alan Wake 2 будет сурвайвл-хоррором с рейтингом 17+ — и другие подробности игры

Глава Remedy Entertainment Сэм Лейк в интервью IGN после анонса Alan Wake 2 раскрыл некоторые подробности игры.
- Студия использует некоторые наработки отмененной второй части из начала 2010-х;
- Игру разрабатывают на движке Northlight, который лег в основу Control;
- Alan Wake 2 — будет не экшеном, как первая часть, а сурвайвл-хоррором. Правда, пока непонятно, будет ли в продолжении вид от первого лица;
- Для сиквела подняли возрастной рейтинг до 17+, чтобы не идти на компромиссы, но с жестокостью не будут перегибать палку;
- Внешность Алану Уэйку вновь подарит Илкки Вилли, а голос — Мэтт Порретт.
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