Amazon получил права на экранизацию комикса «Восемь миллиардов джиннов»

Amazon приобрел права на экранизацию в виде фильмов и сериалов комикса «Восемь миллиардов джиннов» (в оригинале — Eight Billion Genies) Чарльза Соула и Райана Брауна.
Однако на данный момент компания не нашла ни сценариста, ни режиссера, ни актеров.
По сюжету в мире комикса у каждого человека есть джинн, который может выполнить одно желание. Кто-то захотел себе суперспособности, кто-то посмотреть на динозавров, а кто-то пожелал, чтобы близкий вернулся к жизни. И некоторые из этих желаний конфликтуют друг с другом.
Ждем каких-либо подробностей от Amazon!
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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