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    Новости

    Amazon получил права на экранизацию комикса «Восемь миллиардов джиннов»

    30 июня 2022
    30.06.2022
    217
    0 минут на чтение
    Amazon получил права на экранизацию комикса «Восемь миллиардов джиннов»

    Amazon приобрел права на экранизацию в виде фильмов и сериалов комикса «Восемь миллиардов джиннов» (в оригинале — Eight Billion Genies) Чарльза Соула и Райана Брауна.

    Однако на данный момент компания не нашла ни сценариста, ни режиссера, ни актеров.

    По сюжету в мире комикса у каждого человека есть джинн, который может выполнить одно желание. Кто-то захотел себе суперспособности, кто-то посмотреть на динозавров, а кто-то пожелал, чтобы близкий вернулся к жизни. И некоторые из этих желаний конфликтуют друг с другом.

    Ждем каких-либо подробностей от Amazon!

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    Редактор
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