Amazon получил права на экранизацию комикса «Восемь миллиардов джиннов»

Amazon приобрел права на экранизацию в виде фильмов и сериалов комикса «Восемь миллиардов джиннов» (в оригинале — Eight Billion Genies) Чарльза Соула и Райана Брауна.

Однако на данный момент компания не нашла ни сценариста, ни режиссера, ни актеров.

По сюжету в мире комикса у каждого человека есть джинн, который может выполнить одно желание. Кто-то захотел себе суперспособности, кто-то посмотреть на динозавров, а кто-то пожелал, чтобы близкий вернулся к жизни. И некоторые из этих желаний конфликтуют друг с другом.

Ждем каких-либо подробностей от Amazon!