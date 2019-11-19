Amazon очень уверен в своём высокобюджетном сериале по «Властелину колец». Сервис продлил шоу сразу на второй сезон — ещё до съёмок первого. Сейчас команда активно готовится к съёмкам.

Как отмечает Deadline, ранняя новость о продлении может сыграть на руку фанатам — это позволит сделать перерыв между первым и вторым сезоном минимальным. Кроме того, после съёмок первых двух эпизодов команда уйдёт на небольшой перерыв в 4-5 месяцев, чтобы разработать сюжетные линии сразу и для второго сезона.

Эти два первых эпизода поставит Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2», «Голос монстра»). Над сценарием работают четыре автора: Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Шоу курируют Джон Д. Пейн и Патрик Маккей, а также продюсер и сценарист «Игры престолов« Брайан Когман. Кроме того, Amazon пригласил филолога и литературоведа Томаса Алана Шиппи (занимается исследованием творчества Толкина), а также легендарного иллюстратора Средиземья Джона Хоу.

Ранее СМИ рассказывали, что создатели проекта уже пригласили двух артистов — Маркеллу Кавену («Пикник у висячей скалы», «Плач»), Уилла Поултера («Бегущий в лабиринте», «Чёрное зеркало: Брандашмыг») и Джозефа Моула («Игра престолов»). Кавена сыграет героиню по имени Тира, а Поултер — пока безымянного персонажа, а Моулу досталась партия некого злодея по имени Орен (фанаты предполагают, что за этим именем зашифровано имя Саурон).

Вот весь список персонажей, которые могут появиться в шоу. Якобы они фигурировали в сценарии на прослушивании:

Эльдиен (Eldien)

Белдор (Beldor)

Арик (Aric)

Тира (Tyra)

О сериале известно не так много. Его действие развернётся во Вторую эпоху. В первый сезон войдёт около 20 эпизодов. Tolkien Estate настояла, чтобы экранизация не отходила от основных известных событий, при этом создателям запрещено использовать события Первой и Третьей эпохи.

Amazon уверен в своих флагманских проектах. Ранее компания продлила «Карнивал Роу» и «Пространство» на следующие сезоны.