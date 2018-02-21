В прошлом году интернет-гигант Amazon потряс зрителей невероятной новостью: компания заплатила 250 миллионов долларов наследникам Толкина, чтобы снять эпическую экранизацию-приквел по мотивам «Властелина колец». По всей видимости, у руководства компании просто сверхамбициозные планы: портал Deadline сообщает, что Amazon запускает в производство сериал по мотивам масштабного научно-фантастического цикла «Культура» Иэна Бэнкса.

В основу сериала лягут события первого тома цикла — «Вспомни о Флебе». Заниматься адаптацией будет сценарист «Утопии» Деннис Келли, а компания Plan B Entertainment (работает над ещё не вышедшим сиквелом «Войны миров Z») и Общество наследников Иэна Бэнкса выступят продюсерами сериала.

«Культура» — один из самых масштабных научно-фантастических циклов в литературе, который включает 10 романов и несколько рассказов. В книгах описывается утопическое общество совершенно разных космических сверхцивилизаций. Здесь органические разумные расы существуют бок о бок с искусственными Разумами, дронами и даже разумными звездолётами. В Культуре каждое разумное существо может заниматься, чем пожелает. Страшные болезни давно побеждены, и любой индивид может жить бесконечно долго.

«Вспомни о Флебе» — это приключенческий роман, который знакомит читателей с миром Культуры и основными персонажами. В центре сюжета — один эпизод войны между анархо-гедонистской Культурой с её искусственными Разумами и Идиранской империей с её бесконечным джихадом. Название романа — отсылка к знаменитой поэме «Бесплодные земли» Томаса Стерна Элиота. В её контексте фраза «вспомни о Флебе» — напоминание о бренности всего сущего.

В центре сюжета сериала, как и в книге, окажется мутатор Бора Хорза Гобучул, агент идириан. Он должен захватить Разум — один из мощнейших искусственных интеллектов Культуры. Именно на Разумах и построена эта сверхразвитая космическая цивилизация. Идириане полагают, что при помощи захваченного Разума они смогут покончить с Культурой раз и навсегда.

История Культуры настолько богата и увлекательная, что Голливуд долгие годы пытался перенести её на экраны. Для нас, Денниса Келли и студии Plan B Entertainment огромная честь снять сериал по роману «Вспомни о Флебе». Шэрон Тал Игуадо, руководительница отдела сценарных сериалов Amazon

А вот что о грядущем сериале думает Деннис Келли

Иэн Бэнкс долгие годы был моим героем. Его внутреннее тепло, юмор и гуманизм проявляются во всех романах писателя. Он отошёл от привычного кошмара антиутопии. Вместо этого, Бэнкс создал что-то вроде несовершенного рая, общество, за выживание которого действительно стоит бороться. Вместо того, чтобы предупреждать о будущем, его книги в это будущее зовут.