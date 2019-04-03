«Амедиатека» и «ВКонтакте» перед выходом финального сезона «Игры престолов» запустили реалити-шоу — «Ещё одну и спать. Сериалити». Организаторы «заперли» в стеклянном кубе в киноцентре «Октябрь» зрителя, который ранее никогда не смотрел «Игру престолов» — и теперь ему за семь дней нужно будет отсмотреть все семь сезонов (каждый день по 10 часов). А наблюдать за «пленником» можно в прямом эфире.

Как отмечают организаторы, чтобы стрим не был скучным, к зрителю заглянут «звёздные гости», с которыми он будет обсуждать шоу. Также в прямом эфире «Амедиатека» разыграет несколько промо-кодов на подписку.

Правда, зрители в комментариях отметили, что «пленник» слишком часто утыкается в телефон.

Вас не беспокоит, что тело, которому вы заплатили за просмотр сериала, постоянно в телефоне залипает? Когда человек даже под камерами не может сделать вид, что ему хоть немного интересно, затея начинает выглядеть глупо.

«Игра престолов» вернётся с восьмым сезоном 14 апреля. Ранее HBO показали несколько промо-роликов, в том числе и видео о создании спецэффектов.