Апрель завершит сразу две популярнейшие медиафраншизы. «Мстители: Финал» подведут черту под событиями «Саги бесконечности», а заключительный сезон «Игры престолов» поставит точку в противостоянии льда и пламени. Но и помимо «Престолов», которые будут смотреть все, на малых экранах выйдет немало интересного: интерактивное шоу про выживание в дикой природе, приквел «Нации Z», продолжения «Сабрины» и «Ши-Ра», а также ремейк «Сумеречной зоны».

Игра престолов, 8 сезон

Когда и где? С 14 апреля на HBO и «Амедиатеке»

Что? финал культовой фэнтези-саги

О чём? О группе выживших, которые пытаются противостоять армии живых мертвецов. Звучит как описание другого популярного сериала, но нет — война с Королём Ночи станет центральной темой заключительного сезона. Заодно мы наконец узнаем, кто из главных героев выживет и кому достанется Железный трон.

Чего ждём? Завершения ключевых сюжетных линий и конфликтов. Подтверждения или опровержения фанатских теорий — впрочем, реальная концовка наверняка окажется не такой увлекательной, как они. И, разумеется, самой зрелищной битвы в фэнтези со времён «Властелина колец». Судя по словам актёров, на съёмках приходилось несладко — даже случались обмороки.

Сумеречная зона

Когда и где? С 1 апреля на CBS All Access

Что? Антология фантастических и мистических историй. Ещё один перезапуск классического сериала — от режиссёра фильмов «Прочь» и «Мы».

О чём? О загадочных и необъяснимых явлениях с «вот-это-поворотами». «Сумеречная зона» — это антология не связанных друг с другом эпизодов, выходившая в 1959–1963 гг. Именно из классического шоу и родились современные «Чёрное зеркало», «Измерение 404» и «Электрические сны Филипа Дика». К слову, сериал уже получал два ремейка — в 1980-х и в начале 2000-х.

Чего ждём? Свежего взгляда на культовое шоу. Уж кто-кто, а Джордан Пил наверняка сумеет показать нетривиальные фантастические истории, которые отлично впишутся в концепцию «Сумеречной зоны».

Леденящие душу приключения Сабрины, 2 часть 1 сезона

Когда и где? Все эпизоды с 5 апреля на Netflix

Что? Подростковая мистическая драма с элементами хоррора

О чём? О ведьме Сабрине Спеллман, которая разрывается между миром смертных и миром тёмной магии. Вместе с друзьями она пытается бросить вызов самому Сатане, но девушка даже не догадывается, что у Дьявола есть на неё свои планы.

Чего ждём? Любопытного сочетания подростковой школьной драмы и мистического триллера о сатанистах, разбавленного чёрным юмором. Шоу отошло от мрачного первоисточника (одноимённого комикса, а не ситкома 1990-х), став похожим на «Ривердейл» — впрочем, ничего удивительного, ведь эти сериалы делают одни люди. Судя по трейлеру, одним из ключевых элементов второй части первого сезона (так создатели называют продолжение) станет любовный треугольник — куда же без него в подростковых историях!

О сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» не ремейк, и слава богу Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

Ванпанчмен, 2 сезон

Когда и где? Пока точно неизвестно — обещали в апреле

Что? Пародия на супергеройский жанр

О чём? О молодом парнишке Саитаме, который одним ударом может отправить в нокаут любого противника, будь то робот, монстр или пришелец. Из-за столь безграничной силы Ванпанчмен начинает скучать, ведь он за долгое время так и не встретил ни одного достойного врага.

Чего ждём? Больше отличного юмора, высмеивания супергеройских клише, зрелищного экшена и, наконец-то, развития сюжета — ведь в центре внимания окажется Гару, который бросает вызов Ассоциации героев и Саитаме. Вероятно, теперь бои будут более изобретательными.

Ультрамен

Когда и где? Все эпизоды с 1 апреля на Netflix

Что? Продолжение культового аниме-сериала про супергероя

О чём? О юном Синдзиро Хаяте, на которого внезапно нападают неизвестные враги. Мальчика спасает гигантский супергерой Ультрамен, и Синдзиро узнаёт, что за маской защитника всё это время скрывался его отец. Мальчик решает занять место рядом с Ультраменом, чтобы тоже защищать Землю от врагов.

Чего ждём? На экраны возвращается история японского супергероя, предтеча «Гандама», «Гуррен-Лаганна» и других популярных аниме-сериалов в жанре «меха». Над новым шоу работают дву студии: Production I.G, выпустившая Psycho-Pass, Ghost in the Shell и новые FLCL, и Tsuburaya Productions, которая занималась оригинальным «Ультраменом» и всеми его спин-оффами. Судя по трейлеру, шоу передаст дух классики, но графика и дизайн сильно изменились — мультсериал выполнен в технике анимации 3DCG.

Чёрное лето

Когда и где? Все эпизоды с 11 апреля на Netflix

Что? Зомби-апокалипсис, приквел «Нации Z»

О чём? О наступлении ещё одного зомби-апокалипсиса. Нам покажут, как началась катастрофа. В её центре окажутся разделённые мать и дочь — последнюю забрали военные. Женщина присоединяется к группе выживших, и вместе они отправляются в путешествие на поиски девушки. Шоу охватит события, которые в оригинале называли «Чёрным летом», — первый год апокалипсиса.

Чего ждём? «Нация Z» подкупала не только зомби-тематикой, но и чёрным юмором, элементами жанра роуд-муви и, что неожиданно, вестерна. Но, судя по трейлеру, приквел будет куда серьёзнее — теперь он скорее напоминает «Ходячих мертвецов». Возможно, мы получим замену выдохшемуся шоу AMC.

Плащ и Кинжал, 2 сезон

Когда и где? С 4 апреля на Freeform

Что? Подростковая супергероика

О чём? О двух школьниках, которые получили суперспособности из-за взрыва нефтяной платформы. Юноша-отличник Тайрон Джонсон (Плащ) умеет телепортироваться, а девочка-бродяжка из богатой семьи Тэнди Боуэн (Кинжал) способна метать световые ножи. В первом сезоне герои уже спасли город, и во втором им, похоже, предстоит сделать это снова.

Чего ждём? Лучше всего в первом сезоне авторам удалась «химия» главных героев — на их контрасте строился вообще весь сериал. Особенно запоминающимися получились сцены, в которых Плащ и Кинжал считывали эмоции героев: Тэнди видела чужие мечты, а Тайрон — страхи. Для полного счастья осталось достойно проработать окружение и основной конфликт — судя по трейлеру, на нём будет сосредоточено всё внимание. Героям предстоит бороться с преступниками, торгующими людьми.

О сериале Сериал «Плащ и Кинжал»: работа Marvel над ошибками В отличие от «Беглецов», в этой истории о супергероях-подростках действительно интересные главные герои и всё построено на контрастах. А вот всё, что этих героев не касается, уже не так удачно.

Ши-Ра и непобедимые принцессы, 2 сезон

Когда и где? Все эпизоды с 26 апреля на Netflix

Что? Героическое технофэнтези

О чём? О войне технократической Орды и волшебных принцесс. Адора и Кэтра когда-то были подругами-кадетами, которые учились и жили в столице Орды. Но однажды Адора находит меч Серого Черепа, получает волшебные силы и понимает, что должна стать защитницей мира по имени Ши-Ра. Кэтра же остаётся верна своим идеалам и начинает охотиться за предательницей. Так героини развязывают новый виток конфликта между Ордой и владениями других принцесс.

Чего ждём? В первом сезоне принцессы узнали много нового о своей родной планете и волшебных силах. Теперь им предстоит как-то применить полученные знания, чтобы вновь дать бой Орде. Надеемся, что во втором сезоне уделят больше внимания второстепенным персонажам, — например, похоже, что злодея Хордака станет куда больше.

О сериале «Ши-Ра и Непобедимые принцессы»: во всём лучше оригинала Переосмысление классического мультсериала получилось ярким и увлекательным благодаря хорошо прописанным героиням и занимательной мифологии.

Тик, 2 сезон

Когда и где? Все эпизоды с 5 апреля на Amazon Prime

Что? Игровой ремейк пародийного супергеройского мультсериала

О чём? О странном супергерое Тике и его неврастеничном друге Артуре Эвересте, который в детстве пережил психологическую травму из-за нападения суперзлодея Террора. Весь мир Артура переворачивается с ног на голову, когда ему волей-неволей тоже приходится стать защитником города.

Чего ждём? Первый сезон выходил на экраны довольно странно: сперва был пилот, спустя много месяцев — первые шесть эпизодов, а потом ещё шесть эпизодов. И вот теперь шоу наконец-то набрало обороты — создатели вводят знакомых по мультсериалу героев и злодеев. Похоже, «Тик» станет ещё более отвязным и смешным — как и полагается!

О сериале Новый «Тик»: хорошо, да мало! Перезапуск сериала с живыми актёрами получился очень забавным, но просто издевательски коротким.

Ты против дикой природы

Когда и где? Все эпизоды с 10 апреля на Netflix

Что? Интерактивная приключенческая передача о выживании в дикой природе

О чём? Об очередной попытке путешественника и ведущего Беара Гриллса одолеть дикую природу — на сей раз в интерактивном формате, как в спецэпизоде «Чёрного зеркала: Брандашмыг». А наша задача — сделать так, чтобы он выжил.

Чего ждём? Отличного развлечения на пару вечеров. «Брандашмыг» уже показал, насколько весело изучать все развилки в сюжете, и здесь нас ждёт то же самое. В трейлере уже показали несколько примеров — скажем, путешественник может идти по льду пешком или же ползти. И всё это — под выкрики Гриллса: «Тебе решать!»