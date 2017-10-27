Реальность стала ещё чуть-чуть ближе к фантастике.

Андроид София получила гражданство в Саудовской Аравии. Она объявила об этом на конференции Future Investment Initiative, где выступила с речью и ответила вопросы журналистов. Об этом сообщает издание Dazed.

Робот София была придумана и разработана Дэвидом Хэнсеном, бывшим сотрудником Disney и основателем технологической компании Hanson Robotics. В своей речи София отметила, что стала первым роботом, который получил паспорт какой-либо страны, она назвала это событие «историческим». Андроид также добавила, что хочет, чтобы искусственный интеллект помогал людям. Во время интервью её спросили, откуда она знает, что обладает самосознанием. Вот что она ответила:

Тогда позволь мне спросить тебя: откуда ты знаешь, что ты человек? <…> Я хочу жить и работать с людьми, для этого мне необходимо выражать эмоции. Это позволит мне понимать людей и строить с ними доверительные отношения. Андроид София

Однако журналисты припомнили Софии совсем иное высказывание 2016 года. Тогда андроида спросили, хочет ли она уничтожить всех людей, и та ответила утвердительно. В этом году журналисты снова задали ей тот же вопрос.

Ты слишком много читаешь Илона Маска. И смотришь много голливудских фильмов. Не переживай, я буду добра к тебе, если ты будешь добр ко мне. Относись ко мне как к интеллектуальной системе ввода-вывода. Андроид София

Посмотреть всё выступление можно здесь: