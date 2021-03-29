    3
    Новости

    Аниме «Атака на титанов» закончится только в 2022 году

    29 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    29.03.2021
    1137
    0 минут на чтение
    Аниме «Атака на титанов» закончится только в 2022 году

    Студия MAPPA, судя по всему, разделила четвертый и последний сезон «Атаки на титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin) на две части.

    Первая закончилась 28 марта на 75 эпизоде, а вторая стартует «зимой 2022 года».

    Официальная формулировка очень расплывчатая, поскольку в ней речь идет только о 76 серии. Однако в один 20-минутный эпизод все дальнейшие события уместить нереально, если только его не расширят до двухчасового фильма.

    А последняя глава одноименной манги выйдет в майском выпуске журнала Bessatsu Shonen, который появится в продаже 9 апреля.

    Читайте также

    Предпоследняя серия «Атаки на титанов» вошла в топ-3 самых высо

    Предпоследний эпизод «Атаки на титанов» вошел в топ-3 самых высоко оцененных серий на IMDb

     Дмитрий Кинский |  04.02.2021

    На прошлой неделе вышел седьмой эпизод четвертого сезона «Атаки на титанов» под названием «Штурм» (в оригинале — Assault), после чего он получил на IMDb среднюю пользовательскую оценку в 10 баллов […]

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Финалы фэнтезийных трилогий, которые выходят в этом году 6
    0
    15051
    Какие фэнтези-трилогии завершаются в этом году?

    Опиумные войны, эпоха безумия и польское фэнтези.

    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»
    0
    40453
    Видео: обзор кооперативной настольной игры «Штиль»

    Здесь нужно понимать друг друга в тишине.

    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»
    0
    60733
    Читаем книгу Владимира Проппа «Русский героический эпос»

    Отрывок посвящён древнейшим героям и песням.

    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже
    0
    68907
    Марцин А. Гузек «Граница Империи»: продолжение цикла о Серой страже

    Второй том польского фэнтези вышел неодозначным.

    «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка? 3
    0
    109912
    «Сокол и Зимний Солдат», 1 сезон, 2 серия: кто новый Капитан Америка?

    «И с кем ты сражаешься на этот раз, с Гэндальфом?».

    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!
    0
    119833
    Иисус на хлебе, лицо на Марсе: у вас парейдолия!

    Что заставляет нас везде видеть лица, которых на самом деле нет.

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя
    0
    150086
    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    Вы не поверите, но нас ждёт ещё один польский киберпанк-проект. На этот раз изометрический и довольно унылый.

    1
    0
    163301
    Читаем книгу «Dragonlance. Второе поколение» Маргарейт Уэйс и Трейси Хикмена

    С момента Войны Копья прошло много лет, но однажды всадница на синем драконе находит Карамона Маджере, чтобы рассказать ему тайну о его племяннике…

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить