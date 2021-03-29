Аниме «Атака на титанов» закончится только в 2022 году

Студия MAPPA, судя по всему, разделила четвертый и последний сезон «Атаки на титанов» (в оригинале — Shingeki no Kyojin) на две части.
Первая закончилась 28 марта на 75 эпизоде, а вторая стартует «зимой 2022 года».
Официальная формулировка очень расплывчатая, поскольку в ней речь идет только о 76 серии. Однако в один 20-минутный эпизод все дальнейшие события уместить нереально, если только его не расширят до двухчасового фильма.
А последняя глава одноименной манги выйдет в майском выпуске журнала Bessatsu Shonen, который появится в продаже 9 апреля.
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