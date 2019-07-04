Ещё осенью 2018 года Netflix объявил о разработке пяти аниме-проектов, среди которых оказались два шоу во вселенной «Тихоокеанского рубежа» и «Видоизменённого углерода». Первый из них наконец получил дату релиза.

На мероприятии Project Anime вице-президент студии Legendary Entertainment Эли Декель рассказала, что премьеру первого сезона аниме-сериала по «Тихоокеанскому рубежу» можно ждать уже в 2020 году. Точной даты никто пока не называет, но проект уже продлили на второй сезон. По словам Декель, это один из самых крупнобюджетных аниме-сериалов, над которыми ей доводилось поработать.

Производством займётся Legendary Entertainment совместно с Tokyo’s Polygon Pictures. Аниме расскажет историю брата и сестры, которые становятся пилотами заброшенного Егеря. Шоураннерами сериала назначены Крейг Кайл («Тор: Рагнарёк») и Грег Джонсон («Люди Икс: Эволюция»).