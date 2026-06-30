Анонсировали соулслайк-шутер, над которым работал арт-директор Half-Life 2

4Divinity и Eschatology Entertainmen анонсировали соулслайк-шутер от первого лица Guns of Eschaton.



К проекту приложил руку арт-директор Half-Life 2 и Dishonored Виктор Антонов, который скончался в начале 2025 года.

Действие игры развернется в сеттинге постапокалиптического Дикого Запада, а в центре сюжета будет простой человек, который хочет вернуться домой.

Шутер рассчитан как на одиночное прохождение, так и на кооперативную игру. Также в нем будут PvP-элементы.

Даты релиза пока нет.

Читайте также Виктор Антонов: творец миров, в которых мы жили Данил Ряснянский 06.03.2025 6418 Вспоминаем дизайнера Half-Life и Dishonored.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.