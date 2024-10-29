Анонсирован сурвайвал Light of Motiram, напоминающий Horizon Zero Dawn

Дочерняя студия Tencent под названием Polaris Quest анонсировала Light of Motiram — сурвайвал в сеттинге будущего с механическими животными.
Steam
В мире, захваченном машинами, исследуйте огромный мир, стройте базу, развивайте технологии, обучайте механических животных и сражайтесь с боссами. Начиная с первобытной эпохи, проложите новый путь развития.
Концептуально и визуально проект напоминают серию Horizon от Guerrilla. Игроков будет ждать открытый мир с возможностью улучшения базы, добычей ресурсов и приручением роботов.
Light of Motiram выйдет на PC, но даты релиза пока нет. Заявлена поддержка русского языка.
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