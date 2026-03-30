Анонсирована новая книга серии «Звёздные войны Шекспира» — про Асоку

Американское издательство Simon & Schuster анонсировало новую книгу Яна Дошера из серии «Звёздные войны Вильяма Шеспира» — «Асокина сказка» (Ahsoka's Tale). Это пародийный пересказ истории Асоки Тано и её борьбы с адмиралом Трауном в стиле пьес Шекспира. На сей раз основой послужила пьеса «Зимняя сказка».
Ранее Дошер уже выпустил шесть таких книг — пересказы оригинальной трилогии и трилогии приквелов. Они написаны как театральные пьесы, шекспировским стихотворным слогом, стилизованным под старину, и всегда полны пародий, игры слов и отсылок.