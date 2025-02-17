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Антихрист, ядерный ад и сиквел — Фрэнсис Лоуренс и Киану Ривз обсудили «Константина» в честь 20-летия

Андрей Квасков
17 февраля 19:42
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2 минуты на чтение
Ровно 20 лет назад состоялась премьера «Константина», в честь чего режиссер Фрэнсис Лоуренс и Киану Ривз обсудили потенциальный сиквел в рамках подкаста Happy Sad Confused.

Обсуждения продолжения стартовали давно, но началу работы препятствовали перестановки в руководстве Warner Bros., DC, а также постоянные изменения в правах на персонажа.

Теперь у Лоуренса есть все шансы, чтобы получить одобрение на съемки сиквела. У него, Ривза и сценариста Акивы Голдсмана уже есть «крутые идеи» для этого.

Другие детали из беседы:
  • C самого начала «Константин» не задумывался как копия комикса: авторы не собирались делать персонажа блондином, заставлять его говорить с английским акцентом, подбирать цвет пальто;
  • Ривзу понравилось чувство юмора и характер главного героя, который выступает против всего мира;
  • Изначально Сатана был похож на дьявольского Христа, но руководство компании отпугнула такая идея. Из-за переработок образа Петер Стормаре стал последним актером, который присоединился к касту фильма;
  • Первоначальная в сценарии концепция ада выглядела как черная пустота с грудами костей и нефтяными пятнами, но Лоуренс переосмыслил ее, добавив ощущение вечности путем замедления времени и взяв за основу кадры с ядерных испытаний. В итоге получилось адское шоссе 101 с разрушенными машинами и странными растениями;
  • Фильм полностью соответствовал рейтингу PG-13, но в итоге ленте выдали R, что удивило команду. По словам Лоуренса, зная это наперед, они могли «разойтись по полной»;
  • В конце видео Лоуренс показал реплику дробовика из фильма.
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Андрей Квасков
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