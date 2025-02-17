Антихрист, ядерный ад и сиквел — Фрэнсис Лоуренс и Киану Ривз обсудили «Константина» в честь 20-летия

Ровно 20 лет назад состоялась премьера «Константина», в честь чего режиссер Фрэнсис Лоуренс и Киану Ривз обсудили потенциальный сиквел в рамках подкаста Happy Sad Confused
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Обсуждения продолжения стартовали давно, но началу работы препятствовали перестановки в руководстве Warner Bros., DC, а также постоянные изменения в правах на персонажа.
Теперь у Лоуренса есть все шансы, чтобы получить одобрение на съемки сиквела. У него, Ривза и сценариста Акивы Голдсмана уже есть «крутые идеи» для этого.
Другие детали из беседы: