Хорошие новости — Apple и Skydance действительно работают над сериалом по мотивам романов Айзека Азимова «Академия».

Плохие — съёмки пришлось приостановить из-за угрозы коронавируса. Они проходили в Ирландии, а там правительство ввело ограничительные меры: в помещениях отменяются все мероприятия, включающие сборы более чем сотни людей. На открытом воздухе это число равно 500.

Решение приняли и Apple, и Skydance — о нём они рассказали в соответствующем заявлении изданию Deadline. Компании пояснили, что главный приоритет — здоровье и безопасность съёмочной группы и актёрского состава. Когда компания вернётся к работе, неизвестно.

Всего в сериале запланировано 10 эпизодов, шоу описывается как высокобюджетная экранизация. Главные роли в проекте исполняют Ли Пейс («Стражи Галактики») и Джаред Харрис («Чернобыль»).

«Академия» (или «Основание», «Фонд») — научно-фантастический цикл Айзека Азимова, который рассказывал о расцвете и упадке огромной галактической империи. В основе правления эти государством лежала дисциплина «психоистория». С её помощью Гэри Селдон описал грандиозный Великий план, согласно которому всё население Галактики будет способствовать упадку и дальнейшем возрождению Империи. В 1966 году основная трилогия цикла получила премию «Хьюго» как «Лучший фантастический сериал всех времен».