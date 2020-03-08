Прочитайте эти фантастические книги прежде, чем их экранизируют

Если вы предпочитаете сначала прочитать книгу, а потом увидеть, как её воплотили на экране, — вот вам список чтения на ближайший год. «Мир фантастики» рассказывает о восьми потенциально интересных фантастических экранизациях, которые ждут нас совсем скоро. Пополняйте свой список чтения, чтобы успеть ознакомиться с первоисточником и потом аргументированно спорить на вечную тему: «Что лучше — книга или фильм?» Все книги, о которых пойдёт речь, доступны на русском.

Айзек Азимов «Академия»

Что нас ждёт: сериал из 10 эпизодов (Apple TV+)

Кто у руля: Ли Дана Джексон

У потенциальной экранизации самой знаменитой серии Айзека Азимова — в некотором роде сводящей к единому знаменателю весь корпус его текстов — долгая и сложная история. Ещё в 1990-х за препродакшен взялась New Line Cinema (а интерес к проекту выражал Роланд Эммерих) — но переключилась на «Властелина колец». Потом проект перекупила компания Warner Bros., за ней — Columbia Pictures, которая помариновала его в производственном аду несколько лет, пока в 2014-м права не перешли каналу HBO, где проект разросся до сериала. Сценарий планировал писать сам Джонатан Нолан, но не срослось, — и наконец в 2018 году стало известно, что сериалом займётся стриминговый сервис Apple TV+.

Кажется, сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы увидеть героев Азимова на экране. Продюсер и сценарист проекта — уже известная нам Ли Дана Джексон. Знаем мы и актёрский состав, и он обнадёживает. В главной роли — психоисторика Гэри Селдона — мы увидим отличного английского актёра Джареда Харриса («Карнивал Роу», «Чернобыль», «Пространство»), а компанию ему составят, в частности, Ли Пейс (Трандуил из «Хоббита») и Терренс Манн («Восьмое чувство», «Файлы Дрездена»).

Экранизация может стать потенциальным прорывным хитом Apple TV+, которому пока что хитов не хватает. В случае успеха сериал можно продлевать практически до бесконечности — об Академии один только Азимов написал семь романов, не считая продолжений, созданных другими авторами. Главное, чтобы первый сезон не вышел слишком скучным: всё-таки первоисточник был написан почти 70 лет назад, когда научная фантастика была совсем другой.

Стивен Кинг «Противостояние»

Что нас ждёт: сериал из 10 эпизодов (CBS All Access)

Кто у руля: Джош Бун и Бенджамин Кэвелл («Родина»)

Масштабную постапокалиптическую сагу «Противостояние», в которой выжившие после пандемии «супергриппа» не находят ничего лучше, чем устроить войну, уже экранизировали в 1994 году в виде четырёхсерийного мини-сериала с отличным актёрским составом, завоевавшего шесть номинаций на «Эмми». Новая версия обещает быть масштабнее и подробнее, что было бы неплохо по отношению к первоисточнику — одному из самых объёмных романов Короля ужасов.

Немного настораживают имена шоураннеров: послужные списки у них довольно короткие, а хитовое шоу есть только в резюме у Кэвелла. Зато актёрский состав, как и в предыдущей версии, впечатляет. В роли протагониста — Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада», «Люди Икс»), который, положа руку на сердце, слишком уж хорош собой для типичного кинговского «эвримена», попавшего в экстремальную ситуацию. Впрочем, тут и без него будет на кого посмотреть: достаточно сказать, что главного злодея, демонического Рэндалла Флэгга, сыграет Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Легенда о Тарзане»), а добрую матушку Абигейл — сама Вупи Голдберг.

Мэтт Рафф «Страна Лавкрафта»

Что нас ждёт: сериал из восьми эпизодов (HBO)

Кто у руля: Джордан Пил и Джей Джей Абрамс

Мэтт Рафф — очень самобытный писатель, любитель теорий заговора и литературных игр. В его романе в новеллах «Страна Лавкрафта» с избытком и того, и другого. А ещё — темы расизма: действие книги происходит в Америке 1950-х, а главный герой — чернокожий по имени Аттикус Блэк, который пытается разыскать своего отца, но вместо этого находит на свою голову чёрных магов, отвратительных монстров, призраков и безумные тайные общества.

Судя по именам шоураннеров, нас может ожидать крепкий триллер с социальным уклоном, микс «Настоящего детектива» и «Прочь!» с тентаклями и привкусом паранойи. Главное, чтобы авторы не ударились в объяснение азбучных истин о том, что расизм — это плохо. Также есть вероятность, что экранизация лишится литературоцентричного обаяния, присущего книге, — но будем надеяться, что этого не допустит сам Мэтт Рафф, который числится в сценаристах.

В главной роли — Джонатан Мейджорс, снявшийся в нашумевшей на родине инди-драме «Последний чёрный в Сан-Франциско». И ещё похоже, что совсем без сюрпризов сериал не обойдётся. Одному из героев, магу Калебу Брейтуайту, сменили пол — вместо него в списке персонажей числится Кристина Брейтуайт, которую сыграет модель и актриса Эбби Ли («Неоновый демон», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Темная башня»).

О книге Мэтт Рафф «Страна Лавкрафта» Грандиозная литературная игра, переплетённая с социальной драмой.

Эмили Сент-Джон Манделл «Станция Одиннадцать»

Что нас ждёт: сериал из 10 эпизодов (HBO Max)

Кто у руля: Патрик Сомервиль («Оставленные», «Маньяк»)

Атмосферный постапокалипсис «Станция Одиннадцать», завоевавший в 2014 году премию Артура Кларка, кажется непростым материалом для экранизации. Это похоже на всё то же «Противостояние» с несколько смещёнными акцентами: здесь не так важен сюжет, как переживания героев, пытающихся справиться с тем фактом, что они остались немногими выжившими в мире после опустошительной пандемии неизлечимого вируса. Возможно, для телевидения историю расширят и заострят некоторые конфликты — например, труппы бродячего театра с замкнутым сообществом культистов.

В портфолио шоураннера Патрика Сомервиля — пара весьма успешных сериалов, так что новое телешоу в надёжных руках. В главной роли — Кирстен, актрисы бродячего театра, — мы увидим хорошо знакомую любителям фантастики Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Терминатор: Тёмные судьбы»). В общем, расклад выглядит многообещающим. Единственное, что вызывает сомнение — длина сериала: есть опасность сделать 10-серийное шоу затянутым и скучным, если сценаристы не найдут, чем заполнить экранное время.

Н. К. Джемисин «Пятое время года»

Что нас ждёт: сериал, количество серий пока неизвестно (TNT)

Кто у руля: Ли Дана Джексон («Спираль», «Крик», «Воспитание Диона»), Тим Кринг («Герои»)

Снова постапокалипсис, на сей раз с магией: в мире далёкого будущего, где в любой момент может наступить сколь угодно долгая зима, существует каста «погодных магов» орогенов. Они могут черпать энергию из природы и преобразовывать её по своему желанию. Любимая на Западе (и довольно прохладно принятая у нас) писательница создала масштабную трёхтомную сагу на стыке фэнтези и антиутопии, с любопытной структурой общества — и, увы, не очень выразительными персонажами. Но вот как раз последний пункт и может исправить удачная экранизация.

К сожалению, о будущем проекте пока мало что известно — в частности, ещё неясен актёрский состав. Продюсером и сценаристом выступает Ли Дана Джексон, на счету которой несколько малоизвестных у нас фантастических проектов (хотя, скажем, её сериал «Сонная лощина», в котором Икабод Крейн переносится в наше время и становится детективом, неплохо продержался четыре сезона). Сериал будет выходить на канале TNT, и, похоже, в нём видят потенциальную замену «Сверхъестественному», которое как раз закрывается в этом году. При успехе первого сезона будет экранизирована вся трилогия.

О книге Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

Патрик Несс «Поступь хаоса»

Что нас ждёт: полнометражный фильм

Кто у руля: Даг Дэвисон («Проклятие», «Как приручить дракона», «Оно»)

Знаменитая трилогия Патрика Несса оставалась без экранизации непростительно долго. Всему виной пресловутый производственный ад: если продюсер на проект нашёлся сразу, то режиссёра искали долго, а Роберт Земекис, который был самым вероятным кандидатом на эту роль, в конце концов не смог вписать съёмки нового фильма в свой график. Вместо него наняли Дага Лаймана — его имя не на слуху, хотя он снял кассовые хиты «Идентификация Борна» и «Мистер и миссис Смит», а также любопытные фантастические боевики «Телепорт» и «Грань будущего».

Из-за послужного списка Лаймана есть риск, что экранизация будет страдать от обилия зрелищного, но бестолкового экшена, — притом что книга представляет собой дистопию с мистикой и детективным сюжетом. Это история о затерянном поселении на планете Новый Свет, где живут выжившие после войны с пришельцами — исключительно мужчины: все женщины бесследно исчезли. Жители поселения инфицированы вирусом Шума, который заставляет их постоянно слышать мысли друг друга.

Главный герой, тинейджер по имени Тодд, в своих странствиях встречает молодую женщину Виолу, на которую Шум не подействовал. В роли Виолы — Дейзи Ридли (Рей из новой трилогии «Звёздных войн»), большая фанатка книг Несса, а Тодда играет Том Холланд (он же новый Человек-паук). Предвкушаем, что особенно хорош будет главный злодей — жестокий мэр Прентисстауна в исполнении Мадса Миккельсена («Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Изгой-один»).

Хотя основные съёмки фильма были завершены ещё в 2017 году, его выход постоянно откладывался: компания Lionsgate требовала переснять то одну, то другую сцену, а актёры уже были заняты в других проектах. Наконец в феврале этого года была объявлена окончательная дата премьеры в Штатах — 22 января 2021-го. Будем надеяться, что многострадальный фильм стоит затраченных на него усилий.

Томи Адейеми «Дети крови и костей»

Что нас ждёт: полнометражный фильм

Кто у руля: Кэтлин Кеннеди

Этот проект с момента анонса остаётся объектом пристального внимания по одной причине: им занимается Disney, а конкретно — подразделение Lucasfilm, и это его первый проект, никак не связанный со старыми франшизами вроде «Звёздных войн» (на момент публикации статьи Кэтлин Кеннеди всё ещё руководит подразделением).

Книга, на которую обратили внимание диснеевские боссы, — довольно шаблонное юношеское фэнтези об Избранной, которой суждено вернуть магию в сказочную страну, где волшебство под запретом. Единственная изюминка романа — сеттинг: действие происходит в стране под названием Ориша, представляющей собой фэнтезийную версию Нигерии, и колорит здесь соответствующий — боги, духи, обычаи и традиции. Этакий «Чёрный леопард, рыжий волк» Марлона Джеймса в лайт-версии для подростков.

Уже известно имя сценариста, точнее, сценаристки, — это Кей Ойеган, которая работала над сериалом «Это мы». Режиссёром фильма, вероятнее всего, будет Рик Фамуйива, снявший две серии «Мандалорца»: вторую, «Дитя», и шестую, «Узник». В проекте он оказался не только благодаря сотрудничеству с Disney, но и из-за происхождения: Рик — сын нигерийских иммигрантов. Возможно, Disney на волне популярности африканской экзотики намеревается сделать из «Детей крови и костей» собственную «Чёрную Пантеру», — хотя это явно будет сложнее, потому что аудитория Marvel всё-таки пошире, чем круг читателей даже очень хорошо продающегося фэнтези. Будем уповать на таланты художников-постановщиков, костюмеров и специалистов по спецэффектам.

Ли Бардуго «Тень и кость»

Что нас ждёт: сериал из восьми эпизодов (Netflix)

Кто у руля: Эрик Хайссерер («Прибытие», «Птичий короб»)

Не успел утихнуть шум вокруг первого сезона «Ведьмака», как Netflix взялся за ещё один потенциально хайповый проект — экранизацию популярной серии Ли Бардуго о магах-гришах. Действие серии происходит в сказочной стране Равке, вдохновлённой образом царской России. «Гриши» — местная элита, и у главной героини романа, сиротки Алины, есть шанс в неё попасть.

В отличие от более поздних книг Бардуго, «Тень и кость» — типичное подростковое фэнтези с сильным уклоном в романтику, обильно пересыпанное клюквенными представлениями о России начала ХХ века (намёки на демонического Распутина тоже присутствуют). Однако создатели сериала намереваются использовать для первого сезона и роман «Шестёрка воронов», бодрое авантюрное фэнтези, события которого переплетаются с сюжетом «Тени и кости». Будем надеяться, что этот сплав выйдет удачным, тем более что в списке исполнительных продюсеров числится сама Ли Бардуго.

Главную героиню сыграет молодая английская актриса Джесси Мей Ли — роль в сериале станет её первой более-менее заметной работой. Роль юного авантюриста Каза Бреккера досталась Фредди Картеру («Пенниворт»). В целом из списка актёров известно только одно имя — Бен Барнс («Хроники Нарнии», «Дориан Грей», «Каратель», «Мир Дикого Запада»), и у него самая потенциально интересная роль: главного антагониста по прозвищу Рождённый Тьмой. В остальном Netflix сделал ставку на дебютантов и «почти дебютантов», как было и с «Ведьмаком». И результат тоже может выйти неоднозначным — но стоящим ожидания.