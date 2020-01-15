В начале 2019 года мы писали, что он получается своеобразным концом эпохи. Множество значимых франшиз, сериалов и серий должны были подойти к финалу. Четвёртые «Мстители» подвели черту под «Сагой Бесконечности», восьмой сезон «Игры престолов» стал последним, «Тёмный феникс» ознаменовал переход «Людей Икс» под знамёна Marvel, а девятый эпизод «Звёздных войн» завершил сагу о Скайуокерах. Теперь, оглядываясь на прошлый год, можно точно сказать: 2019-й оказался годом разочарований. Почти все популярные франшизы и серии так или иначе расстроили фанатов. Одни провалились в прокате, поставив крест на возможных продолжениях, другие просто не дотянули до достойной планки качества. О самых громких разочарованиях прошлого года мы сейчас и поговорим.

«Игра престолов». Слитый финал

Начиная с шестого сезона «Игра престолов» из размеренной и сложной драмы про власть, интриги и немного про драконов начала превращаться в стандартное фэнтези не в лучших традициях. Развитие персонажей остановилось, некогда коварные интриганы (особенно Тирион) поглупели, а повествование стрелой помчалось к финалу, на ходу избавляясь от лишних персонажей и сюжетных линий. Прощайте, Дорн, Арео Хотах и Песчаные змейки, мы так и не поняли, зачем вы были нужны. Прощай, Мизинец, — один из самых умных героев первоисточника на экране умер как последний идиот.

Если у Мартина история подчинялась логике, то у Бениоффа и Уайсса логика стала подчиняться нуждам истории. Главные герои обзавелись сюжетной броней, смерть стала находить исключительно бесполезных персонажей. Королю Ночи нужен дракон? Отправим Дени за стену, спасать Джона Сноу и пару статистов. Нужно уравнять баланс сторон? Пусть Грейджой перебьёт половину союзников Дени, а потом больше так не сможет, потому что настала очередь побед Дейенерис.

Список претензий к финалу можно излагать бесконечно. Почему, имея на руках столько материала, создатели сократили хронометраж и утрамбовали сюжет в шесть эпизодов вместо привычных десяти? Почему при этом они потратили треть времени на экспозицию, которая никак не продвигает сюжет? Почему эпическая битва с Королём Ночи, которую снимали несколько месяцев, так плохо выглядит на экране из-за слишком тёмной картинки и рваного монтажа? Почему тактика армии живых такая, будто они пытаются как можно быстрее погибнуть и сэкономить затраты на массовку и графику?

Но больше всего разочаровывает, как завершили магистральные линии саги и сюжетные арки персонажей, перечеркнув их развитие. Эпическое противостояние света и тьмы, мёртвых и живых, Короля Ночи и, кого там вернули с того света, Джона Сноу? Забудьте, Джон бесполезен, а Короля Ночи завалит случайный персонаж. Дейенерис восемь лет пыталась уйти от наследия отца и стать достойной правительницей для всех? Забудьте, она превратится в Безумную королеву. Джейме несколько лет выбирался из тени Серсеи и формировался как самостоятельный положительный персонаж? Добившись любви достойной женщины, он бежит обратно под юбку Серсеи. Бран несколько лет повторял, что оставил прежнюю жизнь позади и живет в других временах? Он нахлобучивает корону и продолжает не интересоваться происходящим, грозя погубить страну.

Бениофф и Уайсс устало отбивались от претензий словами, что финал снят в точном соответствии с задумками Мартина. Но если Мартин всё так и задумал, почему бы не показать, как герои пришли к этому? Зачем всё притягивать за уши в последний момент? Фанатов ответы не удовлетворили: последний сезон получил самые низкие оценки в истории сериала, а HBO забросали требованиями переснять финал — чего, конечно, делать уже не станут.

«Хеллбой» не зажёг

Новой экранизации «Хеллбоя» не везло с самого начала. Фанаты возмущались решением студии перезапустить франшизу вместо того, чтобы снять третью часть от Гильермо дель Торо. Со съёмочной площадки прилетали слухи о конфликтах режиссёра Ника Маршалла с продюсерами, которые всячески его третировали. Первый трейлер картины вызвал такой взрыв негодования в Сети, что создатели от страха тут же перемонтировали второй.

В итоге «Хеллбой» получился весьма неоднозначным. Он гораздо ближе к первоисточнику, чем фильмы Дель Торо. Сценарий основан на арках из комикса и в целом складывается в логичную историю. Однако всё портит стилистика: вместо тёмного фэнтези мы получили глуповатую комедию. Особенно пострадал образ самого Хеллбоя. В новой экранизации вместо зрелого, усталого, умудрённого опытом героя нам показывают дёрганого, истеричного, отталкивающего, туповатого персонажа, который неуместно шутит и постоянно со всеми ссорится.

К тому же фильм портят неудачные диалоги и бросающаяся в глаза дешевизна. Бюджет нового «Хеллбоя» составил всего 50 миллионов, и стремление продюсеров сэкономить заметно и в резиновом гриме заглавного персонажа, и во внешнем виде местных монстров, и в откровенно бюджетных спецэффектах.

«Тёмный Феникс». Конечная для мутантов

После сделки Fox и Disney стало ясно, что «Люди Икс: Тёмный Феникс» станет последним фильмом франшизы (не считая зависшего спин-оффа «Новые мутанты») перед тем, как мутанты вольются в киновселенную Marvel. Постоянный сценарист серии Саймон Кинберг, сменивший в режиссёрском кресле утратившего доверие Брайана Сингера, словно предвидел это и положил в основу картины «Сагу о Тёмном Фениксе», один из самых известных комиксных сюжетов. В оригинале эта история, полная драмы и неожиданных поворотов, затронула половину галактики и на долгие годы определила дальнейшее развитие «Людей Икс».

Fox уже пыталась экранизировать «Сагу», но фильм «Люди Икс: Последняя битва» нельзя назвать адекватной адаптацией — он позаимствовал из комикса лишь пару сюжетных ходов. Кинберг, который был одним из сценаристов «Последней битвы», долгие годы надеялся загладить свои грехи. И всё же, когда такая возможность наконец выпала, он снова не справился.

«Тёмный Феникс» бережнее обходится с первоисточником и следует если не букве, то духу комикса. Но огромный потенциал «Саги» снова не использован даже наполовину. Сюжет получился скомканным. Трагедия Джин Грей не трогает зрителей, ведь они ещё не успели проникнуться симпатией к этой версии Джин. Остальные персонажи получают ещё меньше внимания, мотивы злодейки не раскрыты до конца. А привычной для предыдущих фильмов теме конфликта между людьми и мутантами здесь и вовсе не нашлось места.

Больше всего разочаровывает, как обошлись с Мистик, которая оставалась со зрителем со времён «Первого класса» и в этом варианте хронологии сделала для мутантов гораздо больше Джин. Её мимоходом вычеркнули из повествования, и остальные сразу о ней забыли. Когда в финале школу одарённых детей переименовали в честь Джин, это и вовсе кажется насмешкой над памятью Мистик.

Как выяснилось спустя некоторое время после премьеры, «Тёмный Феникс» был обречён изначально. Концепция фильма постоянно менялась, боссы Fox никак не могли определиться, чего хотят. Кинбергу пришлось переписывать сценарий прямо на съёмках, выкидывая и упрощая сюжетные линии. Добили фильм масштабные пересъёмки, увеличившие стоимость: Кинберг был вынужден переснять весь третий акт «Феникса», отказавшись от сложной и дорогой финальной сцены. В итоге развязка выглядит гораздо скромнее и происходит не в космосе, а на задворках какого-то завода. Наконец, премьера «Феникса» пришлась аккурат на момент передачи власти в Fox. И новые, и старые владельцы франшизы дружно махнули рукой на продвижение.

«Люди в чёрном: Интернэшнл». Снова о том же

Четвёртые «Люди в чёрном» позиционировались как мягкий перезапуск серии, но на деле похожи на ремейк первой части. Создатели даже не попытались предложить что-то оригинальное. Уилла Смита и Томми Ли Джонса сменили Тесса Томпсон и Крис Хемсворт, а события перенеслись в Европу, но на этом фантазия сценаристов иссякла.

Скопировав завязку оригинала, создатели «Интернэшнл» так и не поняли, что именно сделало первую часть культовой. На смену уморительной комедии, умному и изобретательному сюжету, искромётным диалогам и необычным пришельцам пришёл стерильный аттракцион, лишённый индивидуальности и не способный выехать даже на экранной химии между актёрами.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон стараются изо всех сил, но играть им нечего. Молли в исполнении Тессы — типичная Мэри Сью, которой все слишком легко даётся. Но у неё хотя бы есть предыстория. А Крис играет смесь толстого Тора из «Мстителей: Финала» и своего персонажа из «Охотниц за привидениями». Его герой позиционируется чуть ли не как супермен, а на деле мы видим жалкого неудачника, который лишь за счёт репутации ещё не вылетел на улицу. Сценарий пытается намекать, что изменения в его характере и поведении неслучайны, но перспективная сюжетная линия обрывается в никуда.

Весь «Интернэшнл» состоит из подобных упущенных возможностей. Характеры персонажей недоработаны, потенциальные сюжетные повороты не раскрыты. Ураганный и ни на секунду не останавливающийся сюжет не способен предложить ни одной зрелищной или запоминающейся сцены. Главный злодей совершенно не впечатляет, а концовка слита настолько, что даже финального противостояния как такового не получилось.

«Терминатор: Тёмные судьбы». Мрачное будущее серии

Режиссёр Тим Миллер и продюсер Джеймс Кэмерон пытались откреститься от наследия трёх последних «Терминаторов» и подавали «Тёмные судьбы» как «настоящее» продолжение «Судного дня». Кэмерон при этом как будто забыл, что пять лет назад называл настоящей третьей частью «Генезис». На экран вернули Линду Хэмилтон, и Миллер заявил, что настоящий «Терминатор» без неё невозможен. Но эти смелые заявления не спасли фильм от самого громкого провала в истории серии. «Судьбы» заработали в два раза меньше «Генезиса» и принесли создателям свыше 120 миллионов долларов убытков.

И провал этот совершенно заслуженный. Недостаточно взять сюжет «Судного дня», переименовать «Скайнет» в «Легион», заменить Джона Коннора мексиканкой и добавить для ностальгии пожилых Сару Коннор и терминатора Карла. Линда Хэмилтон и даже Арнольд Шварценеггер уже не собирают кассу одним своим присутствием. Новые персонажи получились пресными и безликими, история — вторичной, а попытки выехать на злободневных темах — притянутыми за уши.

Вскрывшиеся после провала картины обстоятельства многое объясняют. Оказывается, у режиссёра были постоянные споры с Кэмероном, который в итоге даже не появлялся на площадке, и другим исполнительным продюсером Дэвидом Эллисоном. Все пытались выдать разногласия за часть творческого процесса, но так популярные франшизы не возвращают.

Впрочем, в провале «Тёмных судеб» есть и плюс: в обозримом будущем только безумец рискнёт снова воскресить франшизу. Тем более что права на «Терминатора» вернулись к Кэмерону, а он на ближайшие годы занят продолжениями «Аватара». Аста ла виста, бэйби!

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Месть Абрамса

После скандалов, сотрясавших фэндом «Звёздных войн» в последние годы, никто не верил, что Джей Джей Абрамс сотворит чудо и объединит всех фанатов. Даже сами создатели в это не верили, что прослеживалось в их интервью. Абрамс постарался — но направил свои усилия не туда, куда стоило бы. Вместо развития сюжета он попытался стереть из канона предыдущую часть, «Последних джедаев».

Абрамс отменил все спорные сценарные решения Райана Джонсона, заново ответил на вопрос о происхождении Рей, опять поменял характер Люка и поиздевался над «манёвром Холдо». А Роуз Тико, героиня, которая играла в восьмом эпизоде важную роль, присутствует в «Восходе» для галочки.

Решение отменить «Последних джедаев» создало опасный прецедент. Конечно, радует, что Lucasfilm начала прислушиваться к мнению зрителей. До этого официальная позиция студии в течение пяти лет сводилась к тому, что основная проблема «Звёздных войн» — это их фанаты. Но фанаты не настолько ненавидели «Последних джедаев», чтобы ради этого жертвовать финалом всей саги. А Lucasfilm предпочла заигрывать с той частью аудитории, что возмущалась громче остальных. Но разве самые громкие крикуны выражают мнение большинства? Не заведёт ли студия сама себя в ещё больший творческий тупик, если теперь все решения будут приниматься, исходя из желания никого не обидеть?

Если же оценивать «Скайуокера» в отрыве от всей чехарды с «Последними джедаями», то сказать о нём особо и нечего. Девятый эпизод получился зрелищным, динамичным… и на редкость тупым. Судя по интервью монтажёра Мариан Брэндон, создатели держат зрителей за идиотов, которых необходимо постоянно развлекать. Абрамса всегда отличала неоправданная любовь к макгаффинам, но в «Восходе» она переходит все границы. Вся картина представляет собой бессмысленную беготню от одного макгаффина к другому.

Важные детали экспозиции, объясняющие, что происходит на экране, остались на полу монтажной, потому что «зрителям просто не нужно этого знать». «Звёздные войны» и раньше заполняли белые пятна с помощью книг и комиксов, но никогда ещё дополнительные издания не требовались для того, чтобы понять, что происходит на экране.

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2019 год ужасно разочаровал нас в том, что касается студийных блокбастеров и главного фэнтези-сериала. Но нельзя сказать, что в ушедшем году разочаровывало буквально всё. В последнее время практически все более-менее стоящие проекты переехали на малый экран, и для телесериалов 2019-й оказался удачным и богатым годом. А достойные фильмы продолжали выходить вдалеке от крупных студий и внимания прессы. Не верите? Почитайте нашу подборку отличных фантастических фильмов прошлого года, о которых вы, скорее всего, и не слышали.