2019-й имеет все шансы стать годом, когда завершится сразу несколько эпох. Девятый эпизод «Звёздных войн» поставит точку в саге о Скайоукерах. Четвёртые «Мстители» подведут черту под «Сагой бесконечности». Восьмой сезон «Игры престолов» расскажет, чем должна закончиться «Песнь льда и пламени». И даже, казалось бы, бессмертное «Сверхъестественное» покинет эфир после 15-го сезона. «Мир фантастики» вспоминает все фильмы, саги и сериалы, которые в текущем году ждёт финал.

Что кончается в кино

Звёздные войны: сага о Скайуокерах

19 декабря на экраны выйдет девятый эпизод «Звёздных войн». Он поставит точку в саге о семье Скайуокеров и подведёт итог истории, начавшейся более четырёх десятилетий назад.

Подробности держатся в таком секрете, что только несколько дней назад мы узнали хотя бы название фильма — «Скайуокер. Восход». По логике, эпизод должен раскрыть оставшиеся тайны трилогии сиквелов и ответить на тяжкий вопрос: удастся ли Лее при помощи Рей вернуть своего сына на светлую сторону Силы, или Бен Соло потерян для света навсегда?

На сценарий девятого эпизода наверняка повлияла кончина Кэрри Фишер. Марк Хэмилл рассказывал, что каждый фильм трилогии сиквелов планировали посвятить одному из персонажей оригинальной трилогии. «Пробуждение Силы» стало прощальным поклоном Хана Соло, в «Последних джедаях» солировал Люк, а девятый эпизод должен был оказаться бенефисом Леи. По слухам, в изначальном сценарии планировалась минимум одна ключевая сцена с участием Фишер — противостояние мятежному сыну. Наследники актрисы благословили Абрамса на использование кадров с Кэрри Фишер, не вошедших в «Пробуждение Силы» и «Последних джедаев». Но вряд ли у актрисы были совместные сцены с Адамом Драйвером.

Завершить сагу так, чтобы удовлетворить всех, будет трудно. Судя по первым двум фильмам, Бен Соло был единственным ребёнком Хана и Леи, а Люк умер бездетным. Если Кайло Рена убить, с ним оборвётся и весь род Скайуокеров. Бесславный конец для династии, которой суждено было привнести равновесие в Силу, не находите? Если же Абрамс реабилитирует Кайло Рена, не вызовет ли это фанатского недовольства, по сравнению с которым критика «Последних джедаев» покажется пустяком? Ведь для многих поклонников Рен навсегда останется истеричкой, отправившей на тот свет одного из самых популярных персонажей.

А после премьеры трейлера и объявления названия фильма появились и новые вопросы: что значит прозвучавший в трейлере смех Палпатина? Неужели Абрамс решился воскресить злодея, погибшего аж в «Возвращении джедая»?

И кто этот Скайуокер из названия, который куда-то восходит? Это будет возвышение Кайло Рена? Бен Соло возвысится к свету? Или есть еще один Скайуокер, о котором мы пока не ничего не знаем? Или же Абрамс-таки решил поменять предысторию Рей?

Как сиквелы снял бы Лукас? После выхода приквелов и специального издания оригинальной трилогии (того, где Хан не стрелял первым) многие фанаты открестились от Джорджа Лукаса как от человека, надругавшегося над их детством. Но всё познаётся в сравнении. После продажи Lucasfilm «Диснею» и выхода «Пробуждения Силы» фанаты уже заинтересовались: как бы выглядели сиквелы от Лукаса? Создатель «Звёздных войн» продал права на сагу вместе с сюжетными набросками трёх новых фильмов. Но «Дисней» не использовал их и придумал сюжет с нуля. Содержимое этих набросков было неизвестно, пока в прошлом году в «Энциклопедии научной фантастики» Джеймса Кэмерона Лукас не рассказал о них сам. В его версии события новой трилогии должны были разворачиваться в микромире и строиться вокруг уиллов — таинственных существ, направляющих волю Силы. Смотрите также Оказывается, «Последние джедаи» основаны на идеях Лукаса! Опубликованы концепт-арты и черновик сюжета, который Лукас предлагал Disney. И это очень похоже на VIII эпизод.

Сага Бесконечности Marvel

В конце апреля на экраны выходит четвёртая часть «Мстителей», получившая подзаголовок «Конец игры». Картина завершает третью фазу киновселенной Marvel, а вместе с ней оканчивается и сюжетная линия «Сага бесконечности», охватившая все уже вышедшие фильмы. В теории Мстители должны одолеть Таноса, который прямо или косвенно стоял за всеми неприятностями героев последние одиннадцать лет.

Что ждёт вселенную Marvel дальше — пока неясно. Из будущих фильмов подтверждён «Человек-паук: Вдали от дома». Остальные анонсы ожидаются только после выхода этих двух фильмов. Студия работает над рядом проектов, но среди них нет картин про первых героев киновселенной — Железного человека, Капитана Америку и Тора. Контракты Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса и Криса Хемсворта заканчиваются как раз на «Конце игры». Так что четвёртые «Мстители» станут идеальной точкой для передачи эстафеты. Ветераны в том или ином виде отправятся на покой, а их место займут новые герои.

Люди Икс как отдельная франшиза

Летом в прокат выходит «Тёмный феникс» — предпоследняя картина франшизы «Люди Икс», снятая до покупки студии Fox «Диснеем». Последний фильм, «Новые мутанты», подвис — дата его премьеры неизвестна. Тем временем Людей Икс, Фантастическую четвёрку и Дэдпула уже добавили к списку персонажей на официальном сайте Marvel и явно планируют ввести их в киновселенную.

Однако, по слухам, Райан Рейнольдс — единственный из действующих актеров Fox, кому предложат вернуться к своей роли (Дэдпула). А значит, история «Людей Икс», какими мы знаем их с 2000 года, закончится с «Тёмным фениксом» и «Новыми мутантами». Какая ирония! «Новые мутанты» должны были запустить целую трилогию о новой команде мутантов, а в итоге, скорее всего, станут их первым и последним появлением.

Радует лишь то, что Fox успеет перезапустить сагу о Тёмном Фениксе — один из самых трагичных и драматичных сюжетов из комиксов о Людях Икс. В фильме «Люди Икс: Последняя битва» уже пытались адаптировать сагу о Тёмном Фениксе, но сделали это так топорно, что даже сами создатели постарались забыть об этом, стерев упоминания этого события из официального канона благодаря концовке «Дней минувшего будущего».

Подробности Disney купил Fox. И вот как изменится мир кино Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Какую замену готовят для Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!

Трилогия «Как приручить дракона»

Пару месяцев назад вышла третья часть мультфильма «Как приручить дракона». Она поставила красивую точку в истории Иккинга и Беззубика и рассказала, куда делись драконы и почему они остались только в сказаниях и легендах.

Вселенная драконов ещё не изжила себя и наверняка будет продолжена в том или ином виде — например, в формате очередного мультсериала наподобие «Драконов», продержавшихся в течение целых восьми сезонов. Но в любом случае это будет иная история, а магистральная сюжетная линия официально завершена.

Что кончается из сериалов

Игра престолов

14 апреля стартовал восьмой, финальный, сезон «Игры престолов». Шесть эпизодов поставят точку в противостоянии Пламени и Льда и ответят на три вопроса: кто победит в войне человечества и Белых Ходоков, кто из любимых персонажей переживет финальные сражения и кто, в конце концов, сядет на Железный трон!

Как и «Дисней», HBO держит сюжет эпизодов в строжайшей тайне. Фанатам остаётся строить теории, основываясь на оставшихся сюжетных линиях, прозвучавших на экране и в книгах предсказаниях, истории реального мира и старых комментариях шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса, а также Джорджа Мартина. Мартин, к слову, обещал, что концовка шоу будет «горько-сладкой». Что это значит, зрители узнают уже через месяц.

Но и после завершения сериала останется интрига: насколько телевизионный финал разойдётся с книжным. Мартин обрисовал шоураннерам концовку в общих чертах ещё в начале работы над сериалом, но с тех пор между первоисточником и экранизацией накопилось немало расхождений. Целые сюжетные линии канули в Лету, мотивы многих героев крайне упростили. Некоторые книжные персонажи не добрались до экрана, а другие в сериале умерли гораздо раньше. Многих из тех, кого умертвили Бениофф с Вайссом, Мартин даже не планировал убивать.

Когда выйдут две последние книги? Мартин пишет «Ветра зимы» с 2011 года, но, судя по недавним интервью, ему по-прежнему предстоит уйма работы. Даже если «Ветра зимы» выйдут в обозримом будущем, предсказать дату появления «Мечтаний о весне», последней книги цикла «Песни льда и пламени», не рискнёт никто.

Теория Большого взрыва

В мае закончится двенадцатый сезон, который станет для шоу последним. Ситком о четвёрке друзей внёс огромный вклад в популяризацию гик-культуры, но давно растерял свой шарм. Когда шоу начиналось, Шелдон, Леонард, Радж и Говард были молоды и беззаботны, испытывали проблемы в общении с девушками (или даже не задумывались о них) и резались в Xbox ночами напролёт.

С тех пор герои повзрослели и обзавелись семьями, обязательствами и прочими радостями взрослой жизни. Даже непробиваемый Шелдон расстался с девственностью и пропустил премьеру «Пробуждения Силы» из-за дня рождения Эми. Рейтинги у сериала уже не те, а гонорары актёров пробили потолок, так что закрытие «Теории» напрашивалось давно. И, будем честны, запоздало на пару сезонов.

О сериале «Теория большого взрыва»: стоит ли смотреть 10 сезон? Останется ли гиковский дух в сериале, когда Шелдон и компания превратятся в отцов семейств?

Готэм

То же можно сказать и о другом сериале, текущий сезон которого станет последним. Телеканал FX закрывает «Готэм», и это самое разумное решение. Сезону к третьему шоу начало превращаться из портрета «города грехов» в цветастый балаган. Пятый должен завершить перевоплощение Брюса Уэйна в Бэтмена и показать, как Джеймс Гордон передаёт заботу о городе в руки крестоносца в плаще.

О сериале Готэм. 1 сезон Этому городу не так уж нужен Бэтмен, когда есть столько харизматичных персонажей. «Готэм», 4 сезон: обзор-разговор Юлий Ким и Дмитрий Шепелёв обсуждают, стал ли сериал про юного Бэтмена лучше и стоит ли его смотреть.

Мистер Робот

На четвёртом сезоне, премьера которого состоится в этом году, завершится триллер про хакеров «Мистер Робот». Сериал завоевал любовь критиков, принёс актёру Реми Малеку премию «Эмми» и изменил представления о телевизионном формате. Но рейтинги с каждым сезоном проседали так сильно, что закрытие оставалось вопросом времени.

Создатель сериала Сэм Эсмейл признавался, что и не планировал превращать «Робота» в долгоиграющий проект. Он рассчитывал уложиться в четыре-пять сезонов и заранее держал в уме примерную концовку сериала. К ней он планирует подвести шоу в четвёртом сезоне, который будет состоять из двенадцати эпизодов.

О сериале «Мистер Робот», 2 сезон: сериал, трахнувший общество Технотриллер про хакеров бросает вызов не только телеформату, но и зрителю. Поймёте ли вы, что здесь происходит?

Стрела

2019-й так богат на финалы, что не все уместятся в календарный год. Осенью начнутся минимум два заключительных сезона сериалов, последние серии которых выйдут уже в следующем году.

На канале The CW стартует восьмой, заключительный, сезон «Стрелы», состоящий из десяти эпизодов. О грядущем закрытии шоу сообщил в твиттере исполнитель главной роли Стивен Амелл.

Со «Стрелы» в 2012 году началась супергеройская вселенная телеканала CW, к которой позже присоединились «Флэш», «Супергёрл» и «Легенды завтрашнего дня». Но со временем сериал начал сдавать позиции. «Мир фантастики» предлагал отправить Оливера Куинна на покой ещё сезона с третьего. Вероятно, персонаж повесит лук на гвоздь после запланированного на осень кроссовера «Кризис на Бесконечных землях».

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Сверхъестественное

Осенью же стартует пятнадцатый сезон мистического сериала «Сверхъестественное». Исполнители главных ролей Дженсен Эклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз объявили, что он станет заключительным.

«Сверхъестественное» — один из самых долгоиграющих фантастических сериалов. Он пережил смену нескольких шоураннеров, отказался от концепции «монстров недели» и давно стал поводом для шуток и мемов о том, что либо актёры заложили души за экранное бессмертие, либо продюсеры забрали у них паспорта. При этом рейтинги «Сверхъестественного» по-прежнему выше рейтингов большинства шоу в текущей линейке канала. Глава CW Марк Педовитц говорил, что сериал будет идти столько, сколько актёры будут готовы сниматься. Так что это сами Дженсен и Джаред решили, что пора и честь знать.

Проекты Шрёдингера Есть ещё несколько франшиз, которые могут поставить точку в истории. А могут и не поставить. Мы не знаем, станет ли четвёртая часть «Истории игрушек» заключительной, или Pixar со временем решит ещё раз воскресить франшизу. Когда в 2010 году выходила третья часть, все, включая Pixar, считали, что «История игрушек» — это трилогия, а история Базза, Вуди и прочих завершена. Однако прошло девять лет, и вот герои возвращаются. Ещё в мае выходит третья часть боевика «Джон Уик». Многие верят, что это финал: слишком уж много врагов нажил Джон в конце прошлого фильма. Но если кассовые сборы окажутся удачными, студия может счесть, что у Бабы-Яги есть потенциал. А учитывая любовь Джона к собачкам и своей собственности, поводов выйти на тропу войны у него предостаточно.

Ничто не мёртво под Луной

Популярные вселенные не умирают, пока публика проявляет к ним интерес. Когда одна история подходит к концу, на смену ей обязательно приходит другая.

Как продолжатся «Звёздные войны»

Провал «Хана Соло» поставил крест на фильмах об отдельных героях саги. Но «Дисней» развивает телевизионное направление — запускаемый в этом году сервис потокового видео «Дисней+» сам себя не наполнит. Недавно завершились съёмки первого сезона «Мандалорца». Готовится пока ещё безымянный сериал о молодости Кассиана Андора из «Изгоя-Один». Ходят слухи и о других, пока официально не анонсированных телепроектах.

По тем же слухам, осенью этого года начнутся съёмки первого фильма по «Звёздным войнам» из запланированной трилогии от шоураннеров «Игры престолов» Бениоффа и Уайсса. А Райан Джонсон недавно заверил фанатов, что по-прежнему работает над собственной трилогией фильмов.

Вдобавок продлён на второй сезон мультсериал «Сопротивление». А «Дисней+» покажет новый сезон «Войн клонов», куда войдут двенадцать серий, находившихся в разработке на момент закрытия сериала пять лет назад.

Как продолжится Marvel

Студия отложила все анонсы до премьеры четвёртых «Мстителей» и второго «Человека-паука», но на самом деле работает над кучей фильмов и шоу. Среди них должны быть сиквелы «Чёрной пантеры», «Доктора Стрэнджа» и «Капитана Марвел», третьи «Стражи Галактики», сольные фильмы о Чёрной вдове и мастере боевых искусств Шанг-Чи, а также картина о расе могущественных сверхлюдей «Вечные». И это не считая сериалов о Локи, Соколином Глазе, Соколе и Баки и Алой Ведьме с Виженом.

Одна из главных интриг в том, кто заменит Таноса в роли центрального злодея. После покупки студии Fox его место может занять Галактус из «Фантастической четвёрки». Кроме того, ходят слухи, что «Дисней» подумывает экранизировать один из самых масштабных комиксных кроссоверов последних лет — «Мстители против Людей Икс». Правда, для этого киновселенной сначала потребуется ввести собственных Людей Икс. А Кевин Файги не собирается с этим спешить — по его словам, четвёртая фаза развития киновселенной уже расписана полностью, и для мутантов там места нет.

Как продолжатся сериалы

Телеканал HBO тоже не планирует прощаться с миром Льда и Пламени. Уже запущен в производство пилотный эпизод сериала «Долгая ночь», действие которого развернётся за несколько тысячелетий до событий «Игры престолов» и расскажет о происхождении Белых Ходоков и о строительстве Стены. Канал работает ещё над несколькими проектами по вселенной Мартина, в том числе над парой шоу, основанных на материале из самой свежей книги автора — «Пламя и кровь».

А завершение «Теории Большого взрыва» не означает конца для «Юного Шелдона». Канал CBS продлил сериал о юности доктора Купера сразу на два сезона.