Star Wars Celebration 2019: главные анонсы и презентации

В Чикаго подошёл к концу конвент Star Wars Celebration Chicago. На протяжении четырёх дней создатели фильмов, сериалов, игр, книг и комиксов бомбардировали фанатов Саги новостями о будущих релизах, закадровыми байками и воспоминаниями о славных старых днях. Все четыре дня мы плотно следили за событиями конвента и оперативно публиковали самые горячие анонсы, а сейчас решили свести все главные события Celebration в один текст.

1. Девятый эпизод получил название

Самым ожидаемым событием конвента для многих была анонсированная на первый день панель по девятому эпизоду. Съёмки велись в атмосфере строжайшей секретности, граничащей с паранойей: за полгода до премьеры у картины ещё не было ни постера, ни трейлера, ни промокадров, ни даже названия. Всё это фанаты рассчитывали получить в прошлую пятницу. И Абрамс не подвёл.

Девятый эпизод саги получил название The Rise of Skywalker (официальный русский вариант — «Скайуокер. Восход»). Его действие развернётся спустя некоторое время после событий «Последних джедаев» (по разным источникам — от месяца до года), а в самом начале фильма главные герои вместе отправятся в приключение.

С персонажами успели произойти кое-какие изменения. Финн наконец обрёл себя и стал настоящим членом Сопротивления. Рей открыла в себе новые силы. Кайло склеил и заново надел свой старый шлем.

К актёрскому составу предыдущих фильмов добавилось несколько новых (и не совсем) лиц: Наоми Аки играет некую Дженну, которая может быть (а может и не быть) дочкой Лэндо. А Билли Ди Уильямс вернулся к роли Лэндо Калриссиана. Судя по трейлеру и презентации, Лэндо и после восьмидесяти не утратил ни грамма обаяния.

Появится и новый дроид: BB-8 обзаведётся маленьким приятелем, которого назвали D-0.

Главной потерей «Возвышения Скайуокера» стала безвременная кончина Кэрри Фишер. Абрамс признался, что генерал Лея должна была сыграть ключевую роль в фильме и нельзя было вычеркнуть её из сценария или заменить миссис Фишер другой актрисой. Дж. Дж. сразу отказался от использования нарисованной на компьютере Леи. Вместо этого он решил включить в монтаж неиспользованные кадры, оставшиеся со съёмок «Пробуждения Силы». Отснятого материала получилось так много, что Абрамс сумел построить вокруг него целую историю.

В интервью Абрамс несколько раз подчеркнул, что девятый эпизод должен подвести черту не только под трилогией сиквелов, но и под всеми девятью фильмами, поставив точку в истории, начатой Джорджем Лукасом более сорока лет назад. В этом контексте, добавляет режиссёр, название «Восход Скайуокера» становится говорящим. Правда, чтобы оценить заложенный в него смысл, надо сначала посмотреть кино.

Главный же сюрприз вечера случился в самом конце презентации. Абрамс включил в трейлер закадровый смех императора Палпатина, а после окончания ролика на сцену вышел исполнитель роли императора Иэн Макдермид и голосом Палпатина потребовал тут же прокрутить ролик ещё раз. Горячие головы мигом сочли это намёком на появление ситха в «Возвышении Скайуокера» и нашли предпосылки этого события в комиксах из нового канона. Однако не стоит радоваться или горевать раньше времени. Абрамс славится страстью к мистификациям и вполне мог пригласить Макдермида на сцену чисто для того, чтобы окончательно всех запутать.

2. «Мандалорец» выйдет 12 ноября

На Celebration публике показали первые кадры из «Мандалорца», первого «живого» сериала по «Звёздным войнам». Правда, в отличие от девятого эпизода, их показывали только для посетителей конвента, но некоторые фанаты поспешили заснять происходящее на видео и выложить в сеть.

Основные подробности о «Мандалорце» были известны ещё до презентации. Сериал будет эксклюзивом сервиса Disney+, и первая серия откроется для просмотра в день запуска сервиса — 12 ноября. Правда, в отличие от Netflix, Disney+ не будет выкладывать весь сезон целиком — новые эпизоды будут выходить с интервалом в неделю.

Всего в первом сезоне будет восемь серий, которые снимают Дэйв Филони, Тайка Вайтити, Брайс Даллас Ховард, Дебора Чоу и Рик Фамуйива, а исполнительным продюсером сериала стал режиссёр «Железного человека» и нового «Короля-льва» Джон Фавро. По слухам, боссы Disney настолько довольны отснятым материалом, что уже продлили «Мандалорца» на второй сезон.

Действие «Мандалорца» разворачивается спустя пять лет после событий «Возвращения джедая». Сюжет рассказывает о загадочном одиноком охотнике за головами, странствующем по дальним рубежам галактики. Педро Паскаль играет главного героя, у которого пока даже нет имени — все зовут его просто Мандалорец.

Сам Паскаль называет своего героя парнем «с сомнительной репутацией» и сравнивает с Человеком без имени в исполнении Клинта Иствуда из культовой «долларовой» трилогии вестернов Серджио Леоне. Паскаль рассказал, что, готовясь к роли, пересмотрел кучу старых вестернов и самурайских фильмов Акиры Куросавы. Он также упомянул, что «Звёздные войны» сильно повлияли на него в детстве, и он бы с радостью сыграл кого угодно, хоть робота, хоть жучка. Когда Фавро предложил ему главную роль, Педро потерял дар речи.

Помимо Педро Паскаля актёрский состав «Мандалорца» в Чикаго представляли Джина Карано и Карл Уэзерс.

Фавро обещает множество новых планет, рас и других уникальных созданий и существ, но фанаты «Звёздных войн» со стажем не будут разочарованы: в шоу появится множество знакомых им деталей и отсылок.

3. «Войны клонов»

Вторым шоу, которое стартует на Disney+ осенью этого года, станет седьмой сезон «Войн клонов». Он будет состоять из двенадцати эпизодов, а последние серии будут посвящены осаде Мандалора — одному из самых масштабных сражений всей войны. Дэйв Филони признался, что завершение этой сюжетной арки долгое время было его идеей фикс. В её основу легло очень много идей, придуманных Филони и Джорджем Лукасом ещё во время первоначального обсуждения концепции сериала.

В седьмом сезоне основное внимание будет уделено Асоке. Филони хотел бы рассказать, что произошло с Асокой после ухода из ордена, и показать, как она приспособилась к жизни вне ордена джедаев и из импульсивного подростка превратилась в спокойного и рассудительного лидера, которого мы видим в «Повстанцах».

Кульминацией её истории станет дуэль с Дартом Молом в финальных эпизодах. Филони говорит, что это самая зрелищная схватка из всех, что он когда-либо снимал. Для пущего эффекта Дэйв даже обратился за помощью к исполнителю роли Мола Рэю Парку и заснял его движения с помощью техники захвата.

4. Полнометражные «Звёздные войны» уйдут на перерыв

За время Celebration Кэтлин Кеннеди дала несколько интервью, смысл которых сводился к следующему: после «Восхождения Скайуокера» полнометражные «Звёздные войны» на пару лет исчезнут с экранов кинотеатров. Все ближайшие проекты Lucasfilm связаны с сервисом Disney+.

Впрочем, это не означает, что Lucasfilm поставил крест на новых фильмах. Наоборот, по словам Кеннеди, работа над новым поколением полнометражных «Звёздных войн» вот-вот войдёт в активную стадию. Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс как раз освободились от съёмок «Игры престолов», а Райан Джонсон заканчивает производство авторского проекта «Ножи наголо». Дополнительный перерыв позволит подробно проработать стратегию развития кинонаправления на следующие десять лет.

«Мы собираемся взять перерыв на пару лет, — говорит Кеннеди, — и планируем с пользой использовать это время, чтобы определиться, в каком направлении будет развиваться сага в дальнейшем. Мы хотим, чтобы у нас было на это время и не было никакой спешки и стремления уложиться к сроку».

Недавно на сжатые сроки и жуткую спешку на съёмках «Возвышения Скайуокера» жаловался Абрамс, а съёмки «Пробуждения Силы» проходили в сходных условиях. Так что этот перерыв можно считать официальным признанием того, что Disney поторопился с объявлением графика новых фильмов и Lucasfilm не хватило времени на производство.

Кеннеди сообщила, что Бениофф и Уайсс работают в тесном контакте с Райаном Джонсоном, и подтвердила, что события новых фильмов развернутся в иную эпоху, но не стала вдаваться в подробности, намекнув, что речь может идти как о прошлом Саги, так и о будущем.

5. Премьера ролика игры Jedi: Fallen Order

Подробности о «Павшем ордене» начали просачиваться в сеть ещё накануне презентации. Сначала пользователи узнали, что игра поступит в продажу 15 ноября. Затем глава студии Respawn Винс Зампелла пообещал фанатам, что в «Павшем ордене» не будет ни мультиплеера, ни микротранзакций, ни лутбоксов. На самой презентации создатели показали кинематографический трейлер, но не стали делиться кадрами игрового процесса.

Действие игры развернётся спустя пять лет после событий «Мести ситхов». Переживший приказ-66 падаван Кел Кестис старается не привлекать к себе внимание. Он работает в компании, занимающейся сбором металлолома с кораблей, погибших во время Войн клонов. Но тому, кого растили защищать и помогать другим, тяжело сидеть сложа руки. Кел пускается в опасное путешествие, чтобы помочь восстановить орден джедаев. Для этого ему нужно совершенствовать свои навыки управления Силой и владением мечом. Ему приходится на шаг опережать идущих по его следу инквизиторов и штурмовиков из батальона чистильщиков, специализирующихся на выслеживании и уничтожении уцелевших джедаев.

Авторы обещают много новых персонажей и планет, а также понятную систему прокачки навыков. Игра будет продаваться на трёх платформах — Xbox One, PS4 и PC — и в двух версиях: стандартной и эксклюзивной. Стандартная версия будет стоить 3499 рублей в Origin, 4499 рублей для PS4 и $59,99 для Xbox One. За эксклюзивную версию придётся выложить 3799 рублей в Origin, 4999 рублей для PS4 и $62,99 для Xbox One. За лишние три сотни игрок получит «уникальные косметические предметы для светового меча и дроида-спутника», а за предзаказ дадут дополнительные материалы и функции «Режиссёрской версии».

6. Vader Immortal

Представили на Celebration и полноценный трейлер интерактивной игры с дополненной реальностью «Вейдер: Бессмертный» от компании ILMxLAB. Игра предназначена только для очков виртуальной реальности Oculus Quest и Oculus Rift, а выйдет она уже этой весной.

Игрокам предстоит отыгрывать контрабандиста, которого принуждают работать на Вейдера. Игра будет состоять из нескольких эпизодов, продолжительность первого составит от 45 до 60 минут. По словам Мэтта Мартина из сюжетной группы, Immortal связана с комиксной серией «Дарт Вейдер» от Чарльза Соула и серией «Байки из замка Вейдера» от издательства IDW. В игре представлена культура и история аборигенов Мустафара, а одна местная жрица сыграет важную роль в сюжете.

7. Galaxy’s Edge

А вот на презентации Galaxy’s Edge собравшимся в основном пересказали всю ту же информацию, что уже есть в нашей статье.

Нового было совсем немного. «Воображинёры» Disney рассказали, что в развлекательной зоне посетители смогут услышать изначальный голос Йоды — самого Фрэнка Оза. А в кантине Оги прозвучат новые композиции Фигрина д’Ана и группы «Модальные узлы», выступавших в кантине Чалмуна на Татуине, когда Оби-Ван пытался нанять Хана Соло для рейса на Алдераан.

Кроме того, выяснилось, что возведение развлекательной зоны частично проспонсировано Coca-Cola, поэтому на территории Galaxy’s Edge можно будет приобрести напитки с логотипом этой компании. Правда, поскольку на территории Батуу нельзя купить продукцию с земными брендами, названия всех напитков переведут на язык ауребеш.

8. Комиксы от Marvel и IDW

На Celebration прошли две презентации, посвящённые комиксам. Сначала свою продукцию представило издательство Marvel, а затем — IDW Publishing. На обеих презентациях в основном говорили об уже вышедших или ранее анонсированных комиксах, но без анонсов не обошлось.

Marvel в июле запускает новую ограниченную серию «Цель: Вейдер» (Target Vader), первый номер которой выйдет в июле 2019 года. Главный герой серии — киборг Вэленс, охотник за головами, у которого зуб на Вейдера. Вэленс собирает команду из охотников за головами для предположительно недостижимой цели: выследить и убить тёмного повелителя ситхов. В Marvel обещают, что Вэленс окажется для Вейдера более чем достойным противником.

Вэленс далеко не новый персонаж. Впервые он появился ещё в 1977 году в шестнадцатом номере классической серии «Звёздные войны», а недавно засветился и в новом каноне: на вторых ролях в комиксе «Хан Соло: Имперский кадет».

Говоря о других сериях, представители Marvel напомнили, что в этом месяце начинает выходит серия Galaxy’s Edge, которая заранее познакомит фанатов с аванпостом Чёрный Шпиль на планете Батуу, и официально заявили, что начиная с №68 Грег Пак заменит Кирона Гиллена на посту сценариста основной серии «Звёздные войны». Как минимум первую сюжетную арку Пака проиллюстрирует Фил Ното.

А в июле стартует «Эра Сопротивления», масштабная серия, охватывающая все три эпохи Саги. Каждый выпуск будет посвящён одному из героев или злодеев. Сюжеты «Эры Сопротивления» напишет Том Тэйлор, героические выпуски рисует Рамон Розанас, злодейские — Леонард Кирк. Серия расскажет нам ранее неизвестные истории из жизни Финна, Рей, По, Хакса, Фазмы и других персонажей сиквелов. Выпуск о Финне расскажет о его службе в Первом ордене, в том числе и о том, как Финн работал уборщиком на базе «Старкиллер». Самое забавное, что именно подобный сюжет был в числе тех, которые мы не хотели видеть в анонсах перед стартом Celebration.

IDW объявили о новой серии «Баек из замка Вейдера» Кивана Скотта и сообщили, что главным героем ежегодного сборника Star Wars Adventures Annual станет кролик-инопланетянин Джекссон из классических комиксов Marvel.

9. Книги

А вот на панелях Del Rey было на удивление скучно. Издатели могли проанонсировать выход как минимум трёх книг — официальных новеллизаций «Восхождения Скайуокера», «Мандалорца» и «Павшего ордена», но в итоге не анонсировали ни одной. Лишь под самый конец последнего дня Del Rey намекнули на таинственный проект Luminous, который выйдет в следующем году и как-то связан с природой Силы. Судя по тегам, над проектом будут трудиться Клаудия Грей, Джастина Айрленд, Дэниел Хосе Олдер, Киван Скотт и Чарльз Соул.

А Энтони Дэниелс анонсировал полуавтобиографическую книгу «Я — C-3PO», где собирается поведать историю золотистого робота от первых концепт-артов и до съёмок «Восхождения Скайуокера», а параллельно — рассказать историю и своей жизни, неразрывно связанной с «золотником». Кстати, Дэниелс собирался назвать книгу «Говоря о шансах», но это название зарубили редакторы.

10. «Звёздные войны: Сопротивление»

Презентация по мультсериалу «Сопротивление» получилась неоднозначной. С одной стороны, создатели рассказали о втором сезоне и даже показали целый первый эпизод нового сезона. С другой — показали его только гостям конвента, а онлайновая презентация оборвалась, как раз когда шоураннеры заговорили о будущем сериала. Правда, те, кто смотрел презентацию вживую, успели выложить в Сеть плакаты с постерами второго сезона, по которым можно сделать выводы о дальнейшем курсе сериала.

* * *

Следующий конвент Star Wars Celebration состоится в следующем году в Анахайме. Будем надеяться, он принесёт нам не меньше интересного.