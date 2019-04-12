Выходящий в декабре этого года девятый эпизод «Звёздных войн» окружён строжайшей секретностью. За полгода до премьеры у нас нет ни трейлера, ни постера, ни даже названия, а слухи о сюжете разрозненны и неправдоподобны. Сегодня мы, по крайней мере, узнаем название фильма и увидим первые кадры. А пока что мы решили пофантазировать и представить возможные варианты сценария IX эпизода — такие, каких точно не будет. Ну, мы надеемся. Помните, мы в глаза не видели сценария нового фильма, и всё нижеизложенное лишь наши фантазии. Так что если в декабре вы увидите на экране базу «Старкиллер-2» — мы тут ни при чем!

Эпизод IX: Возвращение Силы

«Пробуждение Силы» часто называют калькой «Новой надежды» с оригинальной трилогии. В таком случае, девятый эпизод должен позаимствовать сюжет «Возвращения джедая»…

Рей, По и Финн понимают, что для победы над Первым Орденом им требуется ещё один герой Восстания — Лэндо Калриссиан. Вот только Лэндо уже долгие годы томится в плену в застенках у жёсткого гангстера Ункара Платта с планеты Джакку, куда Рей и не думала возвращаться. Герои прилетают на Джакку и после агрессивных переговоров (с участием одного ранкора, ныне усопшего, пары бластеров и светового меча) освобождают Лэндо.

Но когда Рей и компания возвращаются на новую базу Сопротивления, Лея сообщает им ужасную новость: генерал Хакс почти закончил базу «Старкиллер-2»! Как только она будет готова, галактика обречена. Лидеры Сопротивления решают нанести удар по «Старкиллеру-2», прежде чем база будет закончена. По Дэмерон и Лэндо возглавят флот для космической атаки на базу, а Финн, Рей, Роуз и Чубакка отправляются на поверхность планеты, чтобы уничтожить генератор прикрывающего базу щита.

После брифинга Лея зовёт к себе Рей и говорит, что умирает. Прежде чем слиться с Силой, Лея признаётся, что Кайло солгал Рей насчёт родителей. На самом деле, Лея — мать Рей, а Кайло — её брат-близнец. Когда Лея родила близнецов, она почувствовала в Силе присутствие Сноука, который пытался переманить малышей на темную сторону чуть ли не в утробе. Тогда Лея с Ханом решили, что мальчика воспитают сами и «подставят» под Сноука, а девочку спрячут в самой глухой дыре галактики. Так Рей сможет остаться той надеждой, в которой нуждается галактика.

Рей прячут на Джакку, а Бена с детства готовят на роль «приманки» для Сноука. Поэтому Люк и поругался с сестрой: ему не нравилась роль учителя-неудачника. Именно благодаря родству Рей может телепатически общаться с Кайло. Напоследок Лея говорит Рей, что в Кайло ещё есть добро, и просит вернуть его на сторону света, после чего умирает и растворяется в Силе.

Сопротивление атакует базу «Старкиллер-2», но оказывается, что база уже работает — это ловушка, подстроенная… Сноуком! Он ещё во время Войн клонов узнал, как пережить располовинивание, а заодно разжился нижней половиной Дарта Мола, которой теперь и воспользовался. Сноук поджидает Рей в тронном зале на борту «Старкиллера-2». Он начинает поджаривать Рей молниями и почти превращает в гриль. Но Кайло, чувствуя боль сестры, возвращается к свету и жертвует собой, спасая Рей. Сноук падает в шахту реактора. Тем временем Финн и Чуи при помощи поргов наконец уничтожают генератор защитного поля, а По и Лэндо взрывают реактор.

База «Старкиллер-2» взрывается, сопротивленцы отмечают победу с поргами. Рей сжигает тело брата в лесной глуши и видит, как ей машет целая толпа призраков, среди которых можно заметить Йоду, Оби-Вана, Энакина, Люка, Лею и Бена.

Эпизод IX: Социальная справедливость наносит удар

Disney позиционирует себя как передовая современная компания. Значит, сценаристы просто не могли пройти мимо самых актуальных на Западе тем!

Генерал Лея вызывает трёх верных союзниц — Рей, Роуз Тико и Маз Канату — и говорит, что нашла корень всех бед. Всё дело в том, что галактика находится во власти белых мужчин, которые мучают её войнами и борьбой за власть! Лея поручает помощницам найти три части древнего артефакта, которые, если их соединить, позволят навсегда избавить вселенную от мужского шовинизма.

По и Финн как сознательные и прогрессивные молодые люди вызываются помочь в этом священном походе, но только путаются у героинь под ногами. Устав терпеть их некомпетентность, Лея отправляет их на курортную планету как можно дальше от важных событий. Очутившись во внеплановом отпуске, По и Финн понимают, что больше не могут противиться взаимному влечению и предаются огню всепоглощающей страсти.

Пилот Снап Уэксли, друг По, тоже вызывается помочь героиням, но оказывается, что он шпион Первого Ордена. Оказывается, белым цисгендерным мужчинам в принципе нельзя доверять: сама их природа заставляет их держаться за своё привилегированное положение. Только взаимная любовь защищает Финна и По от этой токсичной заразы. Роуз и Маз едва не погибают из-за измены Уэксли, но в последний момент появляется Лея и ценой жизни спасает подруг.

Рей тем временем находит библиотеку древних хранитель_ниц Силы, Стражей Уиллов. Ей пытается помешать Капитан Фазма, которая, оказывается, чудом выжила. Но Рей убеждает капитаншу занять правильную сторону. Та осознаёт себя как небинарную личность и влюбляется в бывшую противницу.

В библиотеке Рей посещает видение: она понимает, что на заре времён не было деления на свет и тьму, были лишь мужское начало и женское. Но мужчины узурпировали власть над галактикой и извратили понятие Силы. Кайло Рен — воплощение самого древнего и главного зла в галактике — токсичной маскулинности! Именно поэтому штурмовики носят белое, ведь белый — символ привилегий белых мужчин, расы господ. Однако Сила заверила Рей, что это долго не продлится, ведь сама Сила — женского рода.

В этот момент появляется Кайло. Он пытается убить Рей, пока та медитирует, но ему мешает капитан Фазма, готовая защищать Рей до конца. Кайло с трудом побеждает Фазму, но прежде чем он успевает нанести смертельный удар, Рей просыпается и говорит, что дело сделано — Сила очищена от яда маскулинности. Кайло и его штурмовики сгорают в пламени, а по всей галактике цисгендерные мужчины отрекаются от власти в пользу женщин и небинарных личностей. Финн и По целуются. Все счастливы.

Эпизод IX: Месть поргов

По словам Джорджа Лукаса, он продавал компанию, предполагая, что новые фильмы будут сняты по его черновикам, но в Disney проигнорировали идеи создателя вселенной. В прошлом году Лукас признался, что действие новой трилогии должно было происходить в микромире. Давайте представим, что Лукасу удалось пролезть в сценарную комнату девятого эпизода.

Фильм начинается с эпической битвы в небесах над Батуу. Сопротивленцы героически отражают атаку Первого Ордена, но силы неравны, их корабли взрываются один за другим. Лея остаётся прикрывать отход соратников и гибнет. Перед смертью она даёт последний совет Рей — перечитать книги Люка.

Рей прислушивается к совету и раскрывает древнюю тайну джедаев — Сноук и рыцари Рен явились в галактику из микромира, и именно там скрыт оберегаемый древними хранителями Силы — уиллами — ключ к победе над тьмой. И Люк, и Йода всю жизнь искали вход в микромир, но так и не смогли его отыскать. Рей понимает, что Люк был близок к разгадке — вход в микромир находится на Ах-То, но истинными наследниками уиллов были не хранительницы, как думал Люк, а порги! Более того, порги — это и есть мидихлорианы, сильно увеличившиеся в размерах!

Рей, Чуи, Финн и По возвращаются на Ах-То и с помощью прирученных Чуи поргов выходят на след Верховного Разума Поргов. Верховный Разум зол на Чуи за то, что вуки убил и едва не съел одного из его детей, но прощает его, поскольку благодаря ему порги смогли покинуть Ах-То. Теперь они стремительно размножаются на других планетах и через несколько столетий превратятся в доминирующую форму жизни в галактике.

Верховный Разум Поргов переносит героев в микромир, где их встречает главный мудрец уиллов — Мудрейший Джа-Джа. Он признаёт, что путешествовал в макромир в облике неуклюжего простака, ибо на то была воля Силы. Джа-Джа рассказывает, что уиллы манипулировали Силой, чтобы произвести на свет Избранного, которому под силу спасти галактику от Сноука. Избранный должен был явиться из рода Скайуокеров. Уиллы пытались сделать Избранного из Энакина, Люка и Бена Соло, но всякий раз избранник приносил больше зла, чем пользы. Со смертью Бена оборвётся и надежда на спасение вселенной.

Джа-Джа показывает Рей древний артефакт уиллов — Маяк света. Он говорит, что с каждой неудачной попыткой огонь угасал все больше, а вскоре угаснет совсем. Но когда Рей подходит к Маяку, пламя вспыхивает с новой силой. Джа-Джа вглядывается в Рей и провозглашает, что в ней тоже течёт кровь Скайуокеров — она дочь Люка!

Вернувшись в макромир, Рей бросает Кайло Рену вызов: судьба галактики будет решена… в скачках на фазьерах! На ипподроме Канто-Байта собираются все персонажи, чтобы наблюдать за дуэлью. Поначалу более опытный Кайло вырывается вперёд, но в последний момент Рей является призрак отца и умоляет её использовать Силу. Управляя скакуном с помощью Силы, Рей вырывается вперёд. Кайло же сбрасывает его фазьер, он получает тяжёлые травмы и отныне вынужден вечно носить шлем. Впервые увидев себя, лишённым прежней красоты, он кричит «Не-е-е-ет!»

Эпизод IX: The Lost Jedi

Один из самых известных проектов Абрамса — сериал «Остаться в живых». Недавно Абрамс признал, что из-за нехватки времени взял себе соавтора — сценариста «Бэтмена против Супермена», «Лиги Справедливости» и «Операции «Арго» Криса Террио. А что, если бы Джей Джей позвонил своим товарищам по «Лосту» — Деймону Линделофу и Карлтону Кьюзу?

Финн просыпается в медотсеке в том же прозрачном костюме, что и в прошлом фильме. Он понимает, что находится на «Раддусе». Но это невозможно, ведь корабль погиб! Финн спрашивает сидящего рядом По, как прошла эвакуация с Крайта, жива ли Роуз и где Рей. Но По его не понимает — он не знает никакой Роуз, никогда не был на Крайте, Рей ещё не вернулась из поисков Люка, а Финн два месяца не приходил в сознание. Финн понимает, что события «Последних джедаев» приснились ему. По говорит, что Лея нашла источник силы Сноука, и что Сопротивление вот-вот его уничтожит. На этом Финн засыпает.

Когда Финн просыпается снова, корабль находится под обстрелом флота Первого Ордена. На борту «Раддуса» хаос и паника, Лея призывает всех членов экипажа покинуть корабль. Финн спешит к спасательным капсулам, но переборка рядом с ним взрывается, и бывший штурмовик теряет сознание. Дальнейшее показано глазами Финна: заполненный дымом коридор, языки пламени, трупы бойцов Сопротивления, среди которых Финн видит Роуз… тёмный экран… Лицо По, который склоняется над Финном, колотит его по щекам и что-то кричит, но Финн ничего не слышит… тёмный экран… потолок корабля медленно плывет у него над головой, По тащит его за руки, но почему-то вверх ногами… тёмный экран… космос медленно вращается сквозь маленький иллюминатор на корме спасательной капсулы, вдали расцветает огненным цветком «Раддус»… тёмный экран.

Крупный план на лице Финна, мы видим лишь один закрытый глаз. Вдруг Финн начинает тяжело дышать и открывает глаза. Камера удаляется, и мы видим, что Финн лежит в каких-то зарослях. Из кустов выходит банта, скучающе смотрит на Финна и уходит обратно. Он встаёт и, шатаясь, бежит за бантой. Джунгли заканчиваются, и Финн оказывается на берегу океана. Но идиллическая картина прерывается столбами дыма и криками о помощи. Финн видит лежащие на берегу спасательные капсулы с «Раддуса». Не все из них приземлились удачно — часть затонула в океане, часть разбилась при посадке. Уцелевшие помогают тем, кому повезло меньше. Среди спасателей есть и По. Финн и По обнимаются и идут помогать выжившим.

Вдруг над пляжем проносятся истребители Первого Ордена и начинают расстреливать бойцов Сопротивления. Финн, По и ещё несколько «красных рубашек» бегут в джунгли. Они решают идти прочь от берега, в надежде выйти к цивилизации. Вместо этого они выходят к долине, посреди которой возвышается пирамида. К своему ужасу, герои видят, как у храма приземляется челнок, откуда выходят Сноук, Кайло Рен, Фазма и толпа штурмовиков.

Финн и По решают разделить отряд: «красные рубашки» будут отвлекать штурмовиков (и героически погибнут), а Финн, По и ещё два статиста проникнут внутрь пирамиды. Внутри пирамиды статисты тоже быстро гибнут.

Внезапно Финн видит в стене окно, с другой стороны которого совершенно иной мир — скалистый остров среди безбрежного моря. На камне сидит Рей и медитирует. Финн зовёт подругу, и, к его удивлению, Рей слышит его и проходит сквозь окно. Портал за ней закрывается и Рей начинает ругаться, что исчезла, ничего не сказав Люку.

Герои идут дальше и попадают в зал, в центре которого в клубах чёрного дыма стоит трон. Дым внезапно опускается в кресло и принимает форму Верховного лидера Сноука. «Snoke is smoke. Я могу принять любую форму!» — говорит Сноук и превращается в человека. В роли Сноука — Мэттью Фокс.

Между Сноуком и Рей начинается дуэль разумов, а По и Финн дерутся с батальоном штурмовиков и убивают Фазму. Кайло убивает По и тяжело ранит Финна. Но Рей, почти не отвлекаясь от драки со Сноуком, останавливает Кайло сердце, а затем обрушивает на их головы крышу пирамиды. Она кричит Финну, что сила Сноука именно в пирамиде, и если её разрушить, власть Первого Ордена рухнет. Это последнее, что видит Финн, потому что дальше ему на голову падает булыжник. Тёмный экран…

Крупный план на лице Финна, мы видим лишь один закрытый глаз. Вдруг Финн начинает тяжело дышать и открывает глаза. Камера удаляется, и мы видим, что Финн лежит в каких-то зарослях. Из кустов выходит банта, скучающе смотрит на Финна и уходит обратно. Он встаёт и, шатаясь, бежит за бантой. Джунгли заканчиваются, и Финн оказывается на берегу океана. Но идиллическая картина прерывается столбами дыма и криками о помощи. Финн видит лежащие на берегу спасательные капсулы с «Раддуса». Не все из них приземлились удачно — часть затонула в океане, часть разбилась при посадке. Уцелевшие помогают тем, кому повезло меньше. Среди спасателей есть и По. Финн и По обнимаются и идут помогать выжившим.

Рей и Люк смотрят за происходящим в виде призраков Силы. Потому что всё происходящее (а также все предыдущие фильмы) — часть эксперимента джедаев по изучению человеческой психологии. Оба джедая сливаются с Силой: они стали так могущественны, что физические тела им больше не нужны.

5. Эпизод IX: Я могу всё объяснить

На фоне чёрного экрана сидит Райан Джонсон и 4,5 часа объясняет, что именно он хотел сказать «Последними джедаями».

Чего ещё мы не ждём

Кроме того, мы всей редакцией расстроимся, если услышим на Celebration следующие объявления:

1. Джеймс Лусено напишет роман «Сноук», в котором опишет биографию Верховного лидера Первого Ордена, начиная с пелёнок.

2. Disney запускает в производство телесериал о Джа-Джа Бинксе для сервиса Disney+

3. Marvel анонсирует новые серии комиксов «Роуз» и «Финн», которые расскажут читателям о жизни этих персонажей до фильмов.

4. Райан Джонсон экранизирует серию романов «Старая Республика» по сценарию Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, главные роли сыграют Эмма Уотсон (Реван), Лена Данем (Карт Онаси) и Лесли Джонс (Джоли Биндо). Мелисса Маккарти озвучит HK-47.

5. EA отменяет разработку Jedi: Fallen Orden и сгоняет всех дизайнеров на разработку игры, которую можно описать как «Fortnite с джедаями».

6. Кеннеди отстраняет Абрамса от постпродакшена девятого эпизода и отправляет фильм на досьёмки, которыми будет руководить Райан Джонсон.