14 апреля стартует восьмой, заключительный, сезон «Игры престолов», и по такому поводу «Мир фантастики» собрал всё, что известно о финале главного фэнтези-сериала современности.

Коротко о главном

Премьеры восьмого сезона пришлось ждать два года вместо одного. Создатели сериала хотели громко хлопнуть дверью напоследок, поэтому съёмки заняли гораздо больше времени, а на производство каждой серии ушло по 15 миллионов долларов, а не 6–10 миллионов, как в прошлых сезонах.

Сезон будет состоять из шести серий, первая выйдет в эфир 14 апреля, последняя — 19 мая. Продолжительность первых двух эпизодов сезона составит около часа, зато четыре последних будут длиться по восемьдесят минут — по сути, это полнометражные фильмы, а не эпизоды сериала. Первую, вторую и четвёртую серию снимает Дэвид Наттер, третью и пятую — Мигель Сапочник, ну а за финал отвечают лично шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс.

Поначалу Бениофф и Вайс опасались, что у телеканала не хватит бюджета и ресурсов на съёмку такого масштабного действа, и даже подумывали выпустить финал в виде трёх двухчасовых фильмов. Однако руководство HBO отклонило эту задумку и заверило продюсеров, что предоставит им всё, что требуется для создания финала в таком виде, в котором они его задумывали.

Весь уцелевший актёрский состав из предыдущих сезонов возвращается для последнего раунда «Игры престолов» в полном составе. Вот новое пополнение будет всего одно: немецкий актёр Марк Риссман сыграет командира отряда наёмников Золотые Мечи Гарри Стрикленда.

Сюжет восьмого сезона известен только в общих чертах. Стена пала, и армия Белых Ходоков марширует на юг. Джон и Дени собирают союзников в стенах Винтерфелла, чтобы дать нежити отпор, а Серсея тем временем нанимает Золотых Мечей, чтобы удержать власть в королевстве и ударить по врагам в тот момент, когда они меньше всего этого ждут.

Актёры обещают кучу неожиданных сюжетных поворотов и сюрпризов. Лена Хиди говорит, что повествование будет развиваться совершенно не так, как все ожидают. Достоверно известно лишь, что Мигель Сапочник снял самую продолжительную битву в телевизионной истории. Участие в ней приняло наибольшее количество персонажей, собравшихся в одной сцене со времен первой серии. «Нельзя собирать на съёмочной площадке столько актёров одновременно, — шутит Кит Харрингтон, — слишком много эго». Сражение будет крайне масштабным. «По сравнению со сражением за Винтерфелл Битва бастардов — просто детский утренник», — обещает Питер Динклейдж.

Долгая ночь

Съемки батальной сцены заняли долгие одиннадцать недель, проведённых на натуре в ночное время. На площадке одновременно находилось до 750 человек. Съёмки потребовали от участников огромных усилий. Температура по ночам опускалась до нуля, шёл ледяной дождь. Стоя по колено в грязи, задыхаясь от дыма и запаха конского пота, звёзды «Игры престолов» долгие часы ждали, когда наступит их очередь сражаться перед камерами.

«Это был самый ужасный опыт за всё время съёмок», — жалуется исполнитель роли Джораха Мормонта Иэн Глен. «Мы все молимся, чтобы никому из нас никогда больше не пришлось принимать участие ни в чём подобном», — вторит ему Рори Макканн (Пёс). У актёров съёмки этой сцены получили красноречивое прозвание «Долгая ночь».

Перед тем как приступить к съёмкам, режиссёр Мигель Сапочник специально замерял, через сколько среднестатистический зритель устаёт от творящегося на экране мочилова и перестаёт следить за происходящим. Сапочник пересматривал сцену битвы за Хельмову Падь из второй части «Властелина колец», которая длилась почти сорок минут, и следил за сменами ракурса съёмки и действующих лиц в кадре. «Выводы? — говорит режиссёр, — Чем меньше собственно битвы мы показываем, тем лучше».

Вторая проблема крылась в том, с чьей точки зрения показывать сражение. «Прежде все битвы я показывал с точки зрения Джона, — говорит Сапочник. — Но в этом сражении участвует почти два десятка персонажей, и каждый из них хочет засветиться и получить свою минуту славы. Мне постоянно приходилось задаваться вопросом: “Чью историю я рассказываю прямо сейчас?”, потому что лучшие батальные сцены — те, где у вас есть чётко прописанная точка зрения».

Чтобы решить эту задачу, Сапочник подходил к актёрам в перерывах между дублями и спрашивал, почему их персонажи находятся здесь, за что они сражаются и чем занимаются, пока камеры направлены на кого-то другого. «Вы видите в кадре Сэма, а затем камера переключается на кого-то ещё и возвращается к Сэму спустя десять минут, — поясняет Джон Брэдли (Сэм Тарли). — За эти десять минут с Сэмом столько всего могло произойти. Что именно? Он сражался? Убегал? Прятался? Ты должен держать в голове, что произошло с твоим персонажем с тех пор, как аудитория видела тебя в последний раз».

Сапочник признаёт, что съёмочной группе необязательно было все три месяца месить грязь всей толпой. Сцену битвы можно было поделить на отрывки и снять их в разных частях съёмочной площадке с меньшим количеством актёров и задействованного персонала. «Никто не хотел одиннадцати недель ночных съёмок, и меньше всех я, — говорит режиссёр. — Но если бы мы не пошли на такой шаг, то лишились бы того, что делает «Игру престолов» такой реалистичной».

«Когда ты видишь быстрый клиповый монтаж в батальной сцене, то понимаешь, что она собрана на этапе пост-продакшена, — соглашается с ним Дэвид Бениофф. — Это совсем не в стиле сериала, не в стиле Мигеля».

Чем всё кончится?

Финал сериала снимали лично Бениофф с Уайссом, и съёмки проходили в атмосфере строжайшей секретности. На съёмочную площадку допускались только лица с бейджиком, на котором было написано «Эпизод 6», а некоторые сцены и вовсе снимали за закрытыми дверями. Создатели шоу страшно переживали из-за утечек и взяли несколько советов, как избежать сливов, у режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона и главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Побывавший на съёмках репортёр Entertainment Weekly Джеймс Хибберд заметил у некоторых членов съёмочной группы ружья для отстрела дронов. По его словам, когда во время съёмок последствий сражения над площадкой пролетел вертолёт, в съёмочной группе началась настоящая паника. Вертолёт, к счастью, оказался полицейским.

Как закончится сериал, не знает даже Джордж Мартин. «Разумеется, я знаю кое-какие детали, — поясняет он, — но остаётся ещё целая куча сюжетных линий второстепенных персонажей, которые они будут завершать по своему усмотрению».

Концовку «Песни льда и пламени» в общих чертах Мартин рассказал шоураннерам ещё в самом начале съёмок, но всерьёз планирование финала началось лишь четыре года назад. Именно тогда Бениофф и Уайсс начали прописывать, как именно закончится сюжетная линия того или иного персонажа. Они признавались, что едва перестав волноваться о том, что «Игру престолов» закроют раньше, чем они успеют рассказать всю историю, они тут же начали бояться, что по каким-либо причинам потеряют одного из ключевых исполнителей. «Если бы кто-то из основных актёров решил уйти из сериала, если бы с кем-то что-то случилось, нам пришла бы крышка», — признается Беньофф.

За восемь лет между сериалом и первоисточником накопилось немало расхождений. Мартин договорился с шоураннерами, что они не будут рассказывать публике, в чём именно заключаются эти расхождения. Таким образом, когда книги всё-таки выйдут, читателей ждёт немало сюрпризов. «Мы сами не уверены в том, как закончится книжный цикл, — признаётся Бениофф. — Некоторые вещи Джордж открывает для себя по мере того, как пишет».

«Я так торможу с этими книгами, — жалуется Мартин. — Основные детали концовки я рассказал им ещё пять или шесть лет назад. Но они могли что-то изменить или добавить от себя. И, конечно же, я добавлю кое-что в книгах».

Но что конкретно ждёт фанатов в финале? Тут показания расходятся. Мартин давно говорил, что финал саги будет горько-сладким. А программный директор HBO Кейси Блойс пообещал, что концовка будет «поистине фантастической» и порадует всех фанатов без исключений.

«Мы хотим, чтобы финал понравился людям, — делится ожиданиями Дэн Уайсс. — Мы потратили на этот сериал одиннадцать лет своей жизни и прекрасно понимаем, что, даже если придумать оптимальную концовку, всё равно найдутся недовольные. Я просто не представляю себе сценария, при котором все фанаты сериала сошлись бы во мнении. Могу лишь надеяться, что «Игра престолов» закончится так же, как «Во все тяжкие», и фанаты будут спорить лишь о том, была ли концовка выдающейся или же просто отличной».

«Мы с самого начала обсуждали, как должна закончиться наша история, — добавляет Бениофф. — История не может быть хорошей, если у неё неудачный конец. Но, разумеется, мы беспокоимся о том, как его воспримут зрители».

Ждать их реакции осталось недолго — финал сериала выйдет в эфир уже 19 мая. «В этот день я намереваюсь быть в стельку пьян, — делится планами Дэвид Бениофф, — и находиться как можно дальше от интернета».

Что думает Король Ночи? В рамках своего огромного репортажа о финале «Игры престолов» журнал Entertainment Weekly взял интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи в последних сезонах шоу. И Фурдик сообщил кое-что любопытное: «Никто не знает, кем был Король Ночи до того, как стать Королём Ночи. Против своей воли. Мне кажется, он жаждет мести. В финальном сезоне вы увидите, что у него есть цель, которую он хочет убить. И вы узнаете, кого он хочет убить».

Что дальше?

Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса впереди ждут «Звёздные войны» — оба подписались сразу на целую трилогию. По слухам, съёмки её должны начаться уже этой осенью, а действие фильмов развернётся во времена Старой Республики. Боссы HBO не рады расставаться со своими звёздными продюсерами, но с миром льда и пламени они точно прощаться не будут.

Ещё год назад канал заказал производство пяти сценариев для пяти возможных спин-оффов «Игры престолов». Пока что зелёный свет получил только один проект, разработанный Джейн Голдман. Действие сериала, получившего неофициальное пока название «Долгая ночь», развернётся за пять тысяч лет до событий «Игры престолов» — на излёте Эпохи Героев, незадолго до начала Долгой ночи, лютой зимы, продлившейся целое поколение. Ещё не построены Королевская Гавань и Винтерфелл, нет никакой Стены, нет ни Таргариенов, ни их драконов, но где-то в окрестностях должны бродить первые Старки и Ланнистеры. Сериал должен раскрыть некоторые тайны мира Джорджа Мартина и ответить на вопрос, откуда взялись Белые Ходоки.

Съёмки пилота начнутся летом этого года, после показа финального эпизода сериала. Снимает пилот С. Дж. Кларксон. Актёрский состав нового шоу уже объявлен, его возглавляют Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. В эфире новый сериал появится не раньше следующего года.

«Мы имеем дело с другим, более древним, миром, — говорит Мартин, — надеюсь, в этом будет часть очарования сериала».

Кстати, чем занимается Джордж?

Сам Джордж по-прежнему работает над «Ветрами зимы». Впереди у него долгий путь, ведь даже когда «Ветра» увидят свет, для завершения саги потребуется написать ещё седьмую и заключительную книгу, «Мечты о весне». Это была невероятная поездка и по большей части очень крутая. Хотел бы я закончить книги до того, как сериал меня обгонит. Я никогда не ожидал, что так произойдёт».

Бениофф с Уайссом приглашали Джорджа сняться в камео в финальном сезоне, но писатель был вынужден отклонить предложение. «Перспектива засветиться в последнем сезоне была очень притягательна, — сетует Мартин, но я подумал, что она не стоит того времени, что я потрачу на поездку в Белфаст».

Джордж признаёт, что ещё не видел последнего сезона и увидит его одновременно с остальным миром. «Для многих людей это конец, — говорит Мартин, — но только не для меня. Я по-прежнему крепко увяз в этом. И лучше бы мне прожить подольше, потому что впереди у меня ещё уйма работы».