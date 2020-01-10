Лучшие сериалы 2019: фантастика, фэнтези и ужасы

Пока в большом кино всё очень плохо, самое интересное с фантастикой происходит на телевидении. Сюда ушли экранизации толстых романов и циклов, настоящая научная фантастика и оригинальное фэнтези. И даже нормальные «Звёздные войны» теперь именно здесь. Что особенно радует, в 2019 году стартовало множество интересных новых сериалов — пришлось потесниться даже таким ветеранам, как «Пространство» и «Игра престолов». Последняя и вовсе, к сожалению, потеснилась в другой материал. И нет, мы не забыли мультсериалы — о них мы расскажем отдельно. (Заголовки кликабельны)

Лучший космический сериал 2010-х годов переехал с канала Syfy, который собирался его закрыть, на Amazon Prime — говорят, спас его лично Джефф Безос, большой фанат «Пространства». В результате четвертому сезону достался немаленький бюджет… и самая неудобная книга для экранизации — «Пожар Сиболы».

История полулегальной колонии на пустынной планете, где по странному совпадению обнаружились руины той самой цивилизации, которая некогда создала протомолекулу, по уровню интриги и эмоциональному накалу не дотягивает до событий первых сезонов. Да и линии Земли (выборы генерального секретаря) и Марса (тайные связи марсиан с астерами-террористами) вызывают много вопросов. Но снова увидеть в деле экипаж «Росинанта» всегда радостно, не говоря уже о (спойлер!) детективе Миллере и «железной леди» Авасарале. Спецэффекты хороши и всегда уместны, игра актеров достойная, история завершена.

В целом четвертый сезон выглядит скорее крепким филлером, но тем интереснее ждать пятого. Благо его первоисточник — «Игры Немезиды» — позволяет надеяться, что в новом сезоне будет больше драмы и интриг.

Сериал два сезона подряд эксплуатировал ностальгию по «одноэтажным восьмидесятым»: хэллоуинская атмосфера, загадочные монстры, злобное правительство… В третьем сезоне братья Дафферы показали 1980-е с другой стороны — яркой, энергичной, с героями-подростками и клюквенными русскими злодеями. Последнее, пожалуй, было лишним: поверить, что в США действует огромная подпольная база КГБ, сложнее, чем в другие миры и Истязателя Разума. Но на передачу колорита эпохи это работает неплохо.

Сезон получился бодрым: ставки снова выросли, каждая сюжетная линия увлекательна, а сценаристы не боятся убивать персонажей, что делает происходящее действительно напряжённым. Финал явно оставляет задел на продолжение, в котором герои наверняка покинут свой городок и, похоже, отправятся в СССР. Больше клюквы богу клюквы!

Графический роман Алана Мура «Хранители» был отражением общественного страха перед ядерным армагеддоном в годы холодной войны (и еще многого, многого другого!). Сериал Дэймона Линделофа показал мир «Хранителей» много лет спустя, окунаясь в прошлое и создавая подробную альтернативную историю, но исследуя при этом современные проблемы. Новые «Хранители» — достойная попытка поиграть с чужим сюжетом, не скатываясь в ненужный фанфик, осовременить вселенную и сделать её, насколько возможно, своей.

Правда, чтобы называться «Хранителями», персонажей и актуальных проблем оказалось недостаточно. Обогатив кадр многочисленными отсылками к великому графическому роману, собственных запоминающихся фишек Линделоф не предложил. Сериал берет тщательностью и качеством, но слишком сильная опора на первоисточник не дает ему засверкать по-настоящему.

7. Тёмные начала

У фэнтези-трилогии Филипа Пулмана теперь, как у «Дюны», две соперничающие экранизации: большое кино и сериал, каждая со своими плюсами. Фильм — зрелищный и красивый, с дорогими спецэффектами, но сильно урезанным сюжетом. Сериал, конечно, не обладал голливудским бюджетом и не мог так же детально показать мир, похожий на викторианскую Британию. В кадре до обидного мало деймонов (особых животных, которые в этом мире есть у всех), а многонациональные цыгане почему-то щеголяют в джинсах и майках XXI века.

Зато у сериала было восемь часов, чтобы не спеша и в деталях рассказать историю: о девочке Лире, отправившейся в полярные края спасать друга, о бронированных медведях и летучих ведьмах, о волшебном компасе, о религиозных фанатиках и запретных экспериментах. Сценарий даже прихватывает часть второй книги и заранее вводит одного из её главных героев. Да и актёрский состав новой версии не хуже старого — чего стоят шикарный Джеймс Макэвой, голосистый Лин-Мануэль Миранда и обаятельная Дафни Кин в роли Лиры.

«Ведьмака» мы ждали и боялись. Ждали — потому что культовые книги Анджея Сапковского давно заслуживали достойной экранизации. Боялись — потому что экранизировать такой эпос чертовски дорого и непросто. Netflix скорее справился с задачей, хотя у сериала масса проблем. Дело, конечно, не в обилии чернокожих актёров и даже не в отходе от книг — просто сериал не слишком продуман, не может сосредоточиться на главном и скачет от одной сюжетной линии к другой. Важные трансформации героев остаются за кадром, а важные реалии мира не объясняются.

Но «Ведьмак» всё равно достоин внимания — и не важно, поклонник вы саги Сапковского или просто любитель сериалов. Мир, пускай и показан с огрехами, интересный, персонажи по большей части глубокие, актёрская игра хороша. Генри Кавилл хоть в начале и не понимает, что ему играть, к середине сериала уже отлично вписывается в образ сурового Геральта. А бард Лютик по обаянию и вовсе переплюнул книжный аналог — не случайно его песня про «чеканную монету» моментально стала хитом и главным мемом 2019 года. Да, экранизация у Netflix получилась не идеальная, но интересная и с хорошим заделом на развитие.

В современном городе в старинном особняке живёт коммуна вампиров. Они пьют кровь, ходят на балы нечисти, враждуют с оборотнями, смешно пытаются адаптироваться к нынешним реалиям и кормят своего человека-фамильяра обещаниями, что подарят ему вечную жизнь… когда-нибудь. За ними всюду ходит съёмочная группа и снимает про них документальный фильм, который мы, собственно, и смотрим.

Да, это мы уже видели в комедии Тайки Вайтити и Джермейна Клемента «Реальные упыри» (в оригинале у фильма и сериала даже названия одинаковые). Новая телеверсия, снятая ими же, — одновременно и вольный ремейк, и ответвление. Идея та же, но место действия и герои другие, дающие простор для новых шуток. Лучшая находка — это, конечно, «энергетический вампир», который вместо крови сосёт силы и свободное время. Чёрт, может, сериал и правда документальный?

Приквел к знаменитому фэнтези-фильму 1982 года «Тёмный кристалл» рассказывает об удивительной планете Тра, населённой волшебными народами вроде утончённых гелфлингов и мерзких скексисов. Если оригинал был классической сказкой, то сериал склоняется к эпическому фэнтези, даже с политическими интригами. «Эпоха Сопротивления» погружается в мифологию Тра, рассказывает про устройство здешнего общества.

Но самая яркая особенность «Эпохи Сопротивления» — её стиль. Сериал, как и фильм, снят при помощи марионеток, но это ни в коем случае не мультфильм — всё снималось в реальном времени, только вместо актёров здесь куклы. Да какие куклы — разработанные Брайаном Фраудом, художником оригинального фильма! Обаяние «Эпохи Сопротивления» связано именно с уникальным обликом персонажей и сказочного мира. Сериал дарит приятное ощущение ностальгии, но при этом не выглядит старомодно. Славно, что в эпоху, когда компьютерная графика почти полностью поглотила фэнтези, люди готовы создавать такие сложные и подчёркнуто авторские проекты, самобытные и креативные.

Совместный роман Терри Пратчетта и Нила Геймана шёл к экранизации долго. В 1990-е планировался один фильм, где продюсеры хотели вырезать линию Всадников Апокалипсиса; в 2000-е — другой, ставить который планировал Терри Гиллиам. В итоге «Благие знамения» ожили на экране лишь под конец 2010-х, и Пратчетт этого, увы, не дождался. Зато шоураннером и сценаристом мини-сериала стал сам Гейман, и он подошёл к экранизации их общего детища предельно бережно.

Как и книга, сериал искромётно пародирует фильм «Омен», беззлобно посмеивается над религией, сыплет отсылками ко всему на свете, от Шекспира до «Доктора Кто», и то и дело врубает песни Queen. Юный Антихрист гоняет на великах с друзьями и задумывается о проблемах экологии, а Всадники Апокалипсиса пересели на железных коней. Майкл Шин и Дэвид Теннант идеально вписались в роли ангела и демона, которых связывают тысячелетия дружбы — такой же странной и трогательной, как их бесконечная жизнь.

У Геймана и Дугласа Маккиннона вышла обаятельная и добрая вещь, где сумели передать самое важное: ироничный, светлый, в меру абсурдный дух книги. Отличный пример того, как можно экранизировать непростой материал, если подойти к делу с ответственностью и любовью.

Первый «живой» сериал по «Звёздным войнам» вырос из двух неснятых проектов: сольного фильма про Бобу Фетта и сериала Underworld о криминальном мире далёкой галактики, который задумывал ещё Джордж Лукас. Из сплава этих идей родилось то, что спасло нашу веру в «Звёздные войны» после неудачного IX эпизода.

Продюсер Джон Фавро пошёл наперекор современным сериальным тенденциям. Вместо затянутых эпизодов — приключения на полчаса. Вместо длинных диалогов — молчаливые герои и визуальное повествование. Вместо эпических масштабов — личная история охотника за головами. И никаких джедаев! «Мандалорец» напомнил, что далёкая галактика — это целый мир, где есть не только семейные разборки Скайуокеров.

«Мандалорца» можно назвать «Ведьмаком» в будущем — между героями много общего. А можно — космическим вестерном, в котором много от фильмов Серджо Леоне. Сериал смотрится как плавный и медитативный, но совсем не затянутый. Экшен не мешает ему быть удивительно расслабляющим, а суровость жестокого мира смягчают юмор и Малыш Йода — живое воплощение мимимишной стороны Силы.

Сериал года

Иронично, но в год, когда «Мстители: Финал» стабильно пробиваются в списки лучших фильмов, в топы сериалов уверенно врываются «Пацаны» — кровавый, злой и бескомпромиссный стёб над супергероикой в общем и Мстителями в частности.

Однако шоу Эрика Крипке интересно не только остроумной пародией на тему, которая ещё не успела выйти из моды, но уже набила оскомину. «Пацаны» демонстрируют, как на самом деле нужно делать сильных и привлекательных героинь; как вписать в сценарий ЛГБТ, харассмент и прочие злободневные темы, чтобы они не вызывали отвращения; как сделать симпатичными героев, у которых руки по локоть в крови, а тараканов в головах хватит на маленькую армию психотерапевтов.

«Пацаны» показывают наш мир с безжалостностью зеркала, которое хотелось бы считать кривым, да не выходит. Они саркастично смеются над всеми персонажами — и бережно их раскрывают. Они переворачивают привычную формулу, выставляя супергероев зажравшимися ублюдками, но не сводят всё к чёрно-белому конфликту злой Лиги справедливости и хороших людей. Наконец, они дали нам шикарного суперзлодея-супергероя: умного, харизматичного, с обаятельной бессердечной улыбкой Питера Пэна, который однажды всё-таки решил вырасти. Будем надеяться, что во втором сезоне нас ждёт ещё больше злободневной сатиры, задорного кровопролития и конфликтов, где каждого можно понять, но не простить.