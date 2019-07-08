«Тьма», 2 сезон: сериал, проникнутый идеями Ницше

Узнав тайну странника, Йонас попадает в далёкое будущее. Ему предстоит долгое путешествие, прежде чем он получит шанс остановить череду ненастий, обрушившихся на Винден… или самому стать их причиной.

Dark Жанр: драма, триллер, хроноопера

Шоураннер: Баран бо Одар, Янтье Фризе

В ролях: Оливер Масуччи, Луис Хоффман, Майя Шёне

Премьерный показ: 21 июня 2019, Netflix

Продолжительность: 8 серий по 55 минут

Похоже на: «На зов скорби» • «Остаться в живых» • «Твин Пикс» • «Мир Дикого Запада»

«Что мы можем предложить мировой культуре, кроме Второй мировой войны?» — громко заявляет в интервью режиссёр Баран бо Одар. Стране, подарившей миру Фауста и барона Мюнхгаузена, можно было бы и не прибедняться, но посыл фразы понятен. Немец, в самом дурном и шаблонном понимании, — это солдат. Ну или персонаж анекдотов, друг американца, русского и китайца. Не человек — машина, на драму и переживания не способная. Режиссёр фантастического триллера «Тьма» постарался уйти от стереотипов как можно дальше, не потеряв при этом связи с немецкой философией. Ему это определённо удалось: второй сезон снят так же крепко, как и первый.

Сериал проникнут идеями Фридриха Ницше, но не теми, что расходятся на пафосные цитаты. Жители маленького Виндена пытаются понять, что сильнее: предопределённость или человеческая воля. «Тьма» использует путешествия во времени для того, чтобы поставить под вопрос само существование свободы воли. Получив шанс вернуться назад и «исправить» временную линию, герои сами становятся виновниками своих мучений. Пытается сериал играть и с библейской темой. К жутковатому антагонисту Ною присоединяется не менее опасный старик Адам, постоянно мелькает на экране латинская фраза «Sic mundus creatus est» — «Так был создан мир».

Зрителя подводят к мысли, что таинственная организация, путешествующая во времени, существовала задолго до того, как в Виндене появилась атомная станция, из-за которой всё и началось. Йонас, Клаудия и другие скитальцы пытаются найти тот самый момент, после которого всё пошло наперекосяк. Но все попытки вернуться «к началу» оказываются обречены — время, бывшее в первом сезоне стрелой, становится… даже не кольцом-уроборосом, а петлёй на виселице.

Будем честны: куда больше, чем к философии, сериал отсылает к телевизионной классике. Никаких сравнений с «Очень странными делами»! Бо Одар отдаёт честь «Твин Пиксу» и «Остаться в живых» разом. Как и сериал Линча, «Тьма» начинается с исчезновения ребёнка, но эта сюжетная линия очень быстро уходит на второй план, тонет в хитросплетениях отношений между горожанами, а затем теряется среди прочих мистических событий. Как и у Джей Джей Абрамса, развитие сюжета во «Тьме» не так важно, как сложные отношения героев. Но «Тьма» выглядит гораздо стройнее, чем «Остаться в живых», — видно, что у сценаристов есть план до самого конца. За короткий промежуток времени отдельные персонажи успевают посетить сразу несколько эпох, и их действия полностью укладываются в логику известных нам событий.

Первый сезон объяснил нам правила игры, показал саму идею путешествий. Второй, против ожиданий, почти не сдвинул таймлайн вперёд. Восемь серий уложились примерно в три дня субъективного времени для каждого персонажа. Но клубок их связей стал куда сложнее. К трём временным линиям — 2019, 1986 и 1953 годам — добавились ещё две: 1921 и 2052 годы. К сожалению, декорации в эти периоды выглядят бедновато. Для двадцатых выстроили одну улицу, в мрачном постъядерном будущем есть только пара развалин. Да и покидают новые локации герои очень быстро. Наверное, оно и к лучшему: восьмидесятые и современность в сериале получились отлично.

Мифология сериала почти не изменилась. Второй сезон по отношению к первому выглядит приквелом, хоть его события и происходят «после». Мы получаем ответы на некоторые вопросы («Почему маленький Миккель провёл целую ночь в пещерах?», «Кто родители Шарлотты?»), но лёгкого шока, в который вводил первый сезон, зрителю испытать не доведётся. Сериал делает ставку на драму. Мы узнаём причины, по которым Михаэль решился на самоубийство, а Клаудия бросила работу начальницы станции. Обе эти истории — очень мрачные и жуткие. Судьба Ульриха ещё трагичнее — пусть за этим человеком и есть грех, такой судьбы он не заслужил.