Спустя пять лет после уничтожения второй Звезды смерти таинственный клиент поручает немногословному наёмнику в мандалорских доспехах отыскать не менее загадочную жертву. По пути Мандалорец заводит дружбу со старым фермером, учится объезжать блёрргов и встречает одного крайне решительного дроида-убийцу…
Долгое ожидание подошло к концу. С запуском Disney+ (пока только в Штатах, вторая волна стран ожидается в конце марта) стала доступна для просмотра первая серия, или первая глава, «Мандалорца» — первого в истории «живого» сериала по «Звёздным войнам». Мы будем рассказывать об эпизодах сериала по мере их выхода.
«Мандолорец» с самого начала безжалостно давит на ностальгию. Хотя после гибели Империи прошло уже несколько лет, на задворках галактики не поменялось ровным счётом ничего — разве что имперские кредиты перестали пользоваться спросом. Атмосфера оригинальной трилогии сквозит из каждого кадра. Всюду снуют всё те же едва держащиеся на ходу спидеры; всё те же подозрительного вида инопланетчики (созданные исключительно с помощью практических эффектов) сидят во всё тех же второсортных припортовых забегаловках. Каждый предмет в кадре кажется потёртым и поношенным. Впрочем, на задворках галактики, наверное, никогда ничего не меняется.
Режиссёром первой серии стал Дейв Филони, создатель мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», для которого «Мандалорец» стал дебютом в игровом кинематографе. Филони показал себя достойным учеником Лукаса, в полной мере освоившим излюбленный приём маэстро in medias res: повествование начинается прямо посреди «охоты» Мандалорца, без какой-либо экспозиции или предыстории. Камера просто следит за главным героем, пока он разбирается с очередными обидчиками и ловит очередную жертву.
Перед нами действительно лишь первая глава крупного произведения, и за сорок минут экранного времени происходит не так-то много событий. Весь сюжет первой серии можно уместить в одно предложение: «Мандалорец выполняет заказ, берёт новый, находит цель и остаётся в шоке». Первая серия служит затравкой, задача которой — распалить наше любопытство и заставить следить за продолжениями. Благо вопросов после просмотра осталось предостаточно, а концовка получилась и вовсе взрывная:
А вот с чем первая серия не справилась, так это с представлением персонажей. Мало того, что имена основных действующих лиц можно узнать только из анонсов или титров, так и сам главный герой остаётся для зрителя абсолютной загадкой. О Мандалорце мы понимаем лишь то, что он не особо разговорчив, ненавидит дроидов, а в детстве остался сиротой, на что недвусмысленно намекают мельком показанные флешбэки.
В случае с Мандалорцем Филони зачем-то отходит от излюбленного принципа «показывай, а не рассказывай». Вместо того чтобы показать, чем так крут наш новый герой, его нахваливают устами таинственного клиента в исполнении Вернера Херцога. Нас убеждают, что Мандалорец высококлассный и баснословно дорогой наёмник, — но уже через несколько сцен его едва не съедает парочка блёрргов. То-то был бы бесславный конец для охотника за головами!
Зато визуально «Мандалорец» очень хорош — 100 миллионов долларов на сезон явно потрачены не зря. Филони и Фавро сняли лихой космический вестерн, и хотя чисто боевых сцен на всю первую серию набралось всего две или три, поставлены они качественно и зрелищно. Не последнюю роль в создании нужной атмосферы сыграл самобытный и удивительно уместный саундтрек Людвига Йоранссона.
Хорошая затравка, заставляющая с нетерпением ждать продолжения. Благо вторая серия выходит уже в эту пятницу.
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