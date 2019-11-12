Спустя пять лет после уничтожения второй Звезды смерти таинственный клиент поручает немногословному наёмнику в мандалорских доспехах отыскать не менее загадочную жертву. По пути Мандалорец заводит дружбу со старым фермером, учится объезжать блёрргов и встречает одного крайне решительного дроида-убийцу…

Долгое ожидание подошло к концу. С запуском Disney+ (пока только в Штатах, вторая волна стран ожидается в конце марта) стала доступна для просмотра первая серия, или первая глава, «Мандалорца» — первого в истории «живого» сериала по «Звёздным войнам». Мы будем рассказывать об эпизодах сериала по мере их выхода.

«Мандолорец» с самого начала безжалостно давит на ностальгию. Хотя после гибели Империи прошло уже несколько лет, на задворках галактики не поменялось ровным счётом ничего — разве что имперские кредиты перестали пользоваться спросом. Атмосфера оригинальной трилогии сквозит из каждого кадра. Всюду снуют всё те же едва держащиеся на ходу спидеры; всё те же подозрительного вида инопланетчики (созданные исключительно с помощью практических эффектов) сидят во всё тех же второсортных припортовых забегаловках. Каждый предмет в кадре кажется потёртым и поношенным. Впрочем, на задворках галактики, наверное, никогда ничего не меняется.

Режиссёром первой серии стал Дейв Филони, создатель мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы», для которого «Мандалорец» стал дебютом в игровом кинематографе. Филони показал себя достойным учеником Лукаса, в полной мере освоившим излюбленный приём маэстро in medias res: повествование начинается прямо посреди «охоты» Мандалорца, без какой-либо экспозиции или предыстории. Камера просто следит за главным героем, пока он разбирается с очередными обидчиками и ловит очередную жертву.

Перед нами действительно лишь первая глава крупного произведения, и за сорок минут экранного времени происходит не так-то много событий. Весь сюжет первой серии можно уместить в одно предложение: «Мандалорец выполняет заказ, берёт новый, находит цель и остаётся в шоке». Первая серия служит затравкой, задача которой — распалить наше любопытство и заставить следить за продолжениями. Благо вопросов после просмотра осталось предостаточно, а концовка получилась и вовсе взрывная:

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Когда заглавный герой и примкнувший к нему дроид IG-11 перестреляли всех охранников в кампусе, они нашли люльку с… крохотным Йодой. Вернее, младенцем (лет пятидесяти) той же расы, что и Йода. При Лукасе раса Йоды была одним из самых оберегаемых секретов вселенной, и авторам было строго запрещено даже касаться этой темы. Правда, сам Лукас не соблюдал собственных правил и ввёл соотечественницу Йоды, Йаддль, в первом же фильме трилогии приквелов. Новые владельцы тоже не спешили затрагивать столь щепетильную тему. Но теперь, в первой же серии «Мандалорца» Джон Фавро подложил настоящую бомбу. Следующие три дня весь интернет будет бурлить, обсуждая тайну загадочного младенца. Кто это, сын или внук магистра или просто соотечественник? Покажут ли нам и другую его родню?

А вот с чем первая серия не справилась, так это с представлением персонажей. Мало того, что имена основных действующих лиц можно узнать только из анонсов или титров, так и сам главный герой остаётся для зрителя абсолютной загадкой. О Мандалорце мы понимаем лишь то, что он не особо разговорчив, ненавидит дроидов, а в детстве остался сиротой, на что недвусмысленно намекают мельком показанные флешбэки.

В случае с Мандалорцем Филони зачем-то отходит от излюбленного принципа «показывай, а не рассказывай». Вместо того чтобы показать, чем так крут наш новый герой, его нахваливают устами таинственного клиента в исполнении Вернера Херцога. Нас убеждают, что Мандалорец высококлассный и баснословно дорогой наёмник, — но уже через несколько сцен его едва не съедает парочка блёрргов. То-то был бы бесславный конец для охотника за головами!

Зато визуально «Мандалорец» очень хорош — 100 миллионов долларов на сезон явно потрачены не зря. Филони и Фавро сняли лихой космический вестерн, и хотя чисто боевых сцен на всю первую серию набралось всего две или три, поставлены они качественно и зрелищно. Не последнюю роль в создании нужной атмосферы сыграл самобытный и удивительно уместный саундтрек Людвига Йоранссона.