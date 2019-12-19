Сотни открытых миров манят исследователей, и лишь карантин, выставленный тремя ведущими державами Солнечной системы, не позволяет людям отправиться в массовое паломничество к новым звёздам. Генсек ООН Авасарала удерживает перенаселённую Землю от безрассудных действий, но популисты набирают силу. Марс тонет в коррупции. Выходцам с пояса астероидов приходится выбирать: жить в новом мире, встраиваясь в политический курс Внешних планет, или подтвердить репутацию террористов. В гуще событий — команда звездолёта «Росинант». Ей предстоит спасти первую колонию человечества в другой звёздной системе.

The Expanse Жанр: космическая фантастика

Продюсеры: Марк Фергус, Хоук Остби

В ролях: Стивен Стрейт, Кас Анвар, Доминик Типпер, Фрэнки Адамс, Шоре Агдашлу, Кара Джи

Премьерный показ: декабрь 2018, Amazon Prime Video

Продолжительность: 10 серий по 45 минут

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За первые три сезона «Пространство» стало главным космическим сериалом современности. Смесь космооперы с триллером и социальной фантастикой полюбилась многим; несмотря на скромный бюджет и обилие коридорных съёмок, сериал выглядел внушительно. Закрытие после третьего сезона и переезд на Amazon воодушевил фанатов ещё больше. Уж теперь-то, с деньгами Безоса, команда сериала развернётся!

Но чуда не случилось. Четвёртый сезон «Пространства» язык не поворачивается назвать плохим — он просто серый, во всех смыслах.

Виды непокорённого Илоса действительно впечатляют, — но только на фоне предыдущих сезонов. Рукотворные «скалы» всех оттенков пепла и дожди из сюрикенов должны, по идее, восхищать и пугать. Однако после жутких метаморфоз протомолекулы руины древней расы выглядят скучными. В «Затерянных в космосе» планета была куда интереснее, а ситуации, в которых оказывались герои, куда разнообразнее.

Таким же серым выдался и центральный конфликт — разборки между астерами-нелегалами, обошедшими блокаду, и отрядом наёмников, прилетевших позже и сопровождающих учёных. Конфликт довольно вялый — пара перестрелок и взрыв, куда там погоне за Авасаралой и схватке у кольца!

Бёрн Горман прекрасно справляется с ролью лидера-отморозка, но слишком уж плоско выписан его персонаж. Драма семьи астеров, разлучённой волею судьбы, проигрывает истории Пракса, а ксенолог Элви Окойе не запоминается вообще. Винить в этом можно авторов книги, но не только их. Да, все упомянутые персонажи и в первоисточнике не блистали интересными характерами, но если в первых сезонах таких героев удавалось представить интересно, в четвёртом не получилось совсем.

Сюжет сильно замедлился по сравнению с последними полутора сезонами. Впрочем, это неудивительно: сериал достиг сложной точки. Зрителя аккуратно подводят к тому, что в книгах осталось за кадром, используя, по сути, материал пятого романа. Приключения Холдена здорово урезали, чтобы показать жизнь остальных героев.

Авасарала, возглавившая Объединённые Нации Земли, вынуждена вести дебаты с молодой соперницей, мечтающей занять её кресло, и мириться с участливым мужем, которому претит её агрессивный стиль. Играющая её Шоре Агдашлу великолепна, как и всегда, пусть её линия и выдалась самой спокойной и предсказуемой. Именно слова мадам Генерального секретаря (а вовсе не инопланетные артефакты) заставляют нас бояться за будущее человечества: мудрая женщина предвидит беды и испытания, какие людям и не снились.

Марс из двух комнат превратился в полноценную экосистему с канатной дорогой, баром и уютными общежитиями, но вызывает больше всего недоумения. По каким-то причинам большую часть офицеров флота сократили, и в самом эффективном государстве саги возникли безработица и упаднические настроения. Вчерашние патриоты разворовывают ракеты на цветмет — поверить в такое просто невозможно.

Фрэнки Адамс, играющая Бобби, подтверждает статус самой слабой актрисы в сериале, и прописана её героиня не лучше: её эмоции и поступки хаотичны и непоследовательны. То она бросается выручать родственника, то с головой окунается в коррупционные схемы, то, отринув строптивость и гордость, просит о помощи. Отсылок к книгам здесь нет — до снятия блокады у кольца ещё добрый год.

У астеров всё интереснее: вчерашние бандиты и террористы наконец-то получили официальный статус. Альянс Внешних Планет формально признан Землёй и Марсом, а огромный корабль «Бегемот» пришвартован аккурат в центре Медленной зоны и теперь называется станцией Медина. Однако новый статус принес астерам только проблемы. Корабли ООН летают сквозь кольцо, показывая Медине средний палец, и за каждую выходку лихачей с Ио и Паллады приходится отвечать головой. Сомнения и споры Драммер и Эшфорда хорошо раскрывают сложную позицию, в которой очутились герои.

Добрых две трети сезона служат лишь прологом к действительно интересным событиям. Нам наконец показывают важнейшего героя «второй трилогии», обаятельного рецидивиста Марко Инароса. Допрос пойманного террориста — лучший момент в сезоне. Длинный монолог антагониста обещает взрывной сюжет… в будущем. После ураганных событий в Медленной зоне на опустевшую доску ставятся новые фигуры, однако матч начнётся только через год. Спрятанные в космосе корабли готовятся к «манёвру Хайнлайна». Это всё, конечно, здорово, но хотелось бы увидеть что-то интересное уже сейчас.

Из неприятного — сократили или перетасовали роли многих персонажей, кое-кого из актёров поменяли. И если с мужем Авасаралы, Арджуной, эта замена оказалась оправданной, за остальных персонажей очень обидно. Шахтёра Басю, мельком показанного во втором сезоне, в сюжет не ввели, его арка досталась доктору Люсии. Дмитрия Хэвлока (напарника Миллера на Церере) заменили на девушку-наёмницу и зачем-то добавили Амосу романтическую линию с ней. Лучшие эпизоды — например, перестрелка с отрядом Мёртри на орбите, — в экранизацию не попали. Даже диалоги Холдена с призраком детектива пошли под нож почти целиком.

«Пожар Сиболы» — не самая крепкая книга цикла, но она давала достаточно завязок для интересных событий. Жаль, что её адаптировали для сериала довольно посредственно.

«Пространство» сильно просело после ударного третьего сезона, но это всё ещё лучший космический сериал из актуальных. Надеемся, драматические события «Игр Немезиды» будут экранизированы лучше.

Предыдущий сезон «Пространство» — великий сериал, и 3 сезон это доказывает Едва не закрытый сериал стал достойным преемником «Светлячка» и космической «Игрой престолов» и заслужил от нас 10/10, о боже мой.