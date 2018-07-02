Мэтт Рафф «Страна Лавкрафта»

Чернокожий ветеран Корейской войны Аттикус Тёрнер возвращается на родину и немедленно понимает, что умирать за Америку ему было можно, а вот жить в ней нельзя: законы Джима Кроу о расовой сегрегации отменять пока никто не собирается. Правда, Аттикусу и его семье вдруг начинает помогать некий Калеб Брейтуайт, очень дальний родственник. Ничего хорошего из этой помощи не получается — зато семья знакомится с тайными обществами, призраками, ожившими трупами, проклятьями, монстрами и другими галактиками.

Matt Ruff

Lovecraft Country

Роман

Жанр: мистика

Выход оригинала: 2016

Переводчик: М. Молчанов

Издательство: «Э», 2018

Серия: «Фантастика. Чёрные книги ужасов»

384 стр., 3000 экз.

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В России обращать внимание на расизм классика фантастики Говарда Филлипса Лавкрафта как-то не принято. При этом для любого современного американца он очевиден. И «Страна Лавкрафта» неоднозначного автора Мэтта Раффа играет не только с миром мифов Ктулху, но и с личностью его создателя, демонстрируя неприглядную изнанку его взглядов.

Когда действие книги происходит на американском Юге, а главного героя зовут Аттикус, это само по себе настраивает на определённый лад. Через пять минут Аттикус признается в любви к научной фантастике и фэнтези, а также лично к Лавкрафту, а через десять — получает письмо со штампом города Аркхем, куда немедленно и собирается. Правда, Аркхем оказывается Арпхемом, но зато там героев встречает персонаж с типично лавкрафтовской фамилией Брейтуайт. С этого момента и начинается грандиозная литературная игра, переплетённая с исторической социальной драмой. Почти все герои книги — чернокожие, и автор ясно показывает, что быть чернокожим в те времена, в Америке середины 1950-х, невыносимо (помимо положения цветных, немного затрагивается и положение женщин, но по этой теме автору сказать особенно нечего). Что страшнее — привидение в белой простыне или ку-клукс-клановец в белом колпаке? Бесформенный монстр шоггот или обычный скучающий полицейский, которому просто не нравится цвет твоей кожи? В общем, с осуждением расизма автор справляется прекрасно, а вот как насчёт литературы и хоррора? Здесь всё далеко не так радужно…

Что страшнее — привидение в белой простыне или ку-клукс-клановец в белом колпаке?

«Страна Лавкрафта» — это роман в новеллах. Он состоит из отдельных коротких рассказов, связанных общими персонажами. Каждая новелла написана в своём жанре, отсылает к какому-то из видов ужасов и рассказывает о новом герое. Ни одного из собственно лавкрафтовских чудовищ на страницах книги нет — Мэтт Рафф находит и изобретает свои кошмары. Объём у новелл очень разный (первая занимает примерно четверть книги), а качество очень нестабильно и сильно падает ближе к концу — как будто автор выдыхается. Есть в романе и общий сюжет, но те новеллы, которые имеют к нему мало отношения, написаны намного лучше. В основном этот сюжет завязан на личности тёмного мага Калеба Брейтуайта, который возмутительной белизной своей кожи мешает всем остальным героям сосредоточиться на проблеме расовой сегрегации. В общем, складывается впечатление, что идейная составляющая книги для автора гораздо важнее её художественного исполнения. Правда, бескорыстная любовь ряда героев к книгам вообще и фантастике в частности не даёт тексту окончательно скатиться в морализаторский пафос. А периодические отсылки к разным фантастическим произведениям позволяют отвлечься от социальной трагедии и всё-таки обратить внимание на сюжет. Например, на историю Ипполиты («Ипполита против вселенной»), самую интересную во всей книге.

Итог: история о расизме, рассказанная от лица чернокожих. О том, что люди и реальный мир могут оказаться куда страшнее любого, самого жуткого монстра или тёмного мага. На этом фоне сами ужасы куда-то теряются.

Путеводитель для негров На первой же странице романа читателя удивляет — или шокирует — упоминание «безопасного путеводителя для негров». Да, такие действительно существовали. Чернокожего почтальона из Гарлема Виктора Гюго Грина постоянно отказывались обслуживать на заправках, в мотелях и кафе. В конце концов Грину это настолько надоело, что он составил для себя и своих собратьев целый список мест, где чернокожих всё-таки принимали, — и в результате издал его коммерческим тиражом. Каждый чернокожий, сообщавший о black-friendly (дружественном к чёрным) месте, получал доллар — так появлялись новые, расширенные издания путеводителя. Всего было продано около пятнадцати тысяч экземпляров.

Фермер пожал плечами и ткнул «подарочек» кончиком ножа. Тот буквально взорвался: вылетел из шкатулки и вывернулся наизнанку; крошечные щупальца устремились фермеру в глазницы. Он упал на спину, пытаясь отодрать присосавшуюся к лицу тварь. — Дьявол… Седовласый в пальто ослабил хватку и, опустив пистолет, шагнул к лежащему в снегу фермеру. Ипполита оттолкнулась от машины и с силой пихнула его. От неожиданности он выпустил её воротник и, споткнувшись, налетел на спутника. Следом раздались два громких хлопка, и оба мужчины отвалились в стороны. Полуоткрыв рты и не мигая, они смотрели в небо, будто не в силах оторваться от какого-то астрономического зрелища.