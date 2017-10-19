Научно-фантастический фильм Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» вышел две недели назад. За это время в Сети опубликовали множество вдохновляющих концепт-артов. Мы собрали несколько десятков иллюстраций в одну галерею.comments powered by HyperComments
Комментарии (Правила дискусии)
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.