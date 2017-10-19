Научно-фантастический фильм Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» вышел две недели назад. За это время в Сети опубликовали множество вдохновляющих концепт-артов. Мы собрали несколько десятков иллюстраций в одну галерею.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.