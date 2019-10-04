Арт-пространство «Понедельник» запустило конкурс НФ-рассказов о космосе и человеке

Арт-пространство «Понедельник», известное по творческих конкурсам «Штрихи пролёта» и «Пролёт фантазии», запустило новый литературный конкурс — на этот на фантастическую тематику.

Человек живет во время надвигающейся технологической лавины, когда невероятные мечты становятся реальностью, а грань между самыми смелыми идеями авторов-фантастов и научными открытиями стирается очень быстро.

Так есть ли будущее и границы у научной фантастики?

Мы приглашаем и опытных, и начинающих авторов реализовать самые смелые идеи в сюжетах конкурсных рассказов. Может быть именно в ваших произведениях читатель увидит событие, равное тому, с которого началась космическая эра человека.

Расскажите, каким вы видите Будущее человека в космосе!