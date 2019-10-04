Арт-пространство «Понедельник» запустило конкурс НФ-рассказов о космосе и человеке

Арт-пространство «Понедельник», известное по творческих конкурсам «Штрихи пролёта» и «Пролёт фантазии», запустило новый литературный конкурс — на этот на фантастическую тематику.
Человек живет во время надвигающейся технологической лавины, когда невероятные мечты становятся реальностью, а грань между самыми смелыми идеями авторов-фантастов и научными открытиями стирается очень быстро.
Так есть ли будущее и границы у научной фантастики?
Мы приглашаем и опытных, и начинающих авторов реализовать самые смелые идеи в сюжетах конкурсных рассказов. Может быть именно в ваших произведениях читатель увидит событие, равное тому, с которого началась космическая эра человека.
Расскажите, каким вы видите Будущее человека в космосе!
Тема — «Космос и человек: изучение, освоение, выживание». Жанр — научная фантастика. Отправлять работу нужно до 23 декабря 2019 года на почту sf@fancon.ru. В числе требований:
- ранее нигде не публиковались и не выкладывались;
- написаны на русском языке;
- объём от 7000 до 40000 знаков без учёта пробелов;
- один автор — один рассказ.
Все остальные подробности написаны на сайте конкурса.
Призы:
- 100$ и именной памятный приз с символикой конкурса;
- издание в сборнике научной фантастики в издательствах «Снежный ком М» и «Млечный путь»
- рассказы имеют шанс получить иллюстрацию от художников в рамках конкурса «Штрихи пролёта».
В жюри — двенадцать человек, среди которых и постоянный автор МФ Антон Первушин (писатель, журналист, литературный критик, исследователь истории науки, космонавтики и фантастики).
Удачи!
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